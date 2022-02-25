Війська РФ обстріляли два судна біля порту Південний, - Міноборони. ФОТО

Війська РФ обстріляли два іноземні судна біля порту Південний​.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Посту регулювання руху суден "Південний" та служби капітана порту Південної філії ДП "АМПУ", о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину т/х "NAMURA QUEEN".​

Судно під прапором Панами прямувало до порту Південний під завантаження зерна. Наразі відомо про виведення з ладу частини обладнання. На судні пожежа, викликано пожежний буксир. Буксир "P&O STAR" висунувся на допомогу.

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За інформацією ​ служби капітана порту Одеської філії ДП "АМПУ", влучення ракет сталося о 12:10 на якірній стоянці 355. Судно перевозило 600 тонн мазуту та дизеля на борту.​

Судно, за попередніми даними, було обстріляно російським військовим кораблем. Одна ракета потрапила в надбудову, інша в міндель.​ Сталося займання, яке могло, у разі вибуху призвести до екологічної катастрофи. Члени екіпажу опинилися у воді та запросили допомогу.​

​Для гасіння пожежі до бункерувальника були спрямовані буксири Бриз-1, ​ Вікторі, ​ ПК-888, КПЛ-99. Для рятування екіпажу - SAR 02.​

До порту Чорноморськ надійшла команда від Морської пошуково-рятувальна служби - забезпечити причал каретами швидкої для надання допомоги 10 членам екіпажу т/х "Millennial Spirit". Двоє члени екіпажу у важкому стані, зокрема капітан судна обгорів, у нього зламана рука. Інші - у задовільному стані.​

​О 14:15 постраждалі доставлені до порту Чорноморськ. Їх вивозять на швидких до місцевої лікарні. Бункеровщик на якорі. Ситуація контрольована.

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