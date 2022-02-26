"Повернись живим" збирає відео та фото тіл окупантів і їхньої розбитої техніки: Вони розкидані по наших дорогах та полях. Ці матеріали направимо в РФ для деморалізації

Фонд "Повернись живим" просить громадян України робити фото та відеофіксацію тіл російських загарбників та їхньої розбитої технікі. Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян.

Про це пише у фейсбуці фонд "Повернись живим", інформує Цензор.НЕТ

"Надважливий пост для наших військових та цивільних! Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак з сотнями окупантів на борту. Наші вулиці завалено їхніми тілами та підбитою технікою. Настав час завдати наступний удар. Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду. Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по наших дорогах та полях: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: [email protected]", - йдеться у повідомленні.

Фонд публікує тільки скриньку, щоб фото прийшли у максимальній якості і конфіденційно.

"Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Там із усіх сил приховують реальні їхні "успіхи". А ми покажемо правду. Не кваптесь, зробіть це якісно, оберіть хороші ракурси і світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена. Ми зробимо так, щоби про це дізнались", - пише "Повернися живим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

Частину цих матеріалів буде опубліковано на каналі: https://t.me/UkrainianWitness







"На фото: одна з сотень російських військових автівок, розбитих ЗСУ під Охтиркою на Сумщині. Поруч із цією машиною і на кілометри уперед по трасі — тіла окупантів. І ці знімки уже прямують до росіян, від яких намагаються приховати злочини їхньої "держави", - резюмує фонд.