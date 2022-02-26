Зеленський присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну (посмертно). Він підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.
"Я прийняв рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною свого життя він підірвав міст", - повідомив президент, звертаючись до українців у суботу, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Ireland
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+32 Serhii 3ed11e2e
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+32 ina kretova
показати весь коментар26.02.2022 14:44
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В раю ,хлопче,краще.
Тварин до раю не пускають,собачок ,кошенят пускають,а свінособак там нема.Героям слава
Батькам терпіння,наскільки це можливо і подяка за сина Героя!
Орки, ви вмиєтеся власною кров'ю в тисячу разів більше. Горіти вам в пеклі.
Спи спокійно, дитина...
Мої співчування родині Героя...