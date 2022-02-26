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ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок влучання снаряду військ РФ частково пошкоджено багатоповерховий житловий будинок по проспекту Лобоновського 6 А. Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Оперативна інформація. м. Київ. 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки.
Топ коментарі
+16 Руслан Луковский
показати весь коментар26.02.2022 09:04
+9 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар26.02.2022 09:05
+7 Володимир Муляр
показати весь коментар26.02.2022 09:04
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https://vsviti.com.ua/news/136314
Також Онуфрій закликав людей молитися за Україну, за українське військо і забути взаємні чвари.
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