"А кто это сдэлал?": В ЗСУ відреагували на інформацію про пожежу на ростовському аеродромі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На аеродромі Міллєрово в Ростовській області - пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на аеродромі Міллєрово в Ростовській області (базуються Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери), були вибухи.
В ЗС України відреагували словами "А кто это сдэлал ".
Топ коментарі
+75 Константин См
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+72 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+59 Vlad Hof
показати весь коментар25.02.2022 12:35
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Будь ласка, зачекайте...
там їх і залишат.До речі там трупи ще 1995 року.
Слава Захистникам України!
И это только "проба пера"...
Кацапня явно не ждала и аэродром толком не прикрыла!!!
И это не призыв, это рецепт украинской кухни.
Так, глядишь, и мацкву с лаптеногими до основания выровняют...
👍
Слава Україні!!!
Мало горить, скоро червона площа палатиме
Стокгольмський синдром - Грузія відмовилася вводити санкції проти РФ
Росія цинічно атакувала мирні українські міста, проте Грузія не приєднається до санкцій проти країни-агресора.
Про це 25 лютого заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Newsgeorgia.
Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участь у фінансових та економічних санкціях, - сказав він.
Політик вважає, що обмеження ще більше зашкодять країні та населенню.
Я як глава уряду… керуватимуся лише інтересами нашої країни, - заявив він.
Як повідомлялося раніше, у 2008 році Грузія стала жертвою агресії Росії, внаслідок чого була окупована частина її території.
Після вторгнення Росії в Україну про нові санкції проти Росії оголосили Євросоюз, США, Велика Британія та кілька інших країн.
Джерело: Newsgeorgia
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
"Rusų laive, eik nach…i"
https://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/**********/rusu-laive-eik-nach...i