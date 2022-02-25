Російські окупанти переїхали військовою технікою автомобіль з пенсіонером у Києві: Чоловік дивом вижив. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти 25 лютого переїхали автомобіль, який рухався в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти переїхали машину технікою на Оболоні. Усередині була людина", - йдеться в повідомленні.

В мережі повідомили, що пенсіонер, якого переїхала військова техніка окупанта, вижив.

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