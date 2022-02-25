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Національна гвардія (1229) фейк (649) тероборона (334)

Нацгвардійці знешкодили фейкових "тероборонівців". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці національної гвардії знешкодили диверсантів, які видавали себе за членів територіальної оборони.

Про це повідомили у Військовій частині 3030, інформує Цензор.НЕТ.

Нацгвардійці закликали містян бути уважними, оскільки в столиці працюють й інші ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Військові зазначили, що продовжують працювати над виявленням диверсантів по Києву. Усіх їх пообіцяли "запакувати".

Нацгвардійці знешкодили фейкових тероборонівців 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
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25.02.2022 23:58
+28
Хлопцам насрати і на Подоляка і на Зеленського і на Ахметова! Хлопцам не насрати на загинувших, які покидаючи НАС, задавали питання. "Скажи что это все не напрасно?"
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26.02.2022 00:09
+24
А не расстрел, не? Ты не попутал?
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26.02.2022 00:02
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Мелитополь - в окружении, рядом с городом идут бои. Ранее российские войска были выбиты с территории города, впрочем, внутрь проникли группы, пытающиеся захватить объекты критической инфраструктуры, - глава Запорожской ОГА.
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25.02.2022 23:56 Відповісти
Щодо основної колони російських окупантів, то вона обійшла Мелітополь з півдня і на пів дорозі до Бердянська стоїть полі.
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25.02.2022 23:59 Відповісти
в умовах воєнного часу - довічні вироки, аби потім не повідпускали в рашкостан
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25.02.2022 23:57 Відповісти
А не расстрел, не? Ты не попутал?
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26.02.2022 00:02 Відповісти
багато гарячих голів, розстріляти завжди встигнуть
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26.02.2022 00:19 Відповісти
вони не в формі і без розпізнавальних знаків
одже по умовам часу потрібно розстріляти на місці
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26.02.2022 00:35 Відповісти
А хто буде відбудовувати державу ? Оці вгодовані віслюки ще ************...
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26.02.2022 00:23 Відповісти
Если не показать всенародно хоть один пример для всех Украинцев и не только, что делать будут с шпионами, во время войны, толка мало! Это не игры в компьютере, это жизнь наших семей!!!!
Приговор должен быть быстрый и однозначный, на месте приведённый в исполнение.
Наводчиков на наши обьекты и бомбоубежища тоже. Что это, за вібіркове правосудіе?
Убийцам адвокатов и содержание за счёт народа... НЕ ТО ВРЕМЯ!
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26.02.2022 04:28 Відповісти
Подоляк пише, що будуть домовлятись про нейтральний статус України.
До війни мови про це не було.
Ми програли чи як?
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25.02.2022 23:57 Відповісти
Ссылку дайте , где и что написали
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25.02.2022 23:59 Відповісти
Подоляк - человек Ахметова
может это Ахметова игра , пока хлопцы гибнут ?

ахметову есть что терять в Украине
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26.02.2022 00:01 Відповісти
Хлопцам насрати і на Подоляка і на Зеленського і на Ахметова! Хлопцам не насрати на загинувших, які покидаючи НАС, задавали питання. "Скажи что это все не напрасно?"
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26.02.2022 00:09 Відповісти
Так это надо объяснить Подоляку, Никифорову и другим « голубям» мира.

а то сейчас ребята воюют , а крысы в креслах сидят . Как пройдёт опасность - ребят начнут прессовать - ВЕДЬ КАЖДЫЙ РАЗ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ СОВКОВЫЕ - независимых не любят
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26.02.2022 00:12 Відповісти
Харків показав! Я до цього часу в захваті! Респект Харківу!
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26.02.2022 00:16 Відповісти
25 000 калашів Київської бригади тероборони пояснять, в разі чого
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26.02.2022 01:56 Відповісти
просто падаляку уже становится дурно от смрада кацапской падали, и он хочет остановить этот процесс, а то они в ОПе уже задыхаются.
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26.02.2022 00:03 Відповісти
Ну зійдуться десь посередині Дніпра. Вся шобла. Чи вони думають що суспільство прийме це як ягідку?? Помиляються.
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26.02.2022 00:04 Відповісти
Что ты несешь, провокатор...
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26.02.2022 00:17 Відповісти
Нейтральный статус Украины может обсуждаться на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3319258
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26.02.2022 00:27 Відповісти
Київ, підрозділу тероборони потрібна ваша допомога. Список необхідного:

- Турнікети
- Бандаж перев'язувальний (ізраїльський)
- Оклюзійні пов'язки
- Антисептики
- Фізрозчини (бажано у пластику)
- АХД 2000
- Стойки для крапельниць

Якщо є щось з цього списку, телефонуйте за номером (099) 462 62 40. Скооординуємось, як швидше передати.

Без вас не впораємось. Прохання по репостам серед друзів та по столичним чатам! https://t.me/dnvr_31/1955
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25.02.2022 23:57 Відповісти
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25.02.2022 23:58 Відповісти
Обмалювати обох тією фарбою, й нехай під час повітряних атак бігають по полю... Напевно, їм не треба буде пояснювати, що бігти якомога швидче в їхніх інтересах...)))
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26.02.2022 00:16 Відповісти
Втопити в Дністрі без сю-сю.
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26.02.2022 00:21 Відповісти
Интересно что за краска.
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26.02.2022 00:20 Відповісти
Светоотражайка наверное.
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26.02.2022 01:43 Відповісти
Кстати по этой новости хорошо видно что при полном переходе на рлдной Украинский язык всего населения0вычислить российских диверсантов можно будет с полуслова!
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26.02.2022 00:39 Відповісти
Во Львове, кстати, как-то много велосипедистов сегодня встречалось. С квадрокоптера нельзя что-ли эти метки запалить?
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26.02.2022 01:42 Відповісти
кацапи запалилися на "нісенітниці"
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25.02.2022 23:59 Відповісти
Молодці!!! Давіть сук поганих!!!!👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤣
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25.02.2022 23:59 Відповісти
А чому не можна одразу давати їм олівець і клаптик паперу, щоб вони написали ім"я чи призвище. Коли буде зрозуміло чи то правша чи шульта - то перебивати у лікті арматуриною відповідну руку?
Вони тоді будуть жвавіше і з більшим задоволенням розмовляти. Крові не буде. Не здохнуть. Але при якомусь шухери чи втечі, вони вже будуть мати чим занятися - своім ліктем. Їм буде не до продовження.
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26.02.2022 00:02 Відповісти
Где практиковали?
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26.02.2022 00:11 Відповісти
Учителя хорошие были
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26.02.2022 00:28 Відповісти
хороший план. но ИМХО "олівець і клаптик паперу" только всё усложняет. Даже если поциент - левша, то игнорировать перебитый правый локоть он никак не сможет.
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26.02.2022 00:17 Відповісти
Пишуть, що топ-менеджер газпрому в рашці суїциднувся. Але мені здається, що це наші точкой У по ньому *******.
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26.02.2022 00:02 Відповісти
⚡️Украинские военные сбили российский самолет Су-25 под Калиновкой.
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26.02.2022 00:03 Відповісти
- Не пікажете, де тут останівка?
- Не "останівка", а зупинка. Руки вгору, москалю!
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26.02.2022 00:04 Відповісти
-Хлопці, не підкажете, де тут останівка?
-Зупинка за рогом. А ти, москалику, вже приїхав! (чутно клацання затвору автомата).
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26.02.2022 00:13 Відповісти
але ти москалику вже приїхав..
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26.02.2022 00:16 Відповісти
В оригинале: -Зупинка, ось там. А до останівки ти вже приїхав.
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26.02.2022 01:46 Відповісти
⚡️В Виннице, в микрорайоне Академический, полицейские задержали группу диверсантов. Информация еще уточняется.
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26.02.2022 00:06 Відповісти
к стенке их отведите и в ад … их корабль наших на змеином просто расстрелял , у меня с головы не идёт , зачем , пацаны просто несли службу без серьёзного вооружения , взяли убили …они не люди , кончайте тваре
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26.02.2022 00:08 Відповісти
Надо документальный фильм сделать про это и растиражировать по Европе . Над плохим образом кацапа в очах европейцевнадо кропотливо работать
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26.02.2022 00:16 Відповісти
шановний, ми -- не вони. з часом усіх гуртом передамо на Гаагу. а поки нехай відпрацьовують на відбудовуванні Країни у якості полонених.
13 героям-захисникам Зміїного -- вічна слава! R.I.P.
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26.02.2022 00:18 Відповісти
якщо нас хтось і зрадить, то лише наші ж політики..
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26.02.2022 00:14 Відповісти
а от з цим будемо розбиратися одразу після перемоги.
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26.02.2022 00:21 Відповісти
Потому, что мы ленимся доводить все до конца, теряем интерес, а ловкачи пользуются этим. Народ героически сражается, а результатами будут пользоваться выскочки-клоуны и их спонсоры-олигархи.
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26.02.2022 00:29 Відповісти
переехать этих блRдей катком и сказать что так и было
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26.02.2022 00:14 Відповісти
Вы такой добрый я бы лучше бы их с тарзанки бы скинул без тарзанки
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26.02.2022 00:42 Відповісти
Andrey Shipilov
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Сейчас удалось пообщаться с человеком с "той стороны", который находится непосредственно в российских войсках, вторгнувшихся в Украину.
То, что я пишу дальше, это просто конспект его слов.
По его словам, ни штурма, ни захвата городов и ключевых пунктов не будет, во избежание потерь в уличных боях. Города будут просто окружаться и коммуникации перерезаться. Сообщения о том, что российские войска остановлены у Харькова и Чернигова означают по его словам, что это они сами не пошли дальше окраин, но взяли коммуникации вокруг городов под свой контроль.
Далее в города и на объекты, по его словам, в основном по ночам, будут забрасываться мобильные группы спецназа для уничтожения объектов инфраструктуры и физической ликвидации руководителей и гражданских активистов, до тех пор, пока сопротивление не будет полностью подавлено и власть в стране не перейдет к представителям пророссийского блога.
По его словам, в распоряжении диверсионных групп есть списки лиц, подлежащих ликвидации, и точные адреса, где их можно найти.
Именно такая тактика использовалась во второй чеченской войне и дала прекрасные результаты.
Уже этой ночью диверсионный группы должны войти в Харьков, Киев, Херсон, Черногов.
Повторюсь. я очень кратко пересказал ту информацию, что получил. Я не могу сказать, полоскали мне мозги или говорили правду, но полагаю, что такой сценарий - реален.
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26.02.2022 00:29 Відповісти
Удачи им, сегодня в Киев заехало пару ДРГ для "уничтожения коммуникаций". Земля им стекловатой.
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Враньё, они не в состоянии что-либо захватить, ибо это стадо в форме.
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26.02.2022 03:16 Відповісти
********* пускай скажут что это или ПРАСКА
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26.02.2022 00:31 Відповісти
*********, это стрекоза? Академически правильно, бабка вроде, не?
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26.02.2022 01:51 Відповісти
ну так то академически)),а вдруг там окажется академик среди них!А ********* ще с советской Украины помню,надежно никто не знает!
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28.02.2022 00:05 Відповісти
Україну завжди спасали прості українці а здавали політики!
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26.02.2022 00:32 Відповісти
Надо было пристрелить сразу и всё.
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26.02.2022 00:33 Відповісти
Чому усі ігнорують наявність поряд з викритими террористами роздогих дерев та ліхтарних стовпів? Чи їм важко знайти мотузку?
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26.02.2022 00:38 Відповісти
На органы, и точка
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26.02.2022 03:35 Відповісти
Слить с него кровь донорскую а самого пристрелить при попытке к бегству
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26.02.2022 11:14 Відповісти
Можно и сразу. Зачем ждать пока он будет бежать. Плюс ещё и кормить
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26.02.2022 14:11 Відповісти
Випустять під заставу.
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26.02.2022 05:15 Відповісти
 
 