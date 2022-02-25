Війська РФ обстріляли два судна біля порту Південний, - Міноборони. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ обстріляли два іноземні судна біля порту Південний.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією Посту регулювання руху суден "Південний" та служби капітана порту Південної філії ДП "АМПУ", о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину т/х "NAMURA QUEEN".
Судно під прапором Панами прямувало до порту Південний під завантаження зерна. Наразі відомо про виведення з ладу частини обладнання. На судні пожежа, викликано пожежний буксир. Буксир "P&O STAR" висунувся на допомогу.
За інформацією служби капітана порту Одеської філії ДП "АМПУ", влучення ракет сталося о 12:10 на якірній стоянці 355. Судно перевозило 600 тонн мазуту та дизеля на борту.
Судно, за попередніми даними, було обстріляно російським військовим кораблем. Одна ракета потрапила в надбудову, інша в міндель. Сталося займання, яке могло, у разі вибуху призвести до екологічної катастрофи. Члени екіпажу опинилися у воді та запросили допомогу.
Для гасіння пожежі до бункерувальника були спрямовані буксири Бриз-1, Вікторі, ПК-888, КПЛ-99. Для рятування екіпажу - SAR 02.
До порту Чорноморськ надійшла команда від Морської пошуково-рятувальна служби - забезпечити причал каретами швидкої для надання допомоги 10 членам екіпажу т/х "Millennial Spirit". Двоє члени екіпажу у важкому стані, зокрема капітан судна обгорів, у нього зламана рука. Інші - у задовільному стані.
О 14:15 постраждалі доставлені до порту Чорноморськ. Їх вивозять на швидких до місцевої лікарні. Бункеровщик на якорі. Ситуація контрольована.
Будь ласка, зачекайте...
А сбитый в Ливии, турками самолёт параши - это чисто инициатива лётчика...
Мужик , возможно , потомок янычар, с яйцами чел, генотип "однако ", а Ердогану уже "лицо держать надо" было...
Тогда )(уйло утерлось...
З телевізора їм співають, що ЗСУ розбита, військові здаються в полон, а українська влада переодягає бомжів в російську форму і видає їх за кацапів.
Це все тому, що гроби не йдуть в росію. Сказав що мордор підвіз мобільні крематорії і трупів не буде. А ті, що валяються по дорогах, доїдають собаки і щурі, бо нікому їх хоронити. Слухала мовчки. Але кацапи не вийдуть на спротив владі, тільки голодний бунт.
Слава Україні. Перемога за нами
румынии и кипру напрячься