ЗСУ відбили напад на в/ч на пр. Перемоги в Києві
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито", - йдеться у повідомленні.
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