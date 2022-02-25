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Російські окупанти переїхали військовою технікою автомобіль з пенсіонером у Києві: Чоловік дивом вижив. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти 25 лютого переїхали автомобіль, який рухався в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти переїхали машину технікою на Оболоні. Усередині була людина", - йдеться в повідомленні.

В мережі повідомили, що пенсіонер, якого переїхала військова техніка окупанта, вижив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві оголошено повітряну тривогу: всіх закликають негайно прямувати до укриття

Російські окупанти переїхали військовою технікою автомобіль з пенсіонером у Києві: Чоловік дивом вижив 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+87
поширюйте такі страшні фото мертвих кацапів,потрібно щоб ворог знав що їх тут чекає 18+
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25.02.2022 11:47
+80
з пабліка Чернігова
-«Девочки, Чернигов держит оборону, наши взорвали все мосты в области, жестокий бой был в 10 км от Чернигова, недалеко от моей дачи. Сейчас вышли, все поле засеяно трупами врагов, я такого ужаса еще не видела в жизни. Мы держимся.
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25.02.2022 11:49
+75
Здоровя дядьку! Слава Україні!
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25.02.2022 11:46
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Здоровя дядьку! Слава Україні!
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25.02.2022 11:46 Відповісти
А дядько герой!
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25.02.2022 12:50 Відповісти
Боженька его любит...🙏🙏🙏☺️
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25.02.2022 13:05 Відповісти
В плен никого не брать.
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25.02.2022 11:46 Відповісти
По информации Сухопутных войск Украины, российские войска из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель решили выдвигаться с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Украины в Facebook:

"Российские окупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.

С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев".
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25.02.2022 11:46 Відповісти
далече топать пешедрала.... потери 6-8 200-х -- из каждой 10 людей живых пока...
дебилы мля сэр... пардон
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25.02.2022 12:09 Відповісти
А хіба окупант є на оболоні???? Чи то наш ?
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25.02.2022 11:46 Відповісти
ДРГ орків була.
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25.02.2022 11:48 Відповісти
Перевдягнена мерзота ДРГ хотіла мабуть підставити наших військових.
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25.02.2022 11:49 Відповісти
Так, зрання була інфа, що десь на південному напрямку ворожа дрг захопила техніку НГУ, 2"Казака" і ще щось і вирушили на Київ
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25.02.2022 11:53 Відповісти
Дядько затримав їх як міг.
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25.02.2022 11:46 Відповісти
Не уявляю навіть,що він при цьому пережив.
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25.02.2022 12:20 Відповісти
ну у кого ещё осталась толерантность?
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25.02.2022 11:47 Відповісти
те орки которые были захвачены не имеют право на жизнь
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25.02.2022 11:47 Відповісти
Этих захватили уже умиротворенными, готовыми удобрить палисадник этому славному казаку.
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25.02.2022 12:01 Відповісти
Це все потрібно негайно потоком на перші шпальта світових ЗМІ !!!
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25.02.2022 11:47 Відповісти
поширюйте такі страшні фото мертвих кацапів,потрібно щоб ворог знав що їх тут чекає 18+
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25.02.2022 11:47 Відповісти
з пабліка Чернігова
-«Девочки, Чернигов держит оборону, наши взорвали все мосты в области, жестокий бой был в 10 км от Чернигова, недалеко от моей дачи. Сейчас вышли, все поле засеяно трупами врагов, я такого ужаса еще не видела в жизни. Мы держимся.
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25.02.2022 11:49 Відповісти
Там кадыровци прут , как саранча
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25.02.2022 11:55 Відповісти
А біля якого дачного кооперативу? - надто хочеться поїхати й порадуватися смертям окупантів (не по-людські, жахливо, але ж вони прийшли убивати нас).
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25.02.2022 13:14 Відповісти
а фото трупов у вас нет?
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25.02.2022 11:58 Відповісти
Да, мост в Чернигове на Киев наши взорвали вчера, чтобы не прошли танки кацапов.
Окупантов отогнали от Чернигова в сторону Седнева. В Седневе кацы хотят рыть себе окопы.
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25.02.2022 11:59 Відповісти
Це добре - залишиться тільки присипати їх зверху!
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25.02.2022 12:28 Відповісти
тоже самое в Олешках,сестра звонила
трупы,трупы
кацапов дохлых дохера,мост наш!!!
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25.02.2022 13:12 Відповісти
Прекрасно!!! Чем больше будет кацапских трупаков, тем лучше для Украины
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27.02.2022 19:00 Відповісти
Він йшов, йшов на Київ, та втомився, приліг відпочити, а його переїхали свої ж
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25.02.2022 11:49 Відповісти
в грунтові води почав вже перетворюватися...
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25.02.2022 11:54 Відповісти
цікаво, а оте рожеве, то у нього Ікра, як у карася?
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25.02.2022 11:55 Відповісти
тто була "Кілька у томаті" із сухпайка
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25.02.2022 12:35 Відповісти
подкожный жир
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25.02.2022 12:42 Відповісти
Зато видно що кацап вів здоровий спосіб життя і ніколи не палив.
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26.02.2022 07:02 Відповісти
Навіть при самих поганих розкладах - перед розстрілом вороги дають сигарету. а тут отаке. ахахахахахаха
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26.02.2022 07:04 Відповісти
Крупы покушал, а вот снаряд не переварил
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25.02.2022 11:53 Відповісти
головне шоб насіння було в кишенях!!!
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25.02.2022 11:54 Відповісти
На це не можна не дивитись з задоволенням!!!
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25.02.2022 11:53 Відповісти
Боюсь це визве тільки більше люті і ненависті. От уяви, якщо ти побачиш такі фото наших хлопців, які емоції відчуєш?
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25.02.2022 11:55 Відповісти
все мы к сожалению выглядим одинаково в таком состоянии
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25.02.2022 13:02 Відповісти
Не ми прийшли на їхню землю з війною! Наші помирають за свою, тому будемо їх славити як героїв, а за що мордва гине? За царя і атєчєство?
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25.02.2022 13:13 Відповісти
яке прикре самогубство !
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25.02.2022 11:55 Відповісти
А берці можна в секонд віднести. Ну хоча б взуття не постраждало
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25.02.2022 11:57 Відповісти
их там наверно тыквенной кашей и свекольником откармливают .... на убой
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25.02.2022 11:58 Відповісти
В степу під Херсоном високії трави,
В степу під Херсоном курган.
Лежить під курганом, розірван снарядом,
кацапський ублюдок-ватан.
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25.02.2022 12:07 Відповісти
Заставка путлеровскому солдату на "рабочий стол!!" Чтобы **** каждый день смотрел и ужасался!!!
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25.02.2022 12:17 Відповісти
Походу в него точкой "У" в...ли.
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25.02.2022 12:38 Відповісти
Вже немає порушника. Навіть не встигло ДАЇ приїхати. Обійшлося без кнітєлі
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25.02.2022 11:48 Відповісти
Русские и беларусы, от этого позора вы никогда не отмоетесь! Выходите на улицы! Остановите эту войну!
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25.02.2022 11:48 Відповісти
Некого там призывать. Они все многопутин.
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25.02.2022 11:54 Відповісти
их потом нужно просто вырезать не взирая на пол и возраст!!!!
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25.02.2022 11:56 Відповісти
Не уподобляйся уродам!
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25.02.2022 12:06 Відповісти
Только так! До последнего российского телезрителя! Дабы не породили новых тиранов-людоедов, должны полностью прекратить существовать в 21 веке.
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25.02.2022 12:45 Відповісти
Влучно!
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25.02.2022 12:02 Відповісти
Вы не правы,людей запугали,они бояться.Созванивались с родственниками в Самаре,люди боятся.
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25.02.2022 12:40 Відповісти
Там вже нікому виходити, а ті, хто втратить тут своїх близьких, буде ще лютіше нас ненавидіти. Я чомусь не хочу називатися славчніном, я - українець.
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25.02.2022 11:55 Відповісти
ты не прав. мы славяне а московия это потомки угрофинов отраханые золотой ордой.
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25.02.2022 12:02 Відповісти
А жінка на відео що коментує де жила з 14го року? Незнала що кацапи мерзотні вбивці.... як так в неї вийшло?
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25.02.2022 11:51 Відповісти
2014 год закончился и гуманитарное отношение к захваченному оккупанту не должно быть.
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25.02.2022 11:52 Відповісти
надеюсь эту тварь которую уже словили перееехали бехой!!!!!!!! я теперь понимаю, почему чечены отрезали им головы!
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25.02.2022 11:52 Відповісти
Ну, це у них "красивий древній обичай" (с)
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25.02.2022 11:57 Відповісти
людям надо выдать стволы чего мы ждем ..на всех трассах восточных куча техники орков ,их просто тьма едут на Киев .
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25.02.2022 11:53 Відповісти
Что эти пи.ары делают в Киеве.как они там так легко ездят.что это???
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25.02.2022 11:56 Відповісти
Гарне питання...
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25.02.2022 11:58 Відповісти


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:57 Відповісти


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:58 Відповісти
Как гусеничная машина попала туда?

ДРГ ехала на Козаке, Кразе и Газоне - их ликвидировали.

Разве была инфа про другие прорывы?
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25.02.2022 11:58 Відповісти


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:58 Відповісти
Достойные слова
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25.02.2022 12:13 Відповісти
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:59 Відповісти
Это не люди!!! Какие от них могут быть "гарантии безопасности"? Они удовольствие получают от смертей!
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25.02.2022 11:59 Відповісти
собираем всю инфу для трибунала!
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25.02.2022 11:59 Відповісти
Чего же не отъехал то ланос.....
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25.02.2022 12:01 Відповісти
Он ехал по своей стороне, а этот ***** свернул со встречки и переехал.

https://t.me/big_kyiv/8881?single
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25.02.2022 12:23 Відповісти
БлRть, ну коли Київ ВИЙДЕ на вулиці з пляшками "молотова" й САМ спалить ВОРОГА???
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25.02.2022 12:02 Відповісти
Коли ти прийдеш.
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25.02.2022 12:24 Відповісти
Ми "приходили", *****, у 90-му, кієвафлі просто на нас сматрєлі. Майдан рятувала знову Західна Україна, а кієвафляні просто сматрєлі. 2,8 міліона тупого БИДЛА? ХТО твою хату прибирає, пушкін, уйопок?
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25.02.2022 12:48 Відповісти
В Киеве не одна машина диверсантов...моя сестра сейчас попробовала поехать туда из Бучи,а водители ,которые ехали ей навстречу,ее развернули -сказали,что там дальше свинособаки по мирным машинам стреляют...уверенна,что кацарылые вот вот сдохнут.
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25.02.2022 12:08 Відповісти
Ну дык .. денацификацию украинцев проводят.
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25.02.2022 12:20 Відповісти
Надеюсь поняли что это грустный сарказм😑
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25.02.2022 12:23 Відповісти
Мову вивчи, скот!
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25.02.2022 12:49 Відповісти
Дебіл🤦
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26.02.2022 06:42 Відповісти
Дебіл - вже залік, маладєц, кльовуниско
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26.02.2022 10:00 Відповісти
Та йди на х@й,ідіот. Війна в країні
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26.02.2022 19:46 Відповісти
Дедушке конечно очень повезло, прямо всевышний смерть отвёл, но зачем так беспечно разъезжать да ещё рядом с военной техникой врага. С
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25.02.2022 12:25 Відповісти
А их вообще до Киева допустили (почему прозевали)?
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25.02.2022 13:27 Відповісти
Они взяли на прокат у нгу ?
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25.02.2022 16:26 Відповісти
Фото и видео можно использовать как рекламу данной марки авто.
Мужику здоровья!
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25.02.2022 13:43 Відповісти
Ви малороси чекали росін, яких вам показували в їх же кіно -чесних, добрих, культурних..., а реально вони такі. Хуже тварини на планеті Земля, немає.
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25.02.2022 14:12 Відповісти
 
 