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Російський корабель підбив бункеровщика "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бункеровщик "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Бункеровщик "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає", - йдеться у повідомленні.

Російський корабель підбив бункеровщика Міленіум Спіріт прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний 01
Російський корабель підбив бункеровщика Міленіум Спіріт прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний 02

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Російський корабель підбив бункеровщика Міленіум Спіріт прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+101
А Румунія в НАТО ?
Це не буде вважатись нападом на країну НАТО ?
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25.02.2022 14:04
+69
Чем не повод для НАТО в.***** по кацапам?
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25.02.2022 14:04
+58
Ну что там НАТО глубоко озобоченные или еще не сильно глубоко.
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25.02.2022 14:05
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рашисти відрізняються вмінням точно попадати в ціль і взагалі - НАТО може хоч якось нарешті вже відреагує, окрім того, що вони "дуже глибоко стурбовані"???
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25.02.2022 14:37 Відповісти
Сейчас этот корабль станет на повестке всей недели в кругу Европы и Нато. Будут жевать до июля. Как это так это не допустимо мы возмущены... и тд....
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25.02.2022 14:48 Відповісти
Казус Белли?
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25.02.2022 14:50 Відповісти
Щас импотенты по НАТА возбудятся озабоченностью.......350 раз......
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25.02.2022 14:57 Відповісти
Туркі підбили літак кацапський ***** підбила коробель. 1:1 ну НАТО терпить а ***** провокує як ви будете захищать своіх
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25.02.2022 15:12 Відповісти
Морское агентство Республики Молдова сообщает, что 25.02.2022 г. корабль MILLENIAL SPIRIT IMO под флагом Республики Молдова, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом
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25.02.2022 15:12 Відповісти
у НАТО не ,,яєць"
Тільки Озабоченність
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25.02.2022 15:13 Відповісти
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