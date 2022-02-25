Російські окупанти зазнають серйозних втрат. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові розбили підрозділ російських окупантів.
Про це у Facebook повідомляють сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України активно завдають серйозних втрат ворогу! Вірте в ЗСУ , приєднуйтесь до ТРО", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+124 шурец
показати весь коментар25.02.2022 12:05
+112 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.02.2022 12:07
+110 morbius2014
показати весь коментар25.02.2022 12:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Леонид Филатов (актер, режиссер...человек)