Російські окупанти зазнають серйозних втрат. ФОТОрепортаж 18+

Українські військові розбили підрозділ російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляють сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України активно завдають серйозних втрат ворогу! Вірте в ЗСУ , приєднуйтесь до ТРО", - йдеться в повідомленні.

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