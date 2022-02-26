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Зеленський присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну (посмертно). Він підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.

"Я прийняв рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною свого життя він підірвав міст", - повідомив президент, звертаючись до українців у суботу, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну (посмертно). Він підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога 01
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Топ коментарі
+33
Вічна пам'ять Герою і захисникам які полегли з свою землю , за наше майбутнє
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26.02.2022 14:43
+32
Царство небесное!
В раю ,хлопче,краще.
Тварин до раю не пускають,собачок ,кошенят пускають,а свінособак там нема.Героям слава
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26.02.2022 14:43
+32
Покойся с миром храбрый воин. Ты не зря прожил свою жизнь и имя твое будет вписано в новейшую историю Украины,и твоим именем назовут улицы многих городов Украины.
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26.02.2022 14:44
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Царство небесное!
В раю ,хлопче,краще.
Тварин до раю не пускають,собачок ,кошенят пускають,а свінособак там нема.Героям слава
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26.02.2022 14:43 Відповісти
Хлопці паліть бензовози та тиловиків, це безпечніше і їх панцерники без палива просто гроби.
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26.02.2022 14:43 Відповісти
Вічна пам'ять Герою і захисникам які полегли з свою землю , за наше майбутнє
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26.02.2022 14:43 Відповісти
Покойся с миром храбрый воин. Ты не зря прожил свою жизнь и имя твое будет вписано в новейшую историю Украины,и твоим именем назовут улицы многих городов Украины.
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26.02.2022 14:44 Відповісти
Спасибо тебе Герой! Мы тебя не забудем!
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26.02.2022 14:46 Відповісти
Вечная слава Герою! Смерть рашистским оккупантам!
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26.02.2022 14:46 Відповісти
Наши парни из ВСУ уже Герои. О них будут слагать легенды, снимать фильмы. На них будут равняться все армии мира. Они уже победители.
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26.02.2022 14:47 Відповісти
Твоє ім'я,Герою,навіки буде вписане в історію України.Дякуємо тобі,Воїне!
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26.02.2022 14:51 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ!
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26.02.2022 14:53 Відповісти
Слава Герою! І вічна пам'ять!
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26.02.2022 14:54 Відповісти
Царствіє небесне воїну
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26.02.2022 14:55 Відповісти
Ця людина ввійде в новітню історію України... Подяка батькам за виховання такої дитини....
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26.02.2022 14:58 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!! Моли, Віталію, Бога за нас.
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26.02.2022 14:59 Відповісти
Отдал жизнь за счастье других. - Высшая похвала.
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26.02.2022 15:00 Відповісти
Герої не вмирають! Вічна тобі шана Віталій!
Батькам терпіння,наскільки це можливо і подяка за сина Героя!
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26.02.2022 15:01 Відповісти
Виталий Скакун - это символ Украинской армии и Украинского народа. Вечная память Герою.
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26.02.2022 15:08 Відповісти
Царство небесне! Боже, як же шкода. Будьте прокляті, рашисти!
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26.02.2022 15:10 Відповісти
Герої не вмирають, вони завжди поруч з нами.🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱❤️❤️❤️
Орки, ви вмиєтеся власною кров'ю в тисячу разів більше. Горіти вам в пеклі.
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26.02.2022 15:11 Відповісти
говорят он с Тернополя...вечная память!
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26.02.2022 15:17 Відповісти
После Победы над кацапской ордой нужно все улицы и площади переименовать именами Героев . Их имена должны быть на устах каждый день . А всех зажуковых пустить на удобрения . Слава Украине !!! Смерть ворогам !!!
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26.02.2022 15:21 Відповісти


Спи спокійно, дитина...
Мої співчування родині Героя...
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26.02.2022 15:58 Відповісти
Вічна пам"ять тобі ГЕРОЮ !!! Доземний уклін БАТЬКАМ ,за ТАОГО СИНА УКРАЇНИ !!! Тримаємось !!!
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26.02.2022 16:09 Відповісти
 
 