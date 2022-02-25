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Вчора під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора, 24 лютого, під час атаки військ РФ на Херсонщину загинули українські військові старший солдат Богдан Олексійчук та сержант Олександр Звєрєв.
Про це повідомляє Генштаб ЗС в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"24.02.2022р ми запам'ятаємо назавжди! Під час вторгненняросійських військ на території Херсонської області ми втратили кращих синів України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Велика та важка втрата для сімей наших побратимів, рідних, друзів та кожного з нас. Вічна пам'ять ГЕРОЯМ!", - йдеться у повідомлення.
Топ коментарі
+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.02.2022 10:14
+11 Чайка Київ
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+10 Михаил Дужик
показати весь коментар25.02.2022 10:20
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Це що було, блд?..
Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», - заявил Подоляк.
Как сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский, он не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», продолжил советник. Это значит, что «они боятся», сказал он. Однако Украина «не боится», как «не боится» говорить с Россией» о нейтральном статусе и о гарантиях, отметил он.
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https://www.rbc.ru/politics/25/02/2022/62187ace9a79477ea428a96d
Глубокие соболезнования родным и землякам, потерявшим прекрасных мужественных сыновей Украины.