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Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ та нагвардійці захопили двох російських військових під час боїв за Чернігів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.
"Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те, що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них - начальник штабу в/ч 41659", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+52 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар26.02.2022 17:06
+50 Cinichny Bandera
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+47 Олексій Панкратов
показати весь коментар26.02.2022 17:02
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побачили, що бандерівці решітки варять - треба і собі таке! а "як" і "навіщо" взагалі - не допетрали
І все у них так. І з ВТО, і з поліцією, і з нацгвардією..
P.S. Шкода "Малюка".
Потрібно терміново демонтувати всі вказівники на дорогах і бажано замінити на такі.
Збулася мрія Миколи I Палкіна: у солдата все має відбуваться на автоматі, думати ні про що йому не треба.
жить **** хочет....
накуй его кормить, содержать?
допросить и на штык.
патрона жалко
Вон Соловйов сказав, що попав під санкції всього світу бо він єврей.
СКОТИНОЮ НЕ ТРЕБА БУТИ
то не буде ані санкцій ані страждань.
І ТИ НЄ РУССКАЯ
Ти РОСІЯНКА.
Різниця є, скоро збагнеш, напевно.
Наші вже доводять на прикладах відмінності між цими поняттями.
2) потому что ты русская из россии
Руссиянин - это приговор и карма
І це не запрошення, це новий рецепт ******** української кухні.
Якщо його добре попитати багато чого розповість
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okkupantov_fotoreportaj
Полонені кацапи, теж заблукали
то это хреновый командир))