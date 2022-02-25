"А кто это сдэлал?": В ЗСУ відреагували на інформацію про пожежу на ростовському аеродромі. ФОТО

На аеродромі Міллєрово в Ростовській області - пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на аеродромі Міллєрово в Ростовській області (базуються Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери), були вибухи.

В ЗС України відреагували словами "А кто это сдэлал ".

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