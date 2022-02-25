Автомобілі ставлять "мітки" по Києву, чим допомагають російським військам. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Автомобілі по Києву ставлять "мітки" які використовуються диверсантами для інформування російських військ.
Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.
"Ці машини ставлять мітки по Києву. Просимо поширити", - йдеться в повідомленні.
Раніше Національна поліція показала зразки знаків, які використовуються диверсантами для інформування російських військ.
Топ коментарі
+75 olele
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+60 Андрей Саган
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+51 Yuroktl
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