УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13314 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
18 408 31
армія РФ (13478) війна (56406) Держприкордонслужба (4339) кордон (3109) диверсія (275)

Біля пункту пропуску "Кучурган" схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щойно військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів на напрямку Придністров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску "Кучурган" (пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Молдовою (невизнаною республікою Придністров'я). -Ред.). Їх охоронці кордону схопили. Під час затримання диверсанти розбили телефон. У мікроавтобусі, яким вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчили про їхню диверсійну діяльність. При собі російські пособники мали паспорти невизнаної ПМР, злочинців передано поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звичайні люди, які перебували поруч, не залишились осторонь, сфотографували орків та поширили в мережі.

Читайте також: Диверсанти розставили по Києву багато міток, - КМДА. ВIДЕО

Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 01
Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 02
Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 03
Біля пункту пропуску Кучурган схопили двох російських диверсантів, - Держприкордонслужба 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Разбили экран, потому что тупоголовые думают что от этого теряются данные на смартфоне
показати весь коментар
26.02.2022 13:29
+19
Не вижу пользы их брать..... Корми и содержи их ещё.... Разве что пора делать труд лагеря - ремонтировать дороги, таскать раш трупы....
показати весь коментар
26.02.2022 13:30
+15
Тільки глянь на ті харі " не обезображенные интеллектом "
показати весь коментар
26.02.2022 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Разбили экран, потому что тупоголовые думают что от этого теряются данные на смартфоне
показати весь коментар
26.02.2022 13:29 Відповісти
Тільки глянь на ті харі " не обезображенные интеллектом "
показати весь коментар
26.02.2022 13:34 Відповісти
Тільки що синулю (9 років) спитав де знаходяться дані на телефоні - сказав що на карточці
показати весь коментар
26.02.2022 13:39 Відповісти
кадирівці
показати весь коментар
26.02.2022 13:29 Відповісти
типичные руснявые рожи необремененные умом
показати весь коментар
26.02.2022 13:30 Відповісти
Должны быть фото трупов.
показати весь коментар
26.02.2022 13:30 Відповісти
Не вижу пользы их брать..... Корми и содержи их ещё.... Разве что пора делать труд лагеря - ремонтировать дороги, таскать раш трупы....
показати весь коментар
26.02.2022 13:30 Відповісти
Останнє призначення сподобалось.
показати весь коментар
26.02.2022 13:35 Відповісти
именно для этого . А ещё они будут таскать разложившиеся трупы кацапни и наслаждаться их разложившимся запахом . Потом обменяем на наших ребят в плену .
показати весь коментар
26.02.2022 13:35 Відповісти
********* має бути зруйнований!
показати весь коментар
26.02.2022 13:30 Відповісти
Своїми рогами побили смартфони? Так вони просто не розуміють, що це нічого не дає. Інфу зняти звідти - що два пальці об асфальт.
показати весь коментар
26.02.2022 13:32 Відповісти
Пора с прыдрысровьем заканчивать, там Колбасной склад техники и боеприпасов, огуенный.
показати весь коментар
26.02.2022 13:32 Відповісти
Млять..а нашим снаряди потрібні
показати весь коментар
26.02.2022 13:37 Відповісти
Это рядом с Рыбницей, а там предрысровье переплюнут с разбега можно и с Дрыраспаля не успеют 100%. Охрана 1500 **********.
показати весь коментар
26.02.2022 14:58 Відповісти
Военное время. Без формы со знаками отличия. Какой напуп плен для таких? Допрос, копают себе яму и пуля в затылок. Все. Это соответсвует всем правилам ведения войны.
показати весь коментар
26.02.2022 13:32 Відповісти
Я же не говорил автобус прикапывать. Автобус на нужды народного хозяйства Украины.Я бы еще с них шкурки поснимал. На барабан нашей Победы.
показати весь коментар
26.02.2022 13:46 Відповісти
сорри .) То не в туда послал )См. ниже )
показати весь коментар
26.02.2022 13:54 Відповісти
Пробить по базі...і на подвал.. у нас воєнний стан..
показати весь коментар
26.02.2022 13:35 Відповісти
Какой нахрен подвал. Они без формы. Они не подлежат пленению как конвенционные комбатанты. Кормить их еще.
показати весь коментар
26.02.2022 13:48 Відповісти
автобус нашей армии пригодится .
показати весь коментар
26.02.2022 13:39 Відповісти
Без вопросов и разговоров резать глотки свинособакам козломордым на месте...
показати весь коментар
26.02.2022 13:40 Відповісти
Если с Приднестровья будет какая-то агрессия, нужно его брать и передавать Молдове!
показати весь коментар
26.02.2022 14:08 Відповісти
якщо брати, то з,ясовувати, де українське, де молдавське... пез поспіху.
показати весь коментар
26.02.2022 14:14 Відповісти
В придрысровье могут зайти неизвестные человечки. для защиты лиц румынскай национальности.
показати весь коментар
26.02.2022 15:02 Відповісти
Військтвий час, це насмішка з передачою цієї мразі в інші руки? знищувати на місці, без вагань.
показати весь коментар
26.02.2022 14:13 Відповісти
Вбийте їх. Деверсанти мають знати що з ними буде https://youtube.com/shorts/xy7Y8lbXUWE?feature=share
показати весь коментар
26.02.2022 14:23 Відповісти
А чого ліца у них опрятниє єщо?
показати весь коментар
26.02.2022 14:28 Відповісти
Запинайте свиней досмерти!
показати весь коментар
26.02.2022 15:05 Відповісти
До ближайшей канавы их.
показати весь коментар
26.02.2022 17:42 Відповісти
 
 