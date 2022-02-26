Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні
З'явилися фото поранених після обстрілу "Градами" мешканців селища Сартана, що під Маріуполем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.
"Поранені після обстрілу "Градами" "нацисти" – мешканці селища Сартана, що під Маріуполем. Їм пощастило. Троє їхніх сусідів навіки попрощалися з життям через бажання Путіна звільнити Україну від нацистів", - провідомив він і виклав відповідні фото.
Топ коментарі
+28 elena kosakovskaya
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+18 крик душі
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+7 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар26.02.2022 17:35
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Будьте ви прокляті навіки😡
...
Нехай на очах наших зазнають невірні помсти за пролиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
...
Якось після цих кадрів мені не сильно хочеться жаліти цих "МАМАМЄНЯОБМАНУЛІ".
Фашисти кляті.
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