ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація. ВIДЕО

Внаслідок влучання снаряду військ РФ частково пошкоджено багатоповерховий житловий будинок по проспекту Лобоновського 6 А. Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. м. Київ. 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки.

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