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Ворожий боєприпас влучив у складські приміщення у Солом’янському районі, виникла пожежа, загинули двоє людей, - ДСНС

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Солом’янському районі по вул. Волинська 69, внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Київ. 26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вул. Волинська 69, виникла пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв. з подальшим розповсюдженням на поруч розташовані гаражі. Загорання виникло внаслідок попадання боєприпаса. Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного із складів", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.

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"За попередньою інформацією 2 особи загинули. До гасіння залучено 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС", - пізніше уточнили в ДСНС.

Ворожий боєприпас влучив у складські приміщення у Солом’янському районі, виникла пожежа, загинули двоє людей, - ДСНС 01
Ворожий боєприпас влучив у складські приміщення у Солом’янському районі, виникла пожежа, загинули двоє людей, - ДСНС 02
Ворожий боєприпас влучив у складські приміщення у Солом’янському районі, виникла пожежа, загинули двоє людей, - ДСНС 03

Автор: Ірина Дашківська
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26.02.2022 10:16 Відповісти
Царствіє небесне охоронцю.не покинув пост
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26.02.2022 10:37 Відповісти
СТМ + ? кто в курсе?
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26.02.2022 10:43 Відповісти
 
 