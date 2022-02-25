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ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян. Смерть ворогам!", - написав він.

Також читайте: В ЗСУ попереджають, що війська РФ можуть зайти у Ворзель

ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 01
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 02
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 03
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 04
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 05
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 06
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 07
ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 08

ЗСУ відбили прорив російських військ на підході до Чернігова. Захоплено ворожі трофеї, - Залужний 09

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+131
Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются,что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ *****!
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25.02.2022 08:27
+42
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25.02.2022 08:30
+40
А де ж ті армії світу ?!!!
Трусливі й не соромлятся своєї трусості.
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25.02.2022 08:33
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Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются,что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ *****!
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25.02.2022 08:27 Відповісти
невдала аналогія, бо вони всі героїчно загинули! Краще писати, що Україна для них - це США, Британія і Китай разом взяті, всі найсильніші армії світу в одному флаконі.
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25.02.2022 08:31 Відповісти
А де ж ті армії світу ?!!!
Трусливі й не соромлятся своєї трусості.
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25.02.2022 08:33 Відповісти
За допомогу їм велика подяка але всеріано не розумію чому боятся військовими допомогти.....
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25.02.2022 08:46 Відповісти
Чтоб не отвернуть гнев ***** от Украины на свои шкуры.
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25.02.2022 08:48 Відповісти
И где теперь споры « нужно НАТО ИЛИ НЕТ ?»
вот ей Богу , всех кто умничал против НАТО надо призвать в окопы
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25.02.2022 08:54 Відповісти
Если бы не эти УМНЫЕ ЦУКИ, никто бы в Украину не полез из-за НАТО
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25.02.2022 08:55 Відповісти
Да зачем эти разговоры,они нас не хотят принимать и не хотели.Принять нас в нато ,это войти в горячее военное противостояние с рф и каждый день им ждать ядерной войны.
Санкции надо было вводить пол года назад и накачать нас вооружением по самое немогу,а не вести полемику о каких-то 6 гаубицах,дать-не дать.Усилили бы нас про и противокарабельными комплексами и путин не полез бы.
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25.02.2022 10:35 Відповісти
Турция вступила в НАТО в 1952 году. учи матчасть. когда турки грохнули рашинский самолет, то русня и не пикнула, потому что НАТО.
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25.02.2022 09:14 Відповісти
Дело не в том что они загинули. Дело в том что они у них дух украинских войнов, а не русских рабов
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25.02.2022 08:48 Відповісти
Майкл Щур@MichaelShchur



Натрапив на гіганські треди про те, де бахнуло і як.
Це тупо коригування ворожої артилерії через інтернет.
Прошу - не робіть так. Переписуйтесь між рідними. Пишіть, як ви. Але не там, де це може легко знайти і прочитати ворог. Наступний приліт буде влучнішим.
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25.02.2022 08:45 Відповісти
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ЛАПАТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ БУДЕ ЗНИЩЕНО.
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25.02.2022 08:28 Відповісти
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Здавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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25.02.2022 08:29 Відповісти
Сухая одежда и без запаха им не помешает.
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25.02.2022 09:54 Відповісти
Орки тупорылые! Лежать вам на Украинской земле
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25.02.2022 08:30 Відповісти
Не на, а в...
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25.02.2022 08:43 Відповісти
И один на один поглубже.
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25.02.2022 08:49 Відповісти
Не на Українській,а в Українській ! ольгіно?
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25.02.2022 08:44 Відповісти
не НА а В
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25.02.2022 09:10 Відповісти
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25.02.2022 08:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4bPRVgnFEn0


Орест Лютий - Кацап
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25.02.2022 08:35 Відповісти
Надо расстреливать !
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25.02.2022 08:48 Відповісти
пока до такого остервенения не дошли
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25.02.2022 08:50 Відповісти
Расстреливать не надо. Может поейдеться менять. Или отправить к западным журналистам. Пусть смотрят на русских богатырей
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25.02.2022 08:52 Відповісти
И это далеко не срочники. За деньги воюют ********.
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25.02.2022 09:56 Відповісти
Дякую брати за важку працю.
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25.02.2022 08:30 Відповісти
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:30 Відповісти
Обвал рубля ну що ***** кацабське... Жопа рип-рип https://youtu.be/e9RI4RUgJdI
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25.02.2022 08:30 Відповісти
Де трупи кацапі? Чому не показують?
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25.02.2022 08:33 Відповісти
не успеваем даже пленных снимать и фоткать
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25.02.2022 08:33 Відповісти
не нам,эти фото нужно выставлять на кацапских сайтах
чтобы мамки радовались
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25.02.2022 13:00 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497095982609317894
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25.02.2022 08:33 Відповісти
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 08:34 Відповісти
Залужний справжній козацюра, одн з небагатьох дорослих в військово-політичному керівництві України, і повагу в ВСУ має і сопливими засцяними підлітками ладить...
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25.02.2022 08:36 Відповісти
Достойно держится настоящий вояка
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25.02.2022 08:38 Відповісти
Говорят лупанули по аэродрому в Ростове
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25.02.2022 08:38 Відповісти
А можно источник? Если правда, то это прямо ну ОЧЕНЬ хорошая новость!
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25.02.2022 08:42 Відповісти
https://twitter.com/alexeykr123/status/1497100119673561088?t=u_vhjrEvwhg0sVfYHeI-Gw&s=19
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25.02.2022 08:46 Відповісти
На Эхе Москвы есть эта новость.
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25.02.2022 08:47 Відповісти
Если это правда, то лупанули сами орки, чтобы обвинить Украину!
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25.02.2022 08:52 Відповісти
Они нас давно уже во всем обвинили!
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25.02.2022 12:13 Відповісти
Кроме росСМИ никто не пишет. Провокация!
https://bloknot.ru/yanovost-chasa/ukrainskij-bespilotnik-napal-na-ae-rodrom-millerovo-v-rostovskoj-oblasti-est-ubity-e-891498.html
НАУМЕНКО кацап с Ольгино! В бан его!
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25.02.2022 08:56 Відповісти
До жопы провокация. Они ОТКРЫТО вторглись в страну. Украина имеет право на симметричный ответ.
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25.02.2022 09:02 Відповісти
Туда даже точка У не долетела бы. Если это правда, то у нас союзник появился. Может Турция, или Поляки? Что то я не верю даже что США.
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25.02.2022 08:46 Відповісти
Может и не точка, кто знает что нам за подарки привозили
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25.02.2022 08:47 Відповісти
эй а может это от кб Южное подарки русне но горит красиво там даже на видео
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25.02.2022 08:48 Відповісти
Вільха доб'є спокійно і бахнули по мілерово
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25.02.2022 08:52 Відповісти
Украинский беспилотник напал на аэродром Миллерово в Ростовской области, есть убитые

ПРОВОКАЦИЯ! ***** не впервой взрывать и бомбить воронеж!
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25.02.2022 09:00 Відповісти
Для чого ? Щоб боялись укрів ?
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25.02.2022 09:16 Відповісти
Да пох уже, пусть сами себя мочат
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25.02.2022 09:17 Відповісти
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25.02.2022 08:48 Відповісти
Чекистский телеграмм НАХ!
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25.02.2022 08:57 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 08:38 Відповісти
"Тигр" полудохлый какой-то.... Но и так хорошо. Молодцы!

Слава Україні!
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25.02.2022 08:41 Відповісти
И пустая бутылка от нашей водички, моршанская кажется, где то наверно магазин ограбили
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25.02.2022 09:19 Відповісти
путин сдохни.
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25.02.2022 08:42 Відповісти
Металолом покрашеный бурятским чубом. Хваленая росийская армия которую 3апад испугался правациравать.
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25.02.2022 08:42 Відповісти
Шановні !
Прохання тільки не телефонувати нашим воїнам на передок.
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25.02.2022 08:43 Відповісти
красивое хорошо горят мля
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25.02.2022 08:47 Відповісти
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25.02.2022 08:46 Відповісти
Слава ВСУ.
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25.02.2022 08:49 Відповісти
Пишут что Миллерово.

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25.02.2022 08:50 Відповісти
вариант есть ещё один словил рокету тянул к аэродрому ведь за самолёт ему и всей его семейко не расплатится теперь зарылся но красивое показываем
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25.02.2022 08:52 Відповісти
Москалі пишуть що У, Сегодня стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Миллерово в Ростовской области.

По военному аэродрому выпущена ракета из установки "Точка-У", сообщают СМИ.
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25.02.2022 08:54 Відповісти
та хрен просцышь
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25.02.2022 08:56 Відповісти
Я радий, давно ждав цього!
Ще треба по Бульбостану гахнуть, щоб мали на увазі лукашенківські раби!
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25.02.2022 09:00 Відповісти
Мы должны объединиться вокруг Президента Путина: Олег Пахолков
ОБЩЕСТВО
Главред сети "Блокнот" о необходимости объединиться в сложившейся в мире ситуации.

Всё понятно! Новый пропагандон кремля! Говорю же не привыкать путину своих взрывать и убивать ради власти.
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25.02.2022 09:19 Відповісти
ЗСУ Хвала!
Арміґери - хай оберігає Вас Покрова!!!
Що ПЦУ мовчить, не молиться за воїнів ЗСУ?
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25.02.2022 08:56 Відповісти
молятся все за нас за ЗСУ начиная от ребе заканчивая язычниками
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25.02.2022 08:58 Відповісти
Слишком далеко для "Точки У". Скорее всего выши подбили их летающее дерьмо и оно там грохнулось
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25.02.2022 09:00 Відповісти
Полонених не брати. Так буде правильно.
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25.02.2022 09:15 Відповісти
Сдаться в плен - основа боевого искусства русских военных.
Ещё в годы последней мировой войны русские охотно сдавались немцам, а потом воевали на их стороне власовцами, пока не пришли американцы, которым они снова сдались.
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25.02.2022 09:15 Відповісти
Кримський міст рознести к ******. Чи нічим? Тим більше, що орда кацапська з криму пре.
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25.02.2022 09:22 Відповісти
Мы должны мужественно и героически сопротивляться натиску агрессора. Каждый лишний день, что мы продержимся, окупятся нам сторицей.
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25.02.2022 10:16 Відповісти
Украинцы.запомните.мы .и только .бились.бьемся и будем драться за свое.кацапы .будут бомбить. взрывать свои дома как перед 2 войной в Ичкерии!!! дабы показать нас захватчиками.убийцами мирных жителей кацапстана. фсбрушные пи.ары будут на рабсии взрывать и травить для картинки .оправдания своих кровавых .абсолютно необоснованных .зверских деяний 8 лет пытаясь нас сломить и уничтожить.геноцида украинцев. Украины. Как они сделали в Грузии. .расстреляли .убили свой миротворческий континент.обвинив в этом нападении Грузию.Много текста.все это знают и понимают.Если что то произойдет в кацапстане.будьте уверены!!.это работа фсб.гру. и все той гебнявой чепухи лаптестана.
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25.02.2022 11:45 Відповісти
 
 