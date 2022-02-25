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Війська РФ обстріляли два судна біля порту Південний, - Міноборони. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли два іноземні судна біля порту Південний​.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Посту регулювання руху суден "Південний" та служби капітана порту Південної філії ДП "АМПУ", о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину т/х "NAMURA QUEEN".​

Судно під прапором Панами прямувало до порту Південний під завантаження зерна. Наразі відомо про виведення з ладу частини обладнання. На судні пожежа, викликано пожежний буксир. Буксир "P&O STAR" висунувся на допомогу.

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За інформацією ​ служби капітана порту Одеської філії ДП "АМПУ", влучення ракет сталося о 12:10 на якірній стоянці 355. Судно перевозило 600 тонн мазуту та дизеля на борту.​

Судно, за попередніми даними, було обстріляно російським військовим кораблем. Одна ракета потрапила в надбудову, інша в міндель.​ Сталося займання, яке могло, у разі вибуху призвести до екологічної катастрофи. Члени екіпажу опинилися у воді та запросили допомогу.​

​Для гасіння пожежі до бункерувальника були спрямовані буксири Бриз-1, ​ Вікторі, ​ ПК-888, КПЛ-99. Для рятування екіпажу - SAR 02.​

До порту Чорноморськ надійшла команда від Морської пошуково-рятувальна служби - забезпечити причал каретами швидкої для надання допомоги 10 членам екіпажу т/х "Millennial Spirit". Двоє члени екіпажу у важкому стані, зокрема капітан судна обгорів, у нього зламана рука. Інші - у задовільному стані.​

​О 14:15 постраждалі доставлені до порту Чорноморськ. Їх вивозять на швидких до місцевої лікарні. Бункеровщик на якорі. Ситуація контрольована.

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Війська РФ обстріляли два судна біля порту Південний, - Міноборони 01
Війська РФ обстріляли два судна біля порту Південний, - Міноборони 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Пірати 21-го сторіччя
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25.02.2022 18:06
+23
Було би файно вжарити по крєйсєру "масква" з якого вбили наших прикордонників на Зміїному.
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25.02.2022 18:13
+18
Якщо не помиляюсь, то трохи раніше наші стратегічні партнери обіцяли у випадку широкомасштабного наступу росії на територію України допомогу з моря і у повітрі.
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25.02.2022 18:14
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Пірати 21-го сторіччя
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25.02.2022 18:06 Відповісти
Та які там пірати, гопота із моря Лаптєвих.
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25.02.2022 18:22 Відповісти
редактори, поправте - а то судді ображаються...
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25.02.2022 18:07 Відповісти
Це вже є піратство чи ще ні??
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25.02.2022 18:07 Відповісти
Це две агрессии против двух стран, но всем пох
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25.02.2022 18:25 Відповісти
Утерлись они, с благодарной улыбкой на разжиревшей роже...
А сбитый в Ливии, турками самолёт параши - это чисто инициатива лётчика...
Мужик , возможно , потомок янычар, с яйцами чел, генотип "однако ", а Ердогану уже "лицо держать надо" было...
Тогда )(уйло утерлось...
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25.02.2022 19:49 Відповісти
Два судна, а не два "суди".
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25.02.2022 18:09 Відповісти
Еще раз убиждаюсь,что подлые кацапы могут стрелять по мирным целям.
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25.02.2022 18:12 Відповісти
при том исключительно с "мирными целями"
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25.02.2022 18:46 Відповісти
Було би файно вжарити по крєйсєру "масква" з якого вбили наших прикордонників на Зміїному.
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25.02.2022 18:13 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то трохи раніше наші стратегічні партнери обіцяли у випадку широкомасштабного наступу росії на територію України допомогу з моря і у повітрі.
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25.02.2022 18:14 Відповісти
Когда кацапские Х-35 или наши "Нептуны" не имеют нормального наведения, они легко могут поразить некомбатантов.
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25.02.2022 18:14 Відповісти
Пока еще наших "нептунов" нет. К сожалению.
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25.02.2022 19:29 Відповісти
Вот холопы!!!Никак не угомоняться.
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25.02.2022 18:16 Відповісти
Розмовляв з родиною росії.
З телевізора їм співають, що ЗСУ розбита, військові здаються в полон, а українська влада переодягає бомжів в російську форму і видає їх за кацапів.
Це все тому, що гроби не йдуть в росію. Сказав що мордор підвіз мобільні крематорії і трупів не буде. А ті, що валяються по дорогах, доїдають собаки і щурі, бо нікому їх хоронити. Слухала мовчки. Але кацапи не вийдуть на спротив владі, тільки голодний бунт.
Слава Україні. Перемога за нами
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25.02.2022 18:17 Відповісти
так а как семьям иванов объяснят исчезновение этих самых иванов? растаяли в воздухе?
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25.02.2022 18:37 Відповісти
В паРаше потери - секретная инфа. Если родственники сидеть не хотят, то будут молчать.
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25.02.2022 19:40 Відповісти
І голодного бунту не буде. Будуть мох жерти не піднімаючи навіть погляд на царя.
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25.02.2022 20:40 Відповісти
У Києві та Львові виливають пиво, щоб зробити коктейлі Молотова https://tsn.ua/********/u-kiyevi-ta-lvovi-vilivayut-pivo-schob-zrobiti-kokteyli-molotova-1988374.html
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25.02.2022 18:18 Відповісти
Большие такие бутли из под самогона. Это можно и не только танк.
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25.02.2022 18:25 Відповісти
О. Параша хочет голодом морить Панаму.
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25.02.2022 18:23 Відповісти
, інша в міндель.​ (с) Уважаемые редактор , на судне нет минделя, есть мидель т.е. середина судна. Исправьте, буква н лишняя
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25.02.2022 18:25 Відповісти
може там насправді була Мендель, давно вже її не було видно)
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25.02.2022 18:32 Відповісти
воюют с нато
румынии и кипру напрячься
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25.02.2022 18:25 Відповісти
В Чернигове снаряды попали в здание СБУ. СБУ, отомсти.
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25.02.2022 18:28 Відповісти
Закрийте протоку, підженіть Нептуни і потопіть всі ті ****** кацапській тазіки
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25.02.2022 18:35 Відповісти
Откуда у нас Нептуны? Они разработаны, испытаны... но ракеты никто не заказывал.
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25.02.2022 19:42 Відповісти
Вы точно в Украине? "Нептунов" у нас нет.
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25.02.2022 19:50 Відповісти
Нептунов нет. Спасибо бубочке
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25.02.2022 18:41 Відповісти
Ну таперичя будет стра-а-а-а-ашная озабочененость
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25.02.2022 18:45 Відповісти
У них морячки как в 17 году, не просыхают. Белая горячка их убьет раньше пули.
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25.02.2022 18:47 Відповісти
*****!!.....А где же наша хваленная укомплектованная батарея НЕПТУНОВ, которая должна была защитить наше Чёрное море от Одессы до острова Змеиный!! Где наши и из США , хваленные катера??? ИЛИ эта батарея и всё остальное только на бумаге???? Эта батарея НЕПТУНОВ, спокойно могла бы защитить наших погранцов на острове Змеином стреляя даже из под Одессы!! Стоило только один раз попасть хоть по одному кораблю России, как они убежали бы в свой сраный Севастополь!! Ведь радиус дествия противокорабельной ракеты НЕПТУНА 480 км, а с Одессы до Змейного всего 280 км!! Нептуны могли бы спокойно стрелять и по врагам находящимся и под Херсоном и под Николаевым и даже дальше!! Что -то нам красиво звиздели и звиздят наши клоуны -правители и военные , вместе с конструкторами!!.... А где наши реконструированные Громы-2, стеляющие на 120 км? Что опять один звиздёж???
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25.02.2022 19:17 Відповісти
Тебе смешно? Для того, чтобы завод выпустил ракеты, их нужно заказать и проплатить. Ты первый раз слышишь, что гособоронзаказы провалены? Нет у нас Нептунов, и Громов нет.
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25.02.2022 19:46 Відповісти
Он только проснулся. А до этого два с половиной года в зелёной летаргии был, просыпаясь раз в год на майские шашлыки.
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25.02.2022 19:52 Відповісти
Сцыть Европа и НАТО,когда было тихо,в Черном море всегда были корабли НАТО.Щас подбили корыто из альянса и молчек.
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25.02.2022 19:26 Відповісти
 
 