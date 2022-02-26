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ЗСУ відбили напад на в/ч на пр. Перемоги в Києві

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Окупанти атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбили напад на в/ч на пр. Перемоги в Києві 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Вот мне понятно, они думали их тут цветами встречать будут и водки наливать на халяву!
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26.02.2022 04:28
+24
Скоро світанок.Тримайся Київ,не знаю хто зараз може спати.
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26.02.2022 05:07
+17
Ну совсем не понятно. На что ои расчитывали?...
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26.02.2022 04:27
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Ну совсем не понятно. На что ои расчитывали?...
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26.02.2022 04:27 Відповісти
Вот мне понятно, они думали их тут цветами встречать будут и водки наливать на халяву!
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26.02.2022 04:28 Відповісти
Они рассчитывали взять навалом. Для этих тварей тысяча убитых туда, тысяча сюда - не вопрос.
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26.02.2022 07:50 Відповісти
Потому сейчас и тишина, рашисты не зашли в Киев?
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26.02.2022 04:45 Відповісти
Слышно как встречают, солью караваем в жопу в цинковом гробу.
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26.02.2022 04:47 Відповісти
київські собвки будуть задоволені
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26.02.2022 06:14 Відповісти
Перемолоти москальню на добрива, суки кровью помиють київську бруківку, ніяких полонених, тільки фарш, щоб ніде більше ця сволота не сіяла смерть.
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26.02.2022 05:05 Відповісти
Скоро світанок.Тримайся Київ,не знаю хто зараз може спати.
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26.02.2022 05:07 Відповісти
зе гнида готова к переговорам нато ж не берет к себе...это оно хочет сказать
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26.02.2022 05:48 Відповісти
Київ встоїть!
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26.02.2022 05:21 Відповісти
******* в кашу русню кацапскую!
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26.02.2022 05:22 Відповісти
Два іла по 126 мішків з добривом плюс пілоти разом - 300! супер ВОЇНИ молодці
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26.02.2022 05:32 Відповісти
Сбили?
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26.02.2022 06:02 Відповісти
Один - під Васильковим А другий де збили?
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26.02.2022 06:39 Відповісти
тот же вопрос, про один знаем а второй где и когда?
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26.02.2022 07:04 Відповісти
Збили ІЛ 76 та літак супроводу су 25 в Василькові.
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26.02.2022 07:13 Відповісти
 
 