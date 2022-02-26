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150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Близько 150 транспортних вертольотів та сухопутні війська знаходяться приблизно за 32 км від кордону з Україною на півдні Білорусі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на супутникові знімки Maxar, інформує Цензор.НЕТ.
Так, одне велике розгортання гелікоптерів знаходиться біля білоруського міста Хойники. Там на дорозі стоять понад 90 гелікоптерів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.
Зображення також засвідчили велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів у колоні у кількох районах.
Топ коментарі
+49 Rhodesian
показати весь коментар26.02.2022 06:04
+44 John Wilson
показати весь коментар26.02.2022 06:05
+30 Андрей К 704ffd83
показати весь коментар26.02.2022 06:07
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Після того, як з білораши заходять війська і залітають літаки. Це війна
Один чел правильную картинку выложил с месседжем - нужно гасить цистерны с топливом в колоннах в первую очередь. Помимо приятных тепловых процедур для окружающих объектов, это лишит маневренности всю колонну. Ну а дальше - посещение авиацией или маневренной группой с ПТРК.
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
Максимум 24 посадочных мест с нагрузкой 15 кг на человека.
Спадзявацца на тое, што цяпер беларусы выйдуць ня трэба - актыўных людзей тут амаль ужо не засталося.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Отак гарненько покласти кілька штучок по рашистських прихвостнях у білорусії.
І ще кілька по тій здоровенній колоні, яка в Джанкої.