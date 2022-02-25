Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ: "Ось що ти несеш іншим народам, "великий російський народ". ФОТО

У мережу виклали фото зруйнованого мосту під Києвом, що веде до Ірпеня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото мостового переходу опублікував у Фейсбуку Олексій Гордєєв.

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"Раніше тут їздили мирні жителі, а тепер його підірвали. Ось що ти несеш іншим народам, великий російський народ", - написав він..















