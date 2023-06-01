У Києві лунають вибухи: працюють українські сили ППО, збито ворожий літальний апарат. ВIДЕО (оновлено)
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У Києві пролунало три потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці.
"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.
Пізніше Геращенко додав, що це були українські ППО.
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"Браво Українським ППО! Вибухи це були удари нашого ППО по ворожих літаках чи безпілотниках!", - повідомив він.
За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а. На місце виїхали бригади рятувальників.
Будь ласка, зачекайте...
Слава нації.
Смерть москалям.
- ваші підари херачать нас усіх сторін.
Відповідає.
- не, не, не. Это ваших пидаров херачать наши солдаты.
Ага, солдати, відповів я.
Більше в мене немає співслужбовців.
Вони реально усі хворі.
Есть группа либералов, которые как бы за пользу России, хотя не против Крым отжать, если не будет санкций. А есть часть упоротых консерваторов, тех самых ватанов, которые считают что Россию все должны слушать. Это та самая черная сотня. Фашисты с русским душком, которые сейчас загадили весь интернет. Это разные группы населения.
Остальные там просто биомасса или зайчики, как и везде. Они не в счет.
одна над моїм будинком пролетіла і потім її збили
тепер буду знати який звук двигуна крилатої ракети - не реве, а голосно шорохкотить
⚡️Первые кадры из Киева
Переплутати важко . Але ось сказали , що впало десь у Дарниці -- це логічно .
А моя родина на Лісовому . Дитині 6 років .
ожет
Окупантам горіти у пеклі!
А далі є високі шанси, що в.о. президента виявиться більш практичним у переговорах, ніж зкріпанутий карлік.
Хоча "не с кем договариваться" - це як сказати... Коли йдеться про big money, то це вагомий аргумент. Особливо для таких не надто обтяжених моральними принципами персонажів.
Куда кацапи стріляють не розумію. Чи може вони такі рукожопи з тими ракетами? Луплять як із фау-1 та фау-2 по Лондону - десь впаде.