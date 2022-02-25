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Геращенко опублікував паспорт убитого внаслідок обстрілу військ РФ хлопчика Антона Тарасенка: Росіяни, вам усім має бути соромно!. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У соцмережі з'явилося фото хлопчика Антона Тарасенка, який загинув внаслідок російського обстрілу.

Документ дитини опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Публікую паспорт убитого Путіним Антона Тарасенка. Нехай увесь світ, вся Росія вдивиться в очі цієї загиблої дитини. Росіяни, вам усім має бути соромно, що Ви дозволили Путіну вбивати українських дітей!", - написав він.

Геращенко опублікував паспорт убитого внаслідок обстрілу військ РФ хлопчика Антона Тарасенка: Росіяни, вам усім має бути соромно! 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу з боку військ РФ виникла пожежа у 5-поверхівці в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, - ДСНС. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Горите в аду, ублюдки!
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25.02.2022 05:09
+22
Они орки, чувсво стыда только у людей .
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25.02.2022 05:14
+22
Вчора спамив на стрімах парашовців, запитати чому не виходять на мітінги? Відповідь довго чекати не довелося, і вона очевидна "чтобі нас там всіех упакавалі? Ано нам не нужна!". про ***** теж саме, їм "всьо харащо" . Щоб вони поздихали виродки болотні!
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25.02.2022 05:18
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Горите в аду, ублюдки!
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25.02.2022 05:09 Відповісти
Они орки, чувсво стыда только у людей .
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25.02.2022 05:14 Відповісти
Вчора спамив на стрімах парашовців, запитати чому не виходять на мітінги? Відповідь довго чекати не довелося, і вона очевидна "чтобі нас там всіех упакавалі? Ано нам не нужна!". про ***** теж саме, їм "всьо харащо" . Щоб вони поздихали виродки болотні!
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25.02.2022 05:18 Відповісти
Геращенко , в Гаагу отдавайте дело .
в оон - исключайте рашу из совбеза
выгоняйте рашу из ПАСЕ

НЕ УКРАИНЕ НАДО ЭТИ ФОТКИ ПОКАЗЫВАТЬ , а формировать тыловой фронт ненависти к кацапам в западном обществе - ежедневно
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25.02.2022 05:36 Відповісти
Та по великому рахунку "западному обществу" пофіг-у них не стріляють і ок.
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25.02.2022 05:44 Відповісти
Русские и стыд?!! Откуда? Проклятая похабная нация, производившая тиранов и убийц, ************* саму ее; сеющая горе, кровь и смерть по всему миру - и - совесть? Страна-изгой, страна-паразит, неспособная сама ничего произвести - от лезвия до зонтика - и совесть?!!
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25.02.2022 05:57 Відповісти
Будте вы прокляты сволочи кацапские!
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25.02.2022 06:14 Відповісти
Антоха,підор,кацапам може бути соромно?
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25.02.2022 06:15 Відповісти
Соромно? Вони скажуть, що якби він виріс, то став би укрофашистом.
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25.02.2022 08:09 Відповісти
 
 