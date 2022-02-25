УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12092 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
11 664 8
армія РФ (13467) війна (56365) Луганщина (4416) Гайдай_ЛОГА (905)

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли Старобільськ Луганської області. Внаслідок обстрілу загорілось два двоповерхових будинки та СТО.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Старобільськ. В результаті обстрілу відбулося загоряння двох двоповерхових будинків за адресою: Ватутіно, також по вул. Старотогонрогська загоряння СТО. Перебито газопровід середнього тиску, відбувається виток газу. Рятувальники працюють на місці події", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай

"Старобільськ: рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська. Проводиться гасіння пожеж та рятування людей. Наразі, за інформацією 6 осіб врятовано, 1- загиблий, роботи продовжуються", - пізніше повідомили в ДСНС області.

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 01
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 02

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 03
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 04
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 05
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 06
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 07
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 08
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 09
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 10
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 11
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 12

Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 13
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 14
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 15
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 16
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 17
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 18
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 19
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 20
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 21
Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай 22

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Киеве тоже только что бахнуло
показати весь коментар
25.02.2022 06:19 Відповісти
Хорошо было слышно
показати весь коментар
25.02.2022 06:20 Відповісти
УСІ КАЦАПЬКІ ВБИВЦІ НА ЧОЛІ З ****...М ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
показати весь коментар
25.02.2022 06:20 Відповісти
Пам'ятаю Гайдая по Мукачевому часів Москаля.
показати весь коментар
25.02.2022 06:21 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
25.02.2022 06:21 Відповісти
Тільки що розмовляв з сестрою звідти. Вчора ввечері фашисти поставили нашим ультиматум здати місто до двох годин ночі інакше вони будуть знищувати Старобільськ. Наші відмовилися, фашисти почали знищувати місто.
показати весь коментар
25.02.2022 06:49 Відповісти
Смерть кацапским оккупантам ! Пусть земля горит под ногами ватных тварей .
показати весь коментар
25.02.2022 07:55 Відповісти
 
 