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ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок влучання снаряду військ РФ частково пошкоджено багатоповерховий житловий будинок по проспекту Лобоновського 6 А. Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. м. Київ. 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки.

ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація 01

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ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація 02
ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Пілотів зі збитих літаків в полон не брати, вони Свідомо роблять постріли по цівільній інфраструктурі тим самим ставлячи себе на рівень терористів
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26.02.2022 09:04
+9
Союзники зобов'язані допомогти Україні в посиленні протиповітряної оборони.
Божевільного путлєра можна зупинити тільки зброєю, наступальною та оборонною.
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26.02.2022 09:05
+7
Это всё, дело рук шайки наркоманов и неонацистов из КРЕМЛЯ !!!
Боже, збережи Україну !
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26.02.2022 09:04
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То не снаряд, а ракета с самолета, причем специально видимо пальнул.
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Ви мене вибачте, але пишеться прізвище Героя України Лобановський ,а не так як ви написали
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26.02.2022 09:01 Відповісти
Господи, бережи наших людей!
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26.02.2022 09:03 Відповісти
Сподіваюсь наші ******* по гомельським гелікоптерам.
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26.02.2022 09:03 Відповісти
З точки У!!
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26.02.2022 09:03 Відповісти
Это всё, дело рук шайки наркоманов и неонацистов из КРЕМЛЯ !!!
Боже, збережи Україну !
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26.02.2022 09:04 Відповісти
Пілотів зі збитих літаків в полон не брати, вони Свідомо роблять постріли по цівільній інфраструктурі тим самим ставлячи себе на рівень терористів
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26.02.2022 09:04 Відповісти
Хіба, брати в полон заради Гаагського трибуналу.
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26.02.2022 09:05 Відповісти
я бы брал... и сразу спецконвоем в Гаагу транзитом через Гуантанамо...
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26.02.2022 09:06 Відповісти
Союзники зобов'язані допомогти Україні в посиленні протиповітряної оборони.
Божевільного путлєра можна зупинити тільки зброєю, наступальною та оборонною.
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26.02.2022 09:05 Відповісти
Глава УПЦ мп Онуфрій назвав РФ Каїном у війні з Україною

https://vsviti.com.ua/news/136314
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26.02.2022 09:10 Відповісти
ахахах. Владимир Владимирович *****! У вас бунт!
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26.02.2022 09:38 Відповісти
«Ми звертаємось до президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», - йдеться у повідомленні.

Також Онуфрій закликав людей молитися за Україну, за українське військо і забути взаємні чвари.

Так собі ... Знову "брати" ...
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26.02.2022 09:53 Відповісти
Украине срочно нужна помощь с воздуха
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26.02.2022 09:10 Відповісти
Слава Богу і всим хто допоміг запобігти втратам!
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26.02.2022 09:13 Відповісти
Послушайте меня внимательно ! Крыса обязательно применит по Украине ядерное оружие. Вы слышите ? Обязательно ! Нужно торопиться нейтрализовать его. Чтобы оно не успело. Я знаю логику этих ублюдков. Они напоследок перед своим концом,обязательно пакастят. Америке с Украиной и Англией во избежания этой трагедии нужно срочнейшим образом посылать спецназ на маскву и брать верхушку. Неважно живыми или мертвыми. Прошу отнестись серьезно к моим словам.Трагедия очень близка.Я это чувствую. И всячески хочу ее предотвратить.
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26.02.2022 09:22 Відповісти
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26.02.2022 09:25 Відповісти
відповідь Болота - "агонь" ... Верх цинізма ...
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26.02.2022 09:46 Відповісти
пострадавшие есть
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26.02.2022 09:29 Відповісти
Слава українцям! Ви нація воїнів! ✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦
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26.02.2022 09:31 Відповісти
Киевляне пишут в Facebook, что атака в районе метро Берестейская окончена в связи с кончиной остатков атакующих.
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26.02.2022 09:31 Відповісти
Соснулі тунца, орки 😁✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2022 09:34 Відповісти
Я думаю им выдали халявные билеты на Кабздона и они поспешили ими воспользоваться, халява же
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26.02.2022 10:00 Відповісти
Как нет пострадавших? Точно известно, что женщина и ребенок получили переломы ног.
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26.02.2022 09:39 Відповісти
"частково пошкоджено" - це якби осколки пошкодили би фасад! покоцали би цеглу!! а це НІЯК НЕ ЧАСТКОВО, що на фото!!!
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26.02.2022 09:40 Відповісти
Може пусті квартири були ?
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26.02.2022 09:47 Відповісти
 
 