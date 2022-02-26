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"Повернись живим" збирає відео та фото тіл окупантів і їхньої розбитої техніки: Вони розкидані по наших дорогах та полях. Ці матеріали направимо в РФ для деморалізації

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фонд "Повернись живим" просить громадян України робити фото та відеофіксацію тіл російських загарбників та їхньої розбитої технікі. Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян.

Про це пише у фейсбуці фонд "Повернись живим", інформує Цензор.НЕТ

"Надважливий пост для наших військових та цивільних! Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак з сотнями окупантів на борту. Наші вулиці завалено їхніми тілами та підбитою технікою. Настав час завдати наступний удар. Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду. Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по наших дорогах та полях: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: [email protected]", - йдеться у повідомленні.

Фонд публікує тільки скриньку, щоб фото прийшли у максимальній якості і конфіденційно.

"Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Там із усіх сил приховують реальні їхні "успіхи". А ми покажемо правду. Не кваптесь, зробіть це якісно, оберіть хороші ракурси і світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена. Ми зробимо так, щоби про це дізнались", - пише "Повернися живим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

Частину цих матеріалів буде опубліковано на каналі: https://t.me/UkrainianWitness

Повернись живим збирає відео та фото тіл окупантів і їхньої розбитої техніки: Вони розкидані по наших дорогах та полях. Ці матеріали направимо в РФ для деморалізації 01

"На фото: одна з сотень російських військових автівок, розбитих ЗСУ під Охтиркою на Сумщині. Поруч із цією машиною і на кілометри уперед по трасі — тіла окупантів. І ці знімки уже прямують до росіян, від яких намагаються приховати злочини їхньої "держави", - резюмує фонд. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Ані уже нікада нє павєрнуцца живімі.Смерть кацапським загарбникам...
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26.02.2022 09:35
+33
красивое загорает
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26.02.2022 09:48
+23
покатался отдыхает
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26.02.2022 10:02
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Ані уже нікада нє павєрнуцца живімі.Смерть кацапським загарбникам...
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26.02.2022 09:35 Відповісти
Цензор. Вставь это в новость . Комент много не увидят.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/kievlyane-ustroili-okkupantam-ad-zabrosav-tehniku-kokteylyami-molotova-video-1605405.html
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26.02.2022 09:37 Відповісти
Это Майдан.
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26.02.2022 09:40 Відповісти
2014 рік. Наша барикада.
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26.02.2022 09:41 Відповісти
Я також збираю але для себе.
Ще потрібно рашкомамкам давати прослухати наших хлопців: русский военный корабль, ИДИ НА ***!
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26.02.2022 09:40 Відповісти
это типа в надежде что найдется какой-нибудь адекватный кто наконец-то повернет танки на Москву, угостит новичком или ввалит ракетой по бункерному?
имхо там шанс на такое событие чуть больше 1%, к сожалению.
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26.02.2022 09:40 Відповісти
Нет. Это мы все уже давно поняли. Нет смысла убеждать или уговаривать, или обьяснять.
Фото нужны что бы сбить "вяличие", сейчас средний ванька из ************* всерьёз думает что ВСУ уже нет, Киев взят, Украина уничтожена, а из потерь армии рф - у одного сержанта васи насморк случился.
Только реально большое кол-во уникальных фоток-видео с различных мест дохлой русни способно если не заставить переосмыслить, то хотя бы сбить этот военно-путино-патриотический угар
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22.06.2022 12:13 Відповісти
"Повернись живим" - ви прекрасні!!!!
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26.02.2022 09:41 Відповісти
Я хочу НАГАДАТИ українцям (хто живе в Україні) якиби набагато по іншому все могло б розвиватися, якби ми розволяли не на мові окупанта.
Щоб ні одна біснувата щелепа не могла б і пискнути про рускайазичнає насєлєніє.
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26.02.2022 09:42 Відповісти
Не з нашим щастям. Сусід сам з Полтавщини, але він русскоговорящій, но панімаєт і знаєт укрАінскій. Але полтавський говір... Ледь стримуюсь від коментарів, розмовляючи з ним.
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Не все так сумно. З кожним днем багато людей і у Полтаві замислюються над "какая разніца" і розуміють, що для них є різниця. Я - у Полтаві, знаю про що кажу =)
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26.02.2022 10:09 Відповісти
Втішає!!! Тримаймося!
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26.02.2022 10:22 Відповісти
Розмістіть ці дані на відкритій площадці, і дайте оголошення Anonimous... далі вони знають що робити
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26.02.2022 09:43 Відповісти
Россияне возвращайтесь домой, мы защищаем свою страну, вы ценой своей жизни, пытаетесь восстановить империю для своих тоталитарных правителей. Этого не будет, только смерть ваших солдат на чужой земле.
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26.02.2022 09:46 Відповісти
красивое загорает
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26.02.2022 09:48 Відповісти
и не сиделось ему в его Башкирии =)
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26.02.2022 09:51 Відповісти
Брацкоє славянцтво внєшность видає нєфіг дєлать.
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26.02.2022 09:53 Відповісти
Глаз узкій - значіт руSSкій.
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26.02.2022 09:51 Відповісти
який глаз🤣🤣🤣🤣???? той шо між ногами- так він там роздолбаний шваброю
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26.02.2022 10:02 Відповісти
наконец то я до конца понял, что значит жмурик)
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26.02.2022 10:13 Відповісти
Какой крепкий сон, тише он смертельно устал. Слава Украине
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26.02.2022 10:22 Відповісти
Да он же пьяный!
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01.03.2022 21:04 Відповісти
У хора Алєксандрова з Кабздоном січас аншлаг по ходу. Вєчний.
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26.02.2022 09:50 Відповісти
Деморалізації та демілітаризаціїї) Можна ще вимогу поставити, - вийти із ОДКБ =)
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26.02.2022 09:50 Відповісти
otpravlaite eto dlja zapadnoi pressi tozhe !!!
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26.02.2022 09:58 Відповісти
Є відео як десь під Сумами росіяни обговорюють з місцевими жителями умови здачі у полон. Пропоную нашому керівництву зробити як німці у 41 році - випустити листівки-пропуски, або щось подібне, з умовами здачі у полон й розповсюджувати їх усіма методами. Це сильно підірве й без того низький моральний дух путінських вояків.
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26.02.2022 09:58 Відповісти
покатался отдыхает
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26.02.2022 10:02 Відповісти
Эй Иржан, ставай ******))) Слава Украине
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26.02.2022 10:23 Відповісти
Ну наконец то, я второй день об это ором орал - писать бесполезно, ми живем в мире который управляется картинкой, поймите - картинка действует на много эффективнее текста
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26.02.2022 10:03 Відповісти
я на стрімах пишу скільки маскалів здохло..там кремботів запустили так що стрічка навіть не біжить ,а летить.Щоб прості рускіє не взнали скільки трупів вже є
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26.02.2022 10:03 Відповісти
Готовьте!!! Будем проводить информационные атаки.
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26.02.2022 10:03 Відповісти
Писати про зашкварених кацапів до дупи..коли є реальні відео і фото..
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26.02.2022 10:05 Відповісти
а это пленные рузге https://www.facebook.com/crashmlm/posts/1998290797010694
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26.02.2022 10:11 Відповісти
Я считаю, что это отличная идея. Можно пресылать так же знакомым в России. А они это всё так или иначе у там себя на скотобазе разгонят.
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26.02.2022 10:06 Відповісти
Пожалуйста, готовьте, пакет фото/видео и обращайтесь к укр. Даспорам чтобы присоединялись к информационной аттаке. Впереди выходные, много времени для этого. 50 часов не сплю, но я не на войне. Мне все равно сколько не нужно спать, но хоть как-то помогу
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26.02.2022 10:06 Відповісти
У всех так или иначе есть в России
Надо запускать цепочку
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26.02.2022 10:07 Відповісти
Боты ****** в работе. С кем не встуааю в дискуссию - ответа нет. Там тупо роботы ***** патриотическую пишут
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26.02.2022 10:08 Відповісти
я там выше рузе живых мёртвых скинул скинул свежак вроде
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26.02.2022 10:12 Відповісти
Да, я собираю. Но хочется какой то пакет что-ли. Файл, чтобы слать на имейл адреса. Массово
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26.02.2022 10:17 Відповісти
в твитере там на нашем сегменте уже не успеваешь просматривать
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26.02.2022 10:18 Відповісти
ОТЛИЧНОЕ ДЕЛО!
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26.02.2022 10:09 Відповісти
Обязательно надо это делать, потому что со стороны рашистов пошла инфа, что в Севастополь привезли 82 украинских военнослужащих, с о.Змеиный. Эту инфу разместили на сайте- форпост Севастополя.
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26.02.2022 10:10 Відповісти
Посылать фото через телефон знакомым в рашу и Беларусь - у них инфа совсем нет - пусть ужасаются своей стране ‼️‼️‼️
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26.02.2022 10:13 Відповісти
И для Гааги пригодится - приперлась ордаубийц на чужую славянскую землю
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26.02.2022 10:14 Відповісти
Это бесполезно. Там заявят, что всё - фейк. А матерям непришедших домой сыновей закроют рты баснями про героическую смерть во время защиты родины от наступающих натовцев.
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26.02.2022 10:15 Відповісти
после перевых ************* в Чечне рос агитпроп сдулся и сейчас будет тоже самое
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26.02.2022 10:19 Відповісти
пока они смотрят тв с 25кадром зомбирования,ничего не поможет))
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26.02.2022 10:39 Відповісти
Если меня читает кто-то из "повернись живим", обратитесь в популярные украинские телеграм каналы. Например, Инсайдер-Украина. Там море классных видосиков.
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26.02.2022 10:19 Відповісти
Полонених теж булоб добре там розміщувати.
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26.02.2022 10:20 Відповісти
А потім всі ці фото та відео направити у міжнародні суди
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26.02.2022 10:28 Відповісти
а є що від цивільних? на стовпі. з табличкою "окупант"
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26.02.2022 10:31 Відповісти
Побольше убивайте этих свинособак ! Слава Украине !!!
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26.02.2022 10:35 Відповісти
так и будет Алга Казахстан Ждёт их судьба джунгар и их ханства
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26.02.2022 11:22 Відповісти
Zestoko! No 100% pravilno.Eto voina.No ruSSkie esco eto ne ponjali.
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26.02.2022 10:56 Відповісти
ышо один которого не потеряли рузге
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26.02.2022 11:20 Відповісти
***** шастать за поребриком, русня!
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26.02.2022 11:28 Відповісти
В Одноклассники можно эти фото выкладывать, там большинство россияне.
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26.02.2022 12:48 Відповісти
Хорошо помню как в 2014 году постили и смаковали фото в рос. соцсетях почерневших трупов украинских солдат из танков, подбитых "васильками". И фото как издевались над пленным танкистом и пытали до смерти. Причем постили покадрово. Наши погибли на своей земле. Ничего не изменилось, наши гибнут и сейчас за свою землю. Эти гибнут на чужой. Пусть "наслаждаются", скрепные. Но 18+. Мы же не звери.
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26.02.2022 16:51 Відповісти
 
 