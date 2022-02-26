УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13314 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
21 806 14
війна (56406) оборона (1226) зброя (5751) тероборона (334)

Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону територіальної оборони в Києві партію нових кулеметів ПКМ. Підприємство передало 10 кулеметів, та передасть ще до 40 одиниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на 5.UA.

Заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Костянтин Картошкін повідомив, що сьогодні підприємство передає 10 кулеметів, а завтра ще до 40 одиниць: "Це кулемети виробництва "Кузні на Рибальскому", які дочекалися свого часу".

Ветеран війни, боєць тероборони Гліб Бабич сказав: "Це рідний мій кулемет з війни. Я ним неодноразово користувався. І всі його в армії знають. Це "Покемон", або кулемет ПКМ. Це точна машинка. Дуже висока вогнева міць. І в умілих руках він працює безвідмовно і дуже небезпечно для ворога. Тому дуже дякуємо".

Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 01
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 02
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 03
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 04
Завод Кузня на Рибальському передав батальйону тероборони Києва партію нових кулеметів ПКМ 05

"Це нам дуже допоможе і дуже не сподобається тим, проти кого ми будемо це застосовувати", – каже Бабич.

Читайте також: В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція, - Кулеба

Ветеран війни, лідер ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", депутат Київради Олександр Погребиський каже: "Дуже дякуємо "Кузні на Рибальському" за те, що в такий скрутний час допомагає батальйону територіальної оборони, зокрема, який формується "Братами По Зброї" для того, щоб захищати рідне місто Київ. Ще нам передадуть для повної комплектації батальйону до 40 кулеметів. І ми повністю закомплектуємо наших воїнів, добровольців. Які в такий скрутний час робитимуть смертельно боляче тим ворогам, які ступили на нашу землю".

Погребиський також сказав: "Ми продовжуємо формувати бойові підрозділи. Зараз проводиться ротація. Один з підрозділів, дві роти повертаються з бойових, одна їде їх заміняти. В нас налагоджена зараз система харчування, видачі зброї, всі виконують свої завдання. Всі мотивовані. І будьте впевнені – ми свою країну відстоїмо до самої перемоги".

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
смерть рашиським окупантам !
показати весь коментар
26.02.2022 13:45
+25
Слава НАЦІЇ! Смерть ворогам!
показати весь коментар
26.02.2022 13:46
+23
СУПЕР👍🏼👍🏼👍🏼✊
показати весь коментар
26.02.2022 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СУПЕР👍🏼👍🏼👍🏼✊
показати весь коментар
26.02.2022 13:44 Відповісти
смерть рашиським окупантам !
показати весь коментар
26.02.2022 13:45 Відповісти
Слава НАЦІЇ! Смерть ворогам!
показати весь коментар
26.02.2022 13:46 Відповісти
Та це вчорашня новина і з тими ж фото і з тією з кількістю і з обіцянкою надати ще 40
показати весь коментар
26.02.2022 13:47 Відповісти
Вітьок , сказати що хотів своїм ви@ ером ?

Видадуть стільки, скільки потрібно , щоби є@ашити русню по повній , на нашій землі 😡
показати весь коментар
26.02.2022 14:23 Відповісти
ОТ это дело!!! НЕ словом, или касками времен вермахта - ха ха, а действительно делом!!!
показати весь коментар
26.02.2022 13:51 Відповісти
Слава Україні
показати весь коментар
26.02.2022 13:57 Відповісти
Героям Слава!!
Нехай кожна куля з цих кулеметів досягне мети - голови окупанта ****** русні.
показати весь коментар
26.02.2022 14:00 Відповісти
Як не в 14, то у 22.

Нарешті почалися незворотні зміни!

Сльози на очах. Раніше хлопці з мисливським стояли на блоках, а зараз їм спокійно ПКМ відвантажують та обіцяють ще.
показати весь коментар
26.02.2022 14:05 Відповісти
Отличная косилка со сменным стволом
показати весь коментар
26.02.2022 14:08 Відповісти
а как хотели Кузню уничтожить , а она выжила и дает плоды
показати весь коментар
26.02.2022 14:20 Відповісти
Тем , кто хотел и хочет уничтожить Кузню , ещё напомним , но не сейчас !
показати весь коментар
26.02.2022 14:25 Відповісти
Мы не злопамятные, ...но память у нас хорошая)
показати весь коментар
26.02.2022 14:47 Відповісти
Оце вже добре!!! 👍
показати весь коментар
26.02.2022 15:54 Відповісти
 
 