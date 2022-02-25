ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний. ФОТОрепортаж

На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян. Смерть ворогам!", - написав він.

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