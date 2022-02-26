УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10821 відвідувач онлайн
Новини Фото За кордономВійна в Україні
30 743 59
Білорусь (5968) війна (56406) вертоліт (709)

150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Близько 150 транспортних вертольотів та сухопутні війська знаходяться приблизно за 32 км від кордону з Україною на півдні Білорусі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на супутникові знімки Maxar, інформує Цензор.НЕТ.

Так, одне велике розгортання гелікоптерів знаходиться біля білоруського міста Хойники. Там на дорозі стоять понад 90 гелікоптерів. Протяжність розгортання перевищує 8 км.

Зображення також засвідчили велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів у колоні у кількох районах.

150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 01
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 02
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 03
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 04
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 05
150 гелікоптерів розташовані в Білорусі поруч з українським кордоном, - Reuters 06

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+49
Законная цель для Точек и Смерчами заполировать!
показати весь коментар
26.02.2022 06:04
+44
Какие де беларусы слабаки и твари оказались... Эти недо партизаны не в состоянии вообще что-то сделать. Только приказы выполнять
показати весь коментар
26.02.2022 06:05
+30
Да да ******* их на перед не ждите когда полетят , это уже не просто война нужно спасать мир от убийцы народов путлера ну и лукашенко нужно повесить
показати весь коментар
26.02.2022 06:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Законная цель для Точек и Смерчами заполировать!
показати весь коментар
26.02.2022 06:04 Відповісти
Було б чудово
показати весь коментар
26.02.2022 06:05 Відповісти
1000%
Після того, як з білораши заходять війська і залітають літаки. Це війна
показати весь коментар
26.02.2022 06:37 Відповісти
Белорусы суки нож в спину НАМ . Отобьемся от орды повесить луку за яйца -- ГНИДА
показати весь коментар
26.02.2022 06:49 Відповісти
Наче падло вусате каже, що білоруські війська поки не приймають участь. Якщо запустити на їхню територію ракети, це хворе може віддати наказ своїм військам.
показати весь коментар
26.02.2022 08:34 Відповісти
Вот бы накрыть чем то!
показати весь коментар
26.02.2022 06:05 Відповісти
Где байрактары, почему крымский мост не разрушен?!
показати весь коментар
26.02.2022 06:05 Відповісти
Він нам знадобитися..щоб добити ворога у його лігві
показати весь коментар
26.02.2022 06:10 Відповісти
Чё ты плетешь? Этот мост должен был быть разрушен в первую очередь. А удары по группировкам в Крыму почему не наносятся? ***, откуда вы такие лезете только....
показати весь коментар
26.02.2022 06:19 Відповісти
Москаль?..Я тебе не розумію.
показати весь коментар
26.02.2022 06:23 Відповісти
Воно завжди несе маячню.
показати весь коментар
26.02.2022 08:06 Відповісти
Та є цілі пріоритетніші зараз. І байрактарами мости не руйнуються. Зараз би роз'їбашити чимось, що поки дістане, виходи з Криму - так, пізно, але щоб поповнення не підходило принаймні.
показати весь коментар
26.02.2022 06:20 Відповісти
я знаю, шо байрики мост не завалят, но я не слышу о их массовом применении по бронетехнике
показати весь коментар
26.02.2022 07:14 Відповісти
Скільки техніки знищено. Думаю, там без них не обійшлось.
показати весь коментар
26.02.2022 08:36 Відповісти
Слабые боеприпасы у байриков. Вывести из строя технику могут, но так, чтоб мост в пыль - слабоваты...
Один чел правильную картинку выложил с месседжем - нужно гасить цистерны с топливом в колоннах в первую очередь. Помимо приятных тепловых процедур для окружающих объектов, это лишит маневренности всю колонну. Ну а дальше - посещение авиацией или маневренной группой с ПТРК.
показати весь коментар
26.02.2022 07:01 Відповісти
Какие де беларусы слабаки и твари оказались... Эти недо партизаны не в состоянии вообще что-то сделать. Только приказы выполнять
показати весь коментар
26.02.2022 06:05 Відповісти
Справді слабаки
показати весь коментар
26.02.2022 06:07 Відповісти
партизанили там только евреи и диверсанты из мацквы. провоцировали немцев на террор. боялись их больше немцев. у меня родители жены оттуда
показати весь коментар
26.02.2022 06:16 Відповісти
Иуды
показати весь коментар
26.02.2022 06:19 Відповісти
Они не понимают ещё как на быв. братьев наступать у них дезориентация
показати весь коментар
26.02.2022 07:17 Відповісти
Не зря их Гитлер недолюбливал
показати весь коментар
26.02.2022 07:54 Відповісти
этой новости уже несколько часов, разбомбите их нахрен ну ё-маё
показати весь коментар
26.02.2022 06:07 Відповісти
Да да ******* их на перед не ждите когда полетят , это уже не просто война нужно спасать мир от убийцы народов путлера ну и лукашенко нужно повесить
показати весь коментар
26.02.2022 06:07 Відповісти
Причому догори дригом - як Мусоліні.
показати весь коментар
26.02.2022 06:22 Відповісти
_Подготовка к массированному десантированию во многих местах сразу. Ответ - рассредоточить расчёты с ПЗРК на местности.
показати весь коментар
26.02.2022 06:08 Відповісти
ЗСУ, любенькі! Зробіть їм 90 точок У. Молимося за вас, за перемогу України!
показати весь коментар
26.02.2022 06:08 Відповісти
Засаду сделать.
показати весь коментар
26.02.2022 06:09 Відповісти
Шановні
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
показати весь коментар
26.02.2022 06:13 Відповісти
Так запалеруюйте с землёй если есть возможность и все будет ровно
показати весь коментар
26.02.2022 06:14 Відповісти
треба їх знищити
показати весь коментар
26.02.2022 06:16 Відповісти
Ми-8

Максимум 24 посадочных мест с нагрузкой 15 кг на человека.
показати весь коментар
26.02.2022 06:16 Відповісти
Белорусы, вы иуды. Молчание знак согласия.
показати весь коментар
26.02.2022 06:18 Відповісти
Я не прамаўчу. Але поўнасцю згаджуся з вамі - мая краіна Беларусь выступіла агрэсарам нараўне з Расеяй.

Спадзявацца на тое, што цяпер беларусы выйдуць ня трэба - актыўных людзей тут амаль ужо не засталося.
показати весь коментар
26.02.2022 09:51 Відповісти
Є у нас чим дістать міст в криму і сябров помічників *****
показати весь коментар
26.02.2022 06:18 Відповісти
хитрозачесаный будь ты проклят
показати весь коментар
26.02.2022 06:18 Відповісти
vjibite odnoi tochkoi u, eto mi poderzhim (zapad vas podderzhit v etom) ****** kakaja to, voina i beloruskim tarakanom, jesli voina s ruskim skotom idjot v polnuju.
показати весь коментар
26.02.2022 06:23 Відповісти
Белорусы - не народ. Сцыкливое скопище биомусора
показати весь коментар
26.02.2022 06:27 Відповісти
Беларуси помагайте, **** молчите.
показати весь коментар
26.02.2022 06:33 Відповісти
Чем они помогут цветами -- рабы проститутки
показати весь коментар
26.02.2022 06:51 Відповісти
Stinger мають бути готові
показати весь коментар
26.02.2022 06:52 Відповісти
З Білорусами розірвали дипломатичні відносини?
показати весь коментар
26.02.2022 06:53 Відповісти
Где "точка У" по скоплением вражеской техники на территории Белоруссии. По Украине стреляют с территории Белоруссии и России, а где ответка ?????
показати весь коментар
26.02.2022 06:54 Відповісти
Точка У и поскорее.
показати весь коментар
26.02.2022 06:57 Відповісти
Многоточие
показати весь коментар
26.02.2022 07:07 Відповісти
Братья-Украинцы, ******* их! они стоят в полях, ни один мирный житель не пострадает!

СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
26.02.2022 07:09 Відповісти
Tocki Y ili Neptun nado davno bylo udarit.Ja vydel odno uze podbytuju bmp iz belorus
показати весь коментар
26.02.2022 07:28 Відповісти
Надо херачить по местам скопления техники в Беларусии Точкой У.
показати весь коментар
26.02.2022 07:53 Відповісти
Вєбі!!ть по них ще там в Білорусі Точкою
показати весь коментар
26.02.2022 07:54 Відповісти
Солидарен с предыдущим оратором - эту сволочь надо х*ярить всем, чем возможно - точками, ураганами, смерчами, ольхами. С вами правда и с вами Бог.
показати весь коментар
26.02.2022 08:03 Відповісти
Ну, в нас же достатньо точок У.

Отак гарненько покласти кілька штучок по рашистських прихвостнях у білорусії.
І ще кілька по тій здоровенній колоні, яка в Джанкої.
показати весь коментар
26.02.2022 08:58 Відповісти
В среднем, макс дальность 100км. И?
показати весь коментар
26.02.2022 14:27 Відповісти
І ? Не можна підвезти установки, чи що ?
показати весь коментар
26.02.2022 17:01 Відповісти
Карту глянь.
показати весь коментар
26.02.2022 19:15 Відповісти
З території Білорусі прилітали ракети в Україну, чому б тепер нам не вальнути по цим гвинтокрилам?
показати весь коментар
26.02.2022 11:02 Відповісти
 
 