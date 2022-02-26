Кардіохірург Ємець розповів про операції під час війни: "Під час операції я був набагато спокійніший, ніж після її закінчення". ФОТО

Кардіохірург Гліб Ємець розповів про операції під час війни.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Читав років 5 тому автобіографію великого радянського хірурга Федора Углова, де він описував як він оперував у часи блокади Сталінграда під час бомбардування. Думав, що як взагалі таке можливо.

Сьогодні прокинувшись від вибухів і приїхавши на роботу випробував такі самі відчуття.. Дуже цікаво, але під час операції я був набагато спокійніший, ніж після її закінчення.

І зараз, у свій 30-й день народження, я сиджу в підвалі лікарні зі своїми колегами, вже братами і сестрами разом з усіма пацієнтами клініки. Немає слів ... але ми разом і ми єдині. Тільки так і ні кроку назад", - пише він.

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