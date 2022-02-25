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Автомобілі ставлять "мітки" по Києву, чим допомагають російським військам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Автомобілі по Києву ставлять "мітки" які використовуються диверсантами для інформування російських військ.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.

"Ці машини ставлять мітки по Києву. Просимо поширити", - йдеться в повідомленні.

Раніше Національна поліція показала зразки знаків, які використовуються диверсантами для інформування російських військ.

Також дивіться: Російських диверсантів ліквідовано у Києві. ВIДЕО 18+

Автомобілі ставлять мітки по Києву, чим допомагають російським військам 01
Автомобілі ставлять мітки по Києву, чим допомагають російським військам 02
Автомобілі ставлять мітки по Києву, чим допомагають російським військам 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+75
Максим Мирович@MirovichMedi·

3 ч



Объясните мне кто-нибудь, почему Бен Ладен, взорвавший два небоскрёба - международный террорист, а существо, бомбящее города в центре Европы - нет?
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25.02.2022 11:23
+60
по номеру определить владельца,найти и уничтожить
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25.02.2022 11:19
+51
*** їм, а не Київ. Вони Київ ніколи не захоплять.
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25.02.2022 11:19
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по номеру определить владельца,найти и уничтожить
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25.02.2022 11:19 Відповісти
Не вариант. Номера могут быть ворованные или поддельные.
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25.02.2022 11:20 Відповісти
Главное владельца номеров найти, а ворованные или нет разберутся. Есть же камеры по трассам, разве нельзя хотя бы вычислить где чаще всего были чтоб хоть район местопроживания определить и раздать наводку по районам. Внимание к запаркам и магазинам ведь заправляются суки где то и пожрать тоже купить надо. И
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25.02.2022 11:31 Відповісти
Внимание к « заправкам».
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25.02.2022 11:32 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU

всем кому интересно - телеграм-канал Оперативний ЗСУ
Територіальна оборона в дії

Кожен боєць має Nlaw

Той же самий Оболонь

Ворога буде знищено
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25.02.2022 11:23 Відповісти
здя вы телеграмом пользуетесь - это вражеский софт, уже нарывались неоднократно, когда уже поймут
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25.02.2022 11:46 Відповісти
Если он за рулем
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25.02.2022 11:29 Відповісти
*** їм, а не Київ. Вони Київ ніколи не захоплять.
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25.02.2022 11:19 Відповісти
Убивать на месте суки
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25.02.2022 11:20 Відповісти
Стерненко пише
Російський танк не витримав ганьби та перейшов на службу до ЗСУ!наші хлопці хахопили танк свинособак!!
https://twitter.com/i/status/1497137091968393238
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25.02.2022 11:20 Відповісти
КОЖНУ КАЦАПСЬКУ ГНИДУ ЗНАЙТИ ТА ЗАКОПАТИ
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25.02.2022 11:20 Відповісти
Спалить Нахер.
Слава УКРАЇНІ
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25.02.2022 11:21 Відповісти
Нужно нашим ставить свои метки и завести окупантов в ловушки и ******* по них из всего
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25.02.2022 11:23 Відповісти
Верно! Запутать...
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25.02.2022 11:30 Відповісти
А чи не можуть диверсанти намагатися створити натовп корисних ідіотів з тим щоби самим в цьому натовпі розчинитися?
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26.02.2022 20:16 Відповісти
Сжечь!
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25.02.2022 11:23 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedi·

3 ч



Объясните мне кто-нибудь, почему Бен Ладен, взорвавший два небоскрёба - международный террорист, а существо, бомбящее города в центре Европы - нет?
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25.02.2022 11:23 Відповісти
СБУ занималось не тем чем надо....
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25.02.2022 11:23 Відповісти
може вже досить називати орків росіянами?
рашисти або ******** (аналог - кадирівці)
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25.02.2022 11:25 Відповісти
Расстреливать на месте !
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25.02.2022 11:28 Відповісти
Есть ещё неплохой вариант ,ставить эти метки везде ,чтобы у них крыша совсем поехала ...
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25.02.2022 11:30 Відповісти
Особливо, де покинутий дерев'яний туалет, хай туди свої калібри випускають. В них же напряг з виробництвом нових ракет
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25.02.2022 13:32 Відповісти


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:30 Відповісти
визнати незалежність Ічкерії, думаю буде нормальний хід, дякую за підтримку!
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25.02.2022 11:46 Відповісти
а не краще всюди їх малювати? щоб дезорієнтовувати їх
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25.02.2022 11:31 Відповісти


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:31 Відповісти
Можно этот принцип (меток) использовать против агрессора... Запутать их рисуя метки в направлении ллвушек
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25.02.2022 11:31 Відповісти


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:32 Відповісти
Да просто ********** террористы
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25.02.2022 11:32 Відповісти
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:33 Відповісти
Будьте добры изъясняться яснее, фиг что поняла..... Местоположения автомобиля является меткой?
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25.02.2022 11:37 Відповісти
Нет , они красили метки для ударов позже. Другими словами, ****** работали предателями.
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25.02.2022 11:47 Відповісти
Ставится метка светоотражающей краской, чтобы ночью, на незнакомой местности, по ним ориентировались оккупанты.
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25.02.2022 11:53 Відповісти
Этих питаров уже повязала полиция. Скоро будут фото на сайте МВД
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25.02.2022 11:38 Відповісти
Це не Ківа з Шуфричем і Рабіновичем
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25.02.2022 11:59 Відповісти
О чем могут информировать эти метки? Используйте эти метки против них же, ставя "там где надо".
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25.02.2022 12:03 Відповісти
Просто отловить хоть одного такого ****** и, вихаря, чтобы власти не видели, повесить на фонаре на видном месте... ******* уже эти кацапо-любители...
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25.02.2022 12:28 Відповісти
**** чую мой знакомый ставит, он учился на ПВо в Рф , как толькл все началось ходит радостный и постоянно пропадает по вечерам, ежедневно, с такими же военными пензаси кацаского вида. Мы еще шутили пятая колона собирается. Кому стучать, куда писать, кто знает?
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25.02.2022 14:28 Відповісти
СБУ
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26.02.2022 19:45 Відповісти
а где национальная гвардия сбу
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25.02.2022 14:30 Відповісти
Ставят метки куда можно бить, а куда нельзя.
Сюда бомбить, а здесь живёт Шуфрич - сюда не бомбить.
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25.02.2022 14:31 Відповісти
Этих автомобилистов оставить подальше в поле и метки им в ж.пу!
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26.02.2022 19:44 Відповісти
 
 