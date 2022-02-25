Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ: "Ось що ти несеш іншим народам, "великий російський народ". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У мережу виклали фото зруйнованого мосту під Києвом, що веде до Ірпеня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото мостового переходу опублікував у Фейсбуку Олексій Гордєєв.
"Раніше тут їздили мирні жителі, а тепер його підірвали. Ось що ти несеш іншим народам, великий російський народ", - написав він..
Топ коментарі
+38 Bad Robot
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+33 Lvbnhj
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Будь ласка, зачекайте...
гарно горить техніка, тільки де кацапи?
Головне, незалежність втримати.
Вистоїмо, допоможуть відбудувати за параншні гроші!
ПаРаша, готуйся репарації платити років 25, суки!
Потім будете жалкувати, що не стали частиною цього дійства!
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.
Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps
👉 @ukraine_avanger_bot
Також до бота можна передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їхньої техніки та цілевказників.
«Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население. Такое явление в Киеве произошло, но отнюдь не было массовым.
Группа российских хулиганов была на Оболони, группа была на Лукьяновке. И, насколько мне известно, на Печерске - была короткая стрельба, которая сразу прекратилась. Это мы говорим о сегоднешнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д.
«Сейчас всё это прекратилось. ДРГ либо уничтожены либо захвачены. По состоянию на 12:20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало. Наверняка ДРГ где-то есть, но я думаю они притихли», - заявил Арестович.
Он также опроверг информацию о стрельбе на Воздухофлотском проспекте и ДРГ на Вокзале.
«Только что слышал доклад силовых структур. Не прозвучало ни о Воздухофлотском проспекте, ни о ЖД Вокзале. Из той информации, которая к нам поступает в офис - этого ни разу не звучало».
Ах, дача, они все пороха ловили, ждали, караулили...
- Пане президенте, Угорщина оголосила нам війну!
- Угорщина? А що це?
- Королівство в Європі.
- А хто у них король?
- Там немає короля, там є регент - Адмірал Хорті.
- Адмірал? Так нам чекати нападу з моря?
- Ні, у них взагалі немає виходу до моря.
- Ну добре. А чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?
- Ні, до нас у них претензій немає.
- А до кого ж у них є претензії?
- До Румунії.
- О, так вони будуть воювати і з нами і з Румунією?
- Ні, Румунія у них союзники.
Остаточно спантеличений Рузвельт важко зітхнув:
- Я відмовляюся що-небудь розуміти щодо цієї Угорщини...
Крым ничему не учит?
Сан не дозволяє?