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Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ та нагвардійці захопили двох російських військових під час боїв за Чернігів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

"Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те, що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них - начальник штабу в/ч 41659", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ не змогли прорватися до Чернігова: Знищено два ворожих танка. ФОТО

Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659 01
Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659 02
Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659 03
Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52


Потрібно терміново демонтувати всі вказівники на дорогах і бажано замінити на такі.
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26.02.2022 17:06
+50
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26.02.2022 17:08
+47
А кроваті не допомагають, дивлюсь.
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26.02.2022 17:02
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26.02.2022 17:01 Відповісти
А кроваті не допомагають, дивлюсь.
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26.02.2022 17:02 Відповісти
и мангалы тоже
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26.02.2022 17:03 Відповісти
карго культ як він є
побачили, що бандерівці решітки варять - треба і собі таке! а "як" і "навіщо" взагалі - не допетрали
І все у них так. І з ВТО, і з поліцією, і з нацгвардією..
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26.02.2022 17:09 Відповісти
решетки против джавелинов?
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26.02.2022 17:16 Відповісти
Ага. Идиоты...
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26.02.2022 17:29 Відповісти
головне - щоб вони вірили в те, що це допоможе)
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26.02.2022 18:22 Відповісти
Сразу вспомнился анекдот, но тут по правде. Мама пишу тебе из горящего танка.
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26.02.2022 17:03 Відповісти
Ріпки, Чернігівська. стоїть російська бронетхніка, є 2 блокпости, на трасі ремонтують підірваний міст. Бронетехніка йшла на південь. Росіяни голодні, ходять по хатах взовж траси в Ріпках, поводяться чемно (мабуть. мають наказ такий), розуваються на вході - просять їсти.
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26.02.2022 17:03 Відповісти
Тут как раз банка меда пригодилась бы.
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26.02.2022 17:05 Відповісти
Та ми ж не такі гандони.

P.S. Шкода "Малюка".
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26.02.2022 17:13 Відповісти
нехай здаються і їх погодують
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26.02.2022 17:08 Відповісти
За поїсти - автомат і БК до нього. І виключно за передплатою.
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26.02.2022 17:08 Відповісти
То що, їж годують?
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Конечно же все внимание на верхнее фото.
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26.02.2022 17:03 Відповісти
повісьте його на тих "бантиках"
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26.02.2022 17:04 Відповісти
Ти диви. Удостовєрєніє лічності! Воно теж було лічность! Ах, ти ж курвий син.
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26.02.2022 17:04 Відповісти
Та ні, ти помиляєшся - воно єсть істота.
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26.02.2022 17:06 Відповісти
Та то таке . Сам подібне носив 11років до горбачовського скорочення совітської армії. Цікаво звідкіля воно забрело?
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26.02.2022 17:46 Відповісти
савецко-путинские сказочки о том что русские не сдаются , оказываются блефом )
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26.02.2022 17:04 Відповісти
То он просто не выспался - и розгубився. Теперь его надо хорошенько вытрясти, как грушу на огороде.
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26.02.2022 17:05 Відповісти
от цього кадра можна уже і на гарний допит відправити. Тут фраза: я не туди заїхав, під час навчань, уже не проканає.
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26.02.2022 17:05 Відповісти


Потрібно терміново демонтувати всі вказівники на дорогах і бажано замінити на такі.
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26.02.2022 17:06 Відповісти
Єдине, що не зрозумів - чому українською?
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26.02.2022 17:21 Відповісти
А яка різниця? Мета - щоб не знали куди їхати. Тобто, на йух
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26.02.2022 17:31 Відповісти
Им понятно только пследнее слово, а остальное не столь важно!
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26.02.2022 17:32 Відповісти
А щоб подумали, що це справжні дорожні знаки.
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Бо перебувають в Україні. Що їм ще, англійською продублювати? ))
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26.02.2022 17:34 Відповісти
расісянє - тупе бидло,вони і свій хрюський знають погано ,тим більше військові
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26.02.2022 18:29 Відповісти
Судячи з полонених, вони взагалі ніякої мови не знають, спілкуються як заведені. ))
Збулася мрія Миколи I Палкіна: у солдата все має відбуваться на автоматі, думати ні про що йому не треба.
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26.02.2022 18:55 Відповісти
Нехай вчать ))))
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26.02.2022 17:36 Відповісти
По кацапському тв грають українські пісні, вони вже розуміють
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26.02.2022 18:36 Відповісти
Наші люди геть забули за війну, як писали на хатах "Тиф" - німці не любили туди заходити. Хай пишуть "КОВИД, карантин". маски - росіяни в масках не ходили, це їх перконає що хворі. Поховайте паливо -в кого є.
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26.02.2022 17:06 Відповісти
У жодному разі паливо не ховати - цукру насипати!
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26.02.2022 17:21 Відповісти
Бесполезно. Сколько видео на эту тему... так что не переводите продукт.
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Да. А крОваті очевидно не пригодилися. Може треба вітряк приварити? Хоч красіво буде.
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26.02.2022 17:06 Відповісти
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26.02.2022 17:27 Відповісти
солдат, **** на убой отправлял а сам тварь, сдался в плен.
жить **** хочет....
накуй его кормить, содержать?
допросить и на штык.
патрона жалко
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26.02.2022 17:07 Відповісти
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26.02.2022 17:08 Відповісти
Наша русофобія все ще недостатня, тож дамочці би поберегти нерви для прийдешніх прильотів. )
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26.02.2022 17:16 Відповісти
О, теж дивишся стерненка?)
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26.02.2022 18:12 Відповісти
Жызнь нисправидлива к русским!!!
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26.02.2022 17:16 Відповісти
Ну аж я всплакнула
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Потому что у кацапов "Нравится, не нравится, терпи моя красавица".
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26.02.2022 17:24 Відповісти
красавица имеет яйца, на. Я почти поэт
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26.02.2022 20:23 Відповісти
Обіжайют росіюшку (((
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Рашысты понятия не имеют о термине-Коллективная ответсвенность.Немцы уже знают,с часом і до цієї наволочи дійде.Слава Україні!
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26.02.2022 17:44 Відповісти
це ще нічого
Вон Соловйов сказав, що попав під санкції всього світу бо він єврей.

СКОТИНОЮ НЕ ТРЕБА БУТИ
то не буде ані санкцій ані страждань.

І ТИ НЄ РУССКАЯ
Ти РОСІЯНКА.

Різниця є, скоро збагнеш, напевно.
Наші вже доводять на прикладах відмінності між цими поняттями.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
Ты ж сама и ответила на свой вопрос: 1) потомучто президент придурок
2) потому что ты русская из россии
Руссиянин - это приговор и карма
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26.02.2022 18:36 Відповісти
Послухай розриви калібрів, с.ука кацапська
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26.02.2022 18:39 Відповісти
Тупін попросив- нарожала. Теперечки - страждай, гнида.
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26.02.2022 18:46 Відповісти
Попереджали ж вас, кацапи- мангал на танку не допомагає від джавелінів....Ні, приперлися....
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26.02.2022 17:10 Відповісти
мангал на танке это духовная скрепа !
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26.02.2022 17:14 Відповісти
Кацапи - на шашлики!
І це не запрошення, це новий рецепт ******** української кухні.
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26.02.2022 17:31 Відповісти
Танк - мангал сам по себе.
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26.02.2022 17:38 Відповісти
Ох і ********* морда у цього майора,якась штабна вискочка
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26.02.2022 17:19 Відповісти
руцкий из татарских степей
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26.02.2022 17:27 Відповісти
Гарно, дуже гарно!
Якщо його добре попитати багато чого розповість
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26.02.2022 17:23 Відповісти
Будет теперь чертить стрелочки на полу в камере, а не на планах, а потом обьяснять ватникам, как он очутился на такой работе, а не принял смерть героя-асвабадителя.
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26.02.2022 17:25 Відповісти
Мангал не помог? А как радовались как дети что рузкая смекалка победила пиндосовский Джавелин
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26.02.2022 17:25 Відповісти
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Щёткина на швабру ,так будет правильно ...
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26.02.2022 17:27 Відповісти
Штабний резерв...думаю,начальник тилу - десь бігає по полях...
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26.02.2022 17:31 Відповісти
щеткин? на татарина похож
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26.02.2022 17:32 Відповісти
техника интересная, новая какая-то..., что у нее сверху?
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26.02.2022 17:34 Відповісти
то типу сітка зверху від Джавелінів.
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26.02.2022 21:16 Відповісти
Аксельбанты нацепил )) А попался как придурок.
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26.02.2022 17:34 Відповісти
нормального вже такого "кабанчика" вполювали
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Слава Святій Джевеліні!
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Защёкин, кароче
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26.02.2022 17:35 Відповісти
В Чернигове и сейчас бахает.(
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26.02.2022 17:40 Відповісти
ну що *****, допомiг тобi той курятнiк?
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26.02.2022 17:42 Відповісти
Ці зашкварені, думають, ну як так ГРИЛЬ не допоміг?????!!!!!!!!!
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26.02.2022 18:05 Відповісти
Наши все их жалеют бандитов этх в погонах,шо города расстреливают. Суки проклятые кацапские.
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26.02.2022 18:05 Відповісти
в новости выше
https://censor.net/ru/photo_news/3319514/vo_vremya_boev_za_chernigov_vzyat_v_plen_komandir_tankovogo_batalona_okkupantov_fotoreportaj
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26.02.2022 19:39 Відповісти
https://www.facebook.com/PvkZahid/videos/1119116872223990/

Полонені кацапи, теж заблукали
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26.02.2022 19:15 Відповісти
шашлык удался
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26.02.2022 19:39 Відповісти
помоему если сдался только командир
то это хреновый командир))
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26.02.2022 19:40 Відповісти
он теперь командир танкового корпуса после встречи танка с NLAW
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26.02.2022 20:26 Відповісти
With love from Qazaqstan to Ukraine ❤️❤️❤️🇺🇦🇰🇿
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27.02.2022 08:13 Відповісти
 
 