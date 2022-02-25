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Російські окупанти зазнають серйозних втрат. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові розбили підрозділ російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляють сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України активно завдають серйозних втрат ворогу! Вірте в ЗСУ , приєднуйтесь до ТРО", - йдеться в повідомленні.

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Російські окупанти зазнають серйозних втрат 01
Російські окупанти зазнають серйозних втрат 02
Російські окупанти зазнають серйозних втрат 03
Російські окупанти зазнають серйозних втрат 04
Російські окупанти зазнають серйозних втрат 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+124
красиво
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25.02.2022 12:05
+112
Фотки дохлых собак в западную прессу скидывайте - пусть НАТО ЖАЛЕЕТ , что мы не с ними
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25.02.2022 12:07
+110
Демілітаризовані.
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25.02.2022 12:06
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Шикарный вид!
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25.02.2022 13:00 Відповісти
Пораскинул мозгами, только позно уже
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25.02.2022 13:01 Відповісти
Думаю, нужно еще с десяток-другой тысяч таких тушек и в Мордоре у некоторых в башке появятся зачатки разума.
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25.02.2022 13:02 Відповісти
Господи, как какая-то компьютерная игра! Пацаны, россияне, что вы творите? Вы мясо для Путина. Мы не хотим и никогда не хотели с вами войны. Ради чего вы это делаете? Что вам дала ваша страна? Или ради денег? Вы считаете слезы ваших жен, детей, матерей стоят этого?
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25.02.2022 13:05 Відповісти
****
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!

Леонид Филатов (актер, режиссер...человек)
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25.02.2022 13:09 Відповісти
Без всякой жалости будем убивать ватный скот ! Слава Украине !
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25.02.2022 13:13 Відповісти
какие ограничения 18 + ??? кто ввёл цензуру на весёлые картинки ?
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25.02.2022 13:24 Відповісти
Побільше би таких ! На перегній піде .
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25.02.2022 13:33 Відповісти
И эту трупы расеянских выдлябков радуют! Я бы еще на них помочился
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25.02.2022 13:34 Відповісти
Всегда не мог смотреть на трупы и на кровь. А на такие фото смотреть приятно, и хочется побольше таких кадров демилитаризованных полуфашистов, исходя из половины свастики нанесенной на их технике...
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25.02.2022 13:37 Відповісти
денацификация и демилитраизация завершена
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25.02.2022 14:05 Відповісти
Мені горобця стає більше жалко, ніж цю потвору, яка є москаль, назвавший себе росіянином, а насправді мокша, меря, хинова.
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25.02.2022 14:08 Відповісти
то е гарно
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25.02.2022 14:42 Відповісти
Браво, бис!!!!
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25.02.2022 14:55 Відповісти
Эти уже денацифицированлись. Готовте следующих.
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25.02.2022 15:11 Відповісти
Мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:13 Відповісти
Побільш таких фото і відправляти НА росію матерям під темою "потерь нет". Може це можуть зробити Anonimus, транслюючи ці фото по російському телебаченню?
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08.03.2022 14:20 Відповісти
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