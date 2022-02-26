Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ. ФОТО

Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону територіальної оборони в Києві партію нових кулеметів ПКМ. Підприємство передало 10 кулеметів, та передасть ще до 40 одиниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на 5.UA.

Заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Костянтин Картошкін повідомив, що сьогодні підприємство передає 10 кулеметів, а завтра ще до 40 одиниць: "Це кулемети виробництва "Кузні на Рибальскому", які дочекалися свого часу".

Ветеран війни, боєць тероборони Гліб Бабич сказав: "Це рідний мій кулемет з війни. Я ним неодноразово користувався. І всі його в армії знають. Це "Покемон", або кулемет ПКМ. Це точна машинка. Дуже висока вогнева міць. І в умілих руках він працює безвідмовно і дуже небезпечно для ворога. Тому дуже дякуємо".











"Це нам дуже допоможе і дуже не сподобається тим, проти кого ми будемо це застосовувати", – каже Бабич.

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Ветеран війни, лідер ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", депутат Київради Олександр Погребиський каже: "Дуже дякуємо "Кузні на Рибальському" за те, що в такий скрутний час допомагає батальйону територіальної оборони, зокрема, який формується "Братами По Зброї" для того, щоб захищати рідне місто Київ. Ще нам передадуть для повної комплектації батальйону до 40 кулеметів. І ми повністю закомплектуємо наших воїнів, добровольців. Які в такий скрутний час робитимуть смертельно боляче тим ворогам, які ступили на нашу землю".

Погребиський також сказав: "Ми продовжуємо формувати бойові підрозділи. Зараз проводиться ротація. Один з підрозділів, дві роти повертаються з бойових, одна їде їх заміняти. В нас налагоджена зараз система харчування, видачі зброї, всі виконують свої завдання. Всі мотивовані. І будьте впевнені – ми свою країну відстоїмо до самої перемоги".