150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Близько 150 транспортних вертольотів та сухопутні війська знаходяться приблизно за 32 км від кордону з Україною на півдні Білорусі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на супутникові знімки Maxar, інформує Цензор.НЕТ.

Так, одне велике розгортання гелікоптерів знаходиться біля білоруського міста Хойники. Там на дорозі стоять понад 90 гелікоптерів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.

Зображення також засвідчили велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів у колоні у кількох районах.











