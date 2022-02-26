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Кулеба - рідним російських солдатів: Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати! Ваша влада бреше. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни повинні вимагати від своєї влади зупинити загарбницьку війну.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Матері, дружини, дочки російських солдатів! Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати безневинних людей, руйнувати наші будинки. Ваша влада бреше. Народ України зустрічає їх із зброєю, а не квітами. Вимагайте від влади зупинити загарбницьку війну, рятуйте своїх близьких!", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+52 Fransua
показати весь коментар26.02.2022 14:31
+40 Andy Fisher 67a9edc7
показати весь коментар26.02.2022 14:32
+34 Шимус
показати весь коментар26.02.2022 14:34
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Будь ласка, зачекайте...
А хрен его знает, от туда ещё никто не возвращалс
Киев - ты город-герой!!!
Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.
Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.
А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...
И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.
https://www.9tv.co.il/item/41218
-Для чого?
-А вруг я вражеский разведчик?
Кулеметна черга.
-Ти ба яка гнида...
до союзничился в одно недогосударство
сам ничего не делая получил позор и презрение целого народа
а предоставил плацдарм для атаки
без баз в гомеле и где там еще рашисты задоблались бы лететь
совсем за свою шкуру забоялся, что про собственый народ забыл
видимо планы короновать коленьку отменяются
живым бы потом остаться
"войсковая операция же, денацификация"
аа ну тогда
биндеры мучают русских миротвроцев
Кто соображает, как это сделать, подкиньте идею нашим информационщикам, чтобы писали и разбрасывали листовки с призывом сдаваться, ну типа как делали во время второй мировой.
"В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана СМИ-иноагентом), "New Times", "Дождь" (признан СМИ-иноагентом), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии" (признан СМИ-иноагентом), "Новая Газета", "Журналист" (признан СМИ-иноагентом), "Лениздат"", - говорится в сообщении РКН.
По данным ведомства, "на указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".
"В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"",- сообщили в РКН.
Там где 70% зомбировано вяличием и скрепами - это глас вопиющего в пустыне.
Да и зачем они они там, дома, нужны? Их места займут, или уже заняли менты и кадыровцы, а от них они других нарожают.