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Ворожий боєприпас влучив у складські приміщення у Солом’янському районі, виникла пожежа, загинули двоє людей, - ДСНС
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Солом’янському районі по вул. Волинська 69, внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"Київ. 26 лютого о 08:30 в Солом’янському районі по вул. Волинська 69, виникла пожежа в двох складських будівлях на площі близько 700 м кв. з подальшим розповсюдженням на поруч розташовані гаражі. Загорання виникло внаслідок попадання боєприпаса. Під час пожежі виявлено тіло охоронця одного із складів", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.
"За попередньою інформацією 2 особи загинули. До гасіння залучено 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС", - пізніше уточнили в ДСНС.
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Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 10:16 Відповісти Мені подобається 2
Lvbnhj
показати весь коментар26.02.2022 10:37 Відповісти Мені подобається 1
вова хутин
показати весь коментар26.02.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 0
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