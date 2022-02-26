Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659. ФОТО

ЗСУ та нагвардійці захопили двох російських військових під час боїв за Чернігів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

"Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те, що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них - начальник штабу в/ч 41659", - йдеться у повідомленні.

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