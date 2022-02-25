Автомобілі ставлять "мітки" по Києву, чим допомагають російським військам. ФОТОрепортаж

Автомобілі по Києву ставлять "мітки" які використовуються диверсантами для інформування російських військ.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.

"Ці машини ставлять мітки по Києву. Просимо поширити", - йдеться в повідомленні.

Раніше Національна поліція показала зразки знаків, які використовуються диверсантами для інформування російських військ.

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