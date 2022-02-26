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Кулеба - рідним російських солдатів: Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати! Ваша влада бреше. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни повинні вимагати від своєї влади зупинити загарбницьку війну.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Матері, дружини, дочки російських солдатів! Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати безневинних людей, руйнувати наші будинки. Ваша влада бреше. Народ України зустрічає їх із зброєю, а не квітами. Вимагайте від влади зупинити загарбницьку війну, рятуйте своїх близьких!", - зазначив Кулеба.

Кулеба - рідним російських солдатів: Заберіть своїх чоловіків додому. Вони прийшли на чужу землю вбивати! Ваша влада бреше 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми прийдемо за кожним": Сили спецоперацій перемагають ворога на всіх напрямках

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
Товарищ майор, а бандеровцы хорошо воюют?
А хрен его знает, от туда ещё никто не возвращалс
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26.02.2022 14:31
+40
Израильская пресса:

Киев - ты город-герой!!!

Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.

https://www.9tv.co.il/item/41218
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26.02.2022 14:32
+34
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26.02.2022 14:34
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Товарищ майор, а бандеровцы хорошо воюют?
А хрен его знает, от туда ещё никто не возвращалс
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26.02.2022 14:31 Відповісти
А если возвращался то частями своего тельца.
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26.02.2022 15:14 Відповісти
Израильская пресса:

Киев - ты город-герой!!!

Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.

https://www.9tv.co.il/item/41218
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26.02.2022 14:32 Відповісти
Я бы помалкивал на месте израильской прессы. - Отказали в вооружении. И другим запретили свое давать. А теперь типа решили примазаться к нашим успехам ? Я бы пересмотрел эти законы про их неприкосновенность. У нас много наций. И они не лучшие. - Тупо звучит и оскорбительно для остальных.
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26.02.2022 14:55 Відповісти
таки да. но с ними лучше дружить
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26.02.2022 15:05 Відповісти
Дружить нужно. Но что это за друг,если в смертельной опасности,предает ? Вы посмотрите на остальной мир. Кто так поступил ?
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26.02.2022 15:07 Відповісти
це ж явреї....
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26.02.2022 15:14 Відповісти
Орки
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26.02.2022 14:33 Відповісти
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26.02.2022 14:34 Відповісти
Знову мародери в смердючих онучах несуть цивілізацію.
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26.02.2022 14:35 Відповісти
Так відправте їх новою поштою по частинам! Така гостинність надихає орків лізти далі! Якщо б вони знали що тут на місці відрізають бошки то мали б куди меньше запалу!!!
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26.02.2022 14:37 Відповісти
Последняя позорная война для России
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26.02.2022 14:37 Відповісти
amen!
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26.02.2022 14:52 Відповісти
По моему, они не достаточно отпи*жены
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26.02.2022 14:38 Відповісти
на фото - нищета рассеянская
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26.02.2022 14:39 Відповісти
-Почему не говоришь"Стой,кто идет?".
-Для чого?
-А вруг я вражеский разведчик?
Кулеметна черга.
-Ти ба яка гнида...
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26.02.2022 14:39 Відповісти
правильно! если эта война не справедливая, то россиянам лучше сдаваться, чем быть убитыми. за что им здесь погибать?
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26.02.2022 14:42 Відповісти
Кулеба, ти бачів ці харі? Вони тут не за тим, що не знають де вони, та куди приїхали, вони це знають. тут скоріш за все обізнаність, бачення майбутнього, кредити, аліменти, все вони розуміють, не ведіться на цей цирк, у 2014 році ми їх жаліли, може дійсно, навчання та заблукав!. Та не ведіться, кредити, аліменти, просто вбити укра та ніше, робіть що завгодно, ловіть, бийте їх стріляйте, та інше, але на жалкуйте їх, вони знають, що з 2014 року ми воюємо, тому знають, для чого вонти тут та знають, що від них вимагають вбивти, на що, вони дали згоду.
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26.02.2022 14:45 Відповісти
v putinskom bunkere panika ! Ukraina pobezdaet !!!!!!!!
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26.02.2022 14:46 Відповісти
2 nedeli. I tam perebjut drug druga.
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26.02.2022 14:59 Відповісти
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!

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26.02.2022 14:48 Відповісти
лукашенко гений стратегии
до союзничился в одно недогосударство
сам ничего не делая получил позор и презрение целого народа
а предоставил плацдарм для атаки
без баз в гомеле и где там еще рашисты задоблались бы лететь

совсем за свою шкуру забоялся, что про собственый народ забыл
видимо планы короновать коленьку отменяются
живым бы потом остаться
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26.02.2022 14:51 Відповісти
Як адекватним білорусам тепер із усім цим жити?
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26.02.2022 14:58 Відповісти
я теперь беларусов ненавижу не меньше чем кацапов! подлые, мерзкие гниды. Все налеты на Киев, захват севера, ЧАЭС - с их плацдарма...Оттуда, откуда мы вообще никогда не думали!!!
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26.02.2022 15:25 Відповісти
С беларусью разорвали дипотношения уже, знает кто?
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26.02.2022 15:07 Відповісти
нет. я в шоке
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26.02.2022 15:25 Відповісти
их там нет, блин уже было
"войсковая операция же, денацификация"
аа ну тогда
биндеры мучают русских миротвроцев
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26.02.2022 14:49 Відповісти
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26.02.2022 14:51 Відповісти
Це на каналі якогось крутого білоруського стрімера:



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26.02.2022 14:53 Відповісти
сорян, стрімер український, переписка з білорусом
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26.02.2022 14:54 Відповісти
Как бы этим беднягам донести, что лучший способ выжить, это сдаться в плен украинцам.
Кто соображает, как это сделать, подкиньте идею нашим информационщикам, чтобы писали и разбрасывали листовки с призывом сдаваться, ну типа как делали во время второй мировой.
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26.02.2022 15:35 Відповісти
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал административное расследование этих фактов, предупредив об ответственности в виде штрафов в размере до 5 млн рублей, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана СМИ-иноагентом), "New Times", "Дождь" (признан СМИ-иноагентом), "Свободная Пресса", "Крым.Реалии" (признан СМИ-иноагентом), "Новая Газета", "Журналист" (признан СМИ-иноагентом), "Лениздат"", - говорится в сообщении РКН.

По данным ведомства, "на указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".

"В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"",- сообщили в РКН.
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26.02.2022 14:54 Відповісти
правдивая инфрмация только в советских газетах правда
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26.02.2022 14:57 Відповісти
"Матери, жены, дочери русских солдат! Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать невинных людей, разрушать наши дома".

Там где 70% зомбировано вяличием и скрепами - это глас вопиющего в пустыне.
Да и зачем они они там, дома, нужны? Их места займут, или уже заняли менты и кадыровцы, а от них они других нарожают.
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26.02.2022 14:58 Відповісти
Это все равно, что биться головой в потолок ! Ведь в задупенье сплошные имбецилы !
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26.02.2022 15:02 Відповісти
Посмотрите на эти рожи! Откуда у них матери или жёны? Это же мутанты какие-то!
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26.02.2022 15:08 Відповісти
Est u nix i materi, i zoni. S vneshnostju ne dlia slabonervnix.
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26.02.2022 15:29 Відповісти
Да такие же уродицы корявые...
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26.02.2022 16:17 Відповісти
Их надо обменять потом на наших пленных которые сидят там уже 8-й год.
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26.02.2022 16:22 Відповісти
 
 