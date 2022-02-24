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обстріл (21033) Гостомель (110)

Перша "високоточна" російська ракета в Гостомелі впала поряд із житловим будинком - дивом ніхто не постраждав. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівництво бригади швидкого реагування Національної гвардії оприлюднило результати обстрілу Гостомеля російськими ракетами.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні відзначається: "Так починалася атака на Гостомель. Сьогодні близько 7:00 ранку російська "високоточна" ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі, де мешкають у тому числі діти. Вибухом і уламками в будинку повибивало шибки, дивом ніхто з цивільних не постраждав. Збережемо для трибуналу над російськими військовими злочинцями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України звільнили аеропорт Гостомеля

Перша високоточна російська ракета в Гостомелі впала поряд із житловим будинком - дивом ніхто не постраждав 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+115
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24.02.2022 23:30
+82
"Русский военный корабль, иди *****" - эта фраза войдёт в новейшую историю Украины. Бойцы на острове Змеиный бойцы отказались сдаться, погибли и не сдались.. Мы отомстим!
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24.02.2022 23:35
+78
Yuriy Kochevenko@Kochevenko
2 ч

ІЛи, які несли десант на Київ, зараз кружляють над Білоруссю.
Їм немає тепер де сісти.
Дякуємо всім, хто знищив цю мразоту в Гостомелі.
Але пильності не втрачати!
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24.02.2022 23:32
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24.02.2022 23:30 Відповісти
лапоть влєво, лапоть вправо,..Для мокші 30 км не відстань.
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24.02.2022 23:33 Відповісти
Как говорится - одна нога здесь - другая там?
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25.02.2022 00:18 Відповісти
Ну если пораскинуть мозгами, то как-то оно так...
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25.02.2022 09:57 Відповісти
кобзон пустился на гастроли в Украине!
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24.02.2022 23:34 Відповісти
С хором Александрова😁
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24.02.2022 23:45 Відповісти
В сопровождении хора!
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24.02.2022 23:48 Відповісти
Вот такие концерты Кобздона я приветствую.....
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24.02.2022 23:35 Відповісти
судя по дырке искандер
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24.02.2022 23:30 Відповісти
Есть инфа про Сумы? Вроде там уличные бои.
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24.02.2022 23:32 Відповісти
да возле арт уча там тереториалы подтянулись заруба ночная и гор бой привет Грозный на новый год получил инфу от колег там по лесам разбёглось до 2 батов кацапов не добитых
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24.02.2022 23:34 Відповісти
Дякую. *****, это ж сколько мирняка пострадает...
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24.02.2022 23:36 Відповісти
з боку Росii по сeлам кацапо-танки стоять на пiд"iздах до Сум. поки iншi поiхали на Суми i Киiв!
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24.02.2022 23:57 Відповісти
мурза самая тяжолая ночь в 14 когда воевать начинал не так как сейчас но держимся и крутим по азимуту а там посмотрим артучевскую саушку выгоняли таранить гантраки кацапов - 2 звезды на борт надо ей
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24.02.2022 23:37 Відповісти
Держитесь, крошите сволоту. С вами Бог и Украина.
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24.02.2022 23:38 Відповісти
там же крутое артучилище! да вы их должны были за пол-часа уложить 1 левой...ну как так??
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24.02.2022 23:50 Відповісти
училищe! дiти! знач воюють лишe викладачi.
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24.02.2022 23:53 Відповісти
там только учебная техника, а та из которой стреляют - на полигонах.
Символично что возле артучилища есть братская могила - тех кого расстреляли немцы. Теперь опять фашисты пришли, только уже с востока.
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25.02.2022 01:29 Відповісти
Слава Богу-не така вона вже й високоточна...
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24.02.2022 23:30 Відповісти
Аналоговнетная.
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24.02.2022 23:51 Відповісти
високонеточна
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25.02.2022 00:04 Відповісти
одна ракета коштує десь мільйон баксів - дорогувато, щоб тільки яму вирити коло будинку
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25.02.2022 02:38 Відповісти
Зазвичай таку роботу спокійно виконує бригада ґалькоґоліків і трактор із ковшем, за незрівнянно нижчий прайс 😁
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25.02.2022 10:02 Відповісти
там колись курілка була) Може вони спеціально курілку знесли снарядом за кілька лямів)))
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25.02.2022 17:53 Відповісти
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24.02.2022 23:31 Відповісти
Дорогою в Олешки.
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24.02.2022 23:44 Відповісти
Yuriy Kochevenko@Kochevenko
2 ч

ІЛи, які несли десант на Київ, зараз кружляють над Білоруссю.
Їм немає тепер де сісти.
Дякуємо всім, хто знищив цю мразоту в Гостомелі.
Але пильності не втрачати!
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24.02.2022 23:32 Відповісти
Нам бы ракеты, чтобы их доставали из далека
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24.02.2022 23:42 Відповісти
Почти 3 года просрано и проворовано. Хочется взять его и удавить своими руками.
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25.02.2022 00:00 Відповісти
Ракеты были разработаны изготовлены и испытаны поблочно в 2019 году. Но зеленая с@ка зажала 300 на здаточные испытания. И не дали ни копейки на производство. Будь у нас "Сапсаны" и "Нептуны" в нужном количестве -- мы бы не дошли до такого треша. ***** бы 100 раз подумало.
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24.02.2022 23:58 Відповісти
С-200 вроде может бить на 300км в зависимости от модификации. Не знаю какие именно у нас есть.
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26.02.2022 05:49 Відповісти
Хай там на поля сідають, гарне добриво для бульби буде.
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24.02.2022 23:46 Відповісти
М'ясо, лайно і попіл норм добрива, а от фрагменти літака - навпаки, контамінант...
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25.02.2022 10:06 Відповісти
Под Старобельском касарылые вышлии на переговоры к нашим, сказали сдавать город иначе они тут все раскуярят. Были посланы накуй и после атаки получили хорошой писты.
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24.02.2022 23:33 Відповісти
Гопники , берут на понт . Они ещё настоящих украинских бойцов не видели !!
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24.02.2022 23:39 Відповісти
Уже увидели! Для многих это было последнее,что они видели.
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24.02.2022 23:56 Відповісти
"Русский военный корабль, иди *****" - эта фраза войдёт в новейшую историю Украины. Бойцы на острове Змеиный бойцы отказались сдаться, погибли и не сдались.. Мы отомстим!
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24.02.2022 23:35 Відповісти
Героям Слава! Дуже жалко хлопців
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24.02.2022 23:43 Відповісти
Вічна пам'ять!
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24.02.2022 23:43 Відповісти
все погибли?? сколько??
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24.02.2022 23:52 Відповісти
13 погибших
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24.02.2022 23:55 Відповісти
светлая память!!! 😰
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Це подвиг .Вічна шана полеглим героям!
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24.02.2022 23:56 Відповісти
Слова справжніх героїв! Українські козаки **********!
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25.02.2022 00:05 Відповісти
в них таких "високоточних" до біса - "поперек і кое как".
не впала на взлеті? - успішний старт.
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24.02.2022 23:35 Відповісти
не а искандеров 400 штук расход в Сирии был большой калибров поболее но опять таки их точность
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24.02.2022 23:38 Відповісти
е чого боятись саме за високоточності...
верблюдя на все їхне життя запам'ятали цей високоточний звук - **** посеред пустелі високоточно!
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24.02.2022 23:45 Відповісти
Зате точно у воронку влучають... )))0)0))
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25.02.2022 10:08 Відповісти
Ну, вона же у Землю ВЛУЧИЛА?
Значить достатньо точна!
Так на Московії якість усього визначають.
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24.02.2022 23:35 Відповісти
вона влучила точно в эпіцентр.
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Не тільки у Землю! Навіть в Україну!
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Так вона класу земля-земля, тому в землю і попала)
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Надо уже сегодня подавать в Гаагу документы о преступлениях
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24.02.2022 23:37 Відповісти
и трибунал
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24.02.2022 23:52 Відповісти
Будет как в нацисткой Германии - Путлер кончит жизнь в своей бронебудке, а його шайку приближённых будут судить на мировом трибунале.
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25.02.2022 00:08 Відповісти
я думаю что его прикончат свои же в дворцовом перевороте - как на рашке издавна заведено.
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25.02.2022 01:31 Відповісти
Це був би ідеальний варіант. Сподіваємось, що ************* зробить прагматичний вибір (до того ж там персонажі, як відомо, не обтяжені совістю і мораллю, натомість багато хто має досвід бізнесу 90-х, із традиціями фізичного усунення незручних людей...)
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25.02.2022 10:16 Відповісти
Очень вероятный сценарий. Поскорее бы. Один выстрел - одна смерть. И всё, войне конец.
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25.02.2022 10:19 Відповісти
Цікаво ЩО, ХТО мішає вже зараз арештувати виродків в США, Лондоні, Парижі? діточки депутанів госдури отримали КРАДЕНІ кошти, показати бізнес з транзакціями вони не зможуть. Їх прямо зараз можуть брати за дупки та саджати.
ОПЗЖ до сих пір НЕ заборонене в Україні. Депутани різних рівнів є і у слуг. В тому числі і колишні ригоанальні ублюдки.
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25.02.2022 09:34 Відповісти
не бзди. наші відносно довго роздупляються, але потім дають звізди...
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24.02.2022 23:46 Відповісти
Успокойся. Это война. Ничего идеального не бывает. Российский блиц-криг сегодня с треском провалился, но продолжают тягать наши проблемы и раздувать их. Зрадофилы уже привели к тому, что мы просрали три года. Хватит.
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24.02.2022 23:51 Відповісти
" Это война ... " А сколько Пороху мозгов выели ...
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25.02.2022 00:00 Відповісти
Ни хера себе, как кацапы промазали по Воронежу...
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24.02.2022 23:40 Відповісти
Збсь високоточна зброя. Анало говнет! Скажемо так: ракета точно влучила у ґепіцентр вибуху.
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24.02.2022 23:42 Відповісти
А хіба не високоточна? Влучила ж таки в епіцентр вибуху? Влучила!
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24.02.2022 23:49 Відповісти
Високодрочка
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24.02.2022 23:46 Відповісти
1: Долгий и протяжный свист означает мину. От мины спасает любое углубление! Только не нужно бежать, осмотрись и падай в ближайшую ямку. Не бойся прямого попадания, свист прямой ты не услышишь, ищи углубление и падай. Не бойся реакции окружающих, если ошибся, не один здравомыслящий тебя не осудит. И да, у тебя 2-5 секунд.
2. Гаубичный снаряд звучит почти так же, но времени меньше, нет ямки, падай где стоишь! Потом если что отряхнешься.
3. Град. В хорошую погоду град слышно из далека, звучит как шуршание, шшш...сам засекал, не важно с какого расстояния стреляет, у вас есть 14 секунд, не паникуйте, это масса времени! В укрытие! Град не пробивает что то на вылет, опять же спасет любая ямка!
4. Танк. Тут как повезет. Выстрел танка слышно вместе с попаданием. Но! Перезарядка от 4сек! Первый не попал, рвите когти и поглубже. Танк в радиусе 7 метров рвет все, поэтому стало ясно что по вам работает танк, выбор не велик или лежать или рвать в укрытие.
5. Смерч. С*ка это п*здец но шанс все еще есть! Звук как подлетает истребитель, он не втыкается куда то, эта сволота открывается метрах в 10-20 над землей и закидывает кассетными сверху вниз...знаете, честно скажу, шансов маловато...но! Две вещи которые возможно вам спасут жизнь, бьет ее заряд метров на пять максимум, и главное ЛЕЖАТЬ !!! Бог спаси нас всех!
Важно! После обстрела есть не разорвавшиеся снаряды. Не трогать !!!
Слава ВСУ ! Смерть рашистским оккупантам !
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24.02.2022 23:49 Відповісти
Их Смерч который упал вчера в Харькове даже не взорвался.
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25.02.2022 00:06 Відповісти
у них на складах куча старых ракет, половина просроченных - потому и не все взрываются.
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25.02.2022 01:33 Відповісти
нельзя их брать в плен, поголовно уничтожать этих "заблудившихся" проверяльщиков мостов
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25.02.2022 00:10 Відповісти
раздавать им билеты на концерт Кобздона.
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25.02.2022 01:33 Відповісти
вот это воронка! хорошо что никто не пострадал - б-г отвел осколки от детей и женщин.
слава коммунальным службам! как быстро они отмыли фасад от комьев грязи. а выбоины от осколков заштукатурили и покрасили заново.
слава украине!
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25.02.2022 01:01 Відповісти
У нас дом в 2 км от аэропорта. Весь день бахало так что стекла дрожали, народ полдня в подвале сидел.
Хорошо что подвалы в подъездах сами жильцы заранее расчистили и оборудовали под бомбоубежища.
Мы никогда этого рашке не забудем, как люди хватали детей и бежали в подвал.
Мне кажется даже вату это должно излечить от любви к рашке.
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25.02.2022 02:05 Відповісти
Це ті Іли зі Пскова кружляють над білорусами. Цілий день дивився про Гостомель. Відчувалось, що це тільки передовий загін і буде основний десант. А потім перший раз слухав Антоніну із задоволенням - таки прогнали з аеродрому і розсіяли. Але рейх, як завжди куцо пише, так куцо, аж шкода упирів. І ховатись будуть до самого кінця. Піськов звивається як вьюн (на сковородці). Повна безтолковщина. Тільки,що дивився на Ехо інтервю фінансиста з Москви, правда, українця Мовчана, вони його про фашистів, а він їм - якого хера ви лізете без спросу. Нечесані ведучки тільки пихтіли і не знали як перебити ефір. Нашим страдальцям слід послухати обвязково.
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25.02.2022 02:07 Відповісти
там колись курілка була) Може вони спеціально курілку знесли снарядом за кілька лямів)))
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25.02.2022 18:05 Відповісти
 
 