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Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 24 лютого, під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули українські військові старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв.

Про це повідомляє Генштаб ЗС в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"24.02.2022р ми запам'ятаємо назавжди! Під час вторгненняросійських військ на території Херсонської області ми втратили кращих синів України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Велика та важка втрата для сімей наших побратимів, рідних, друзів та кожного з нас. Вічна пам'ять ГЕРОЯМ!", - йдеться у повідомлення.

Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв 01
Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
ВІЧНЯ ПАМ'ЯТЬ ВСІМ ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
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25.02.2022 10:14
+11
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25.02.2022 10:20
+10
Царство Небесное
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25.02.2022 10:20
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свічка@svecha62

14 мин



Це що було, блд?..

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
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25.02.2022 10:12 Відповісти
Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, поступившем в РБК.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», - заявил Подоляк.

Как сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский, он не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», продолжил советник. Это значит, что «они боятся», сказал он. Однако Украина «не боится», как «не боится» говорить с Россией» о нейтральном статусе и о гарантиях, отметил он.
=
https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/62187ace9a79477ea428a96d
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25.02.2022 10:16 Відповісти
Народ на это не пойдет
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25.02.2022 10:18 Відповісти
блть,не сійти паніку, нікому не дамо нічого здати!!!
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25.02.2022 10:18 Відповісти
Зараз нам треба єднатись, а вони своє отримають. Пам'ять працює проти них. Порахуємо.
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25.02.2022 10:41 Відповісти
ВІЧНЯ ПАМ'ЯТЬ ВСІМ ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
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25.02.2022 10:14 Відповісти
Братья, надеюсь вы в лучшем мире)
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25.02.2022 10:17 Відповісти
воину Александру и воину Богдану, павшим смертью храбрых за Веру, Народ и Отечество, вечная память и вечная слава. Да святятся их имена.

Глубокие соболезнования родным и землякам, потерявшим прекрасных мужественных сыновей Украины.
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25.02.2022 21:23 Відповісти
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Царство Небесное
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Прольём океаны чёрной ватной крови за каждую каплю Священной крови наших ГЕРОЕВ !!!
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25.02.2022 10:24 Відповісти
Слава Героям!
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25.02.2022 10:27 Відповісти
Вечная память.
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25.02.2022 10:35 Відповісти
Обірвані два життя і на своїй українській землі...ублюдки російські обов'язково понесуть за це відповідальність....
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25.02.2022 10:49 Відповісти
какие светлые лица и какое отребье лезет к нам. вечная вам память, солдаты Украины
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25.02.2022 11:35 Відповісти
будьте прокляті тварі путінські !!! слава захисникам нашої України !!!
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25.02.2022 13:21 Відповісти
После войны все улицы в Украине должны быть переименованы в честь погибших за нее парней, и иметь памятные доски с их фото.
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25.02.2022 13:38 Відповісти
Слава героям!!!!!!
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25.02.2022 15:11 Відповісти
Смерть Путину!!!! Смерть российским оккупантам!!!!!!
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25.02.2022 15:12 Відповісти
 
 