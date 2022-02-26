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Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

З'явилися фото поранених після обстрілу "Градами" мешканців селища Сартана, що під Маріуполем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.

"Поранені після обстрілу "Градами" "нацисти" – мешканці селища Сартана, що під Маріуполем. Їм пощастило. Троє їхніх сусідів навіки попрощалися з життям через бажання Путіна звільнити Україну від нацистів", - провідомив він і виклав відповідні фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали авіаудару по Сартані під Маріуполем: 3 мирних жителів померло та 3 - поранено, - Геращенко. ФОТО

Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 01
Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 02
Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 03
Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити 04
Фото: Геращенко /телеграм
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Топ коментарі
+28
Твари
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26.02.2022 17:09
+18
Суки кацапи, тварі без роду і племені!
Будьте ви прокляті навіки😡
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26.02.2022 17:16
+7
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26.02.2022 17:35
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26.02.2022 17:09 Відповісти
По греческим новостям только. что передали 6 убитых. 6 раненных Это ж греческое село
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26.02.2022 18:01 Відповісти
по RashaTuday передали, что это их римляне обстреляли (под подозрением также персы), а не Россия
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26.02.2022 21:53 Відповісти
Суки кацапи, тварі без роду і племені!
Будьте ви прокляті навіки😡
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26.02.2022 17:16 Відповісти
Но все равно - расстреливать на месте рашистов, пришедших нас убивать, но попавших в плен - нельзя! Мы ведь - цивилизованная нация...Воистину "жалость к врагу сегодня может привести к собственной смерти завтра"!
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26.02.2022 17:23 Відповісти
Все вернеться гадам стократ!!!
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26.02.2022 17:24 Відповісти
Псалом 78
...
Нехай на очах наших зазнають невірні помсти за пролиту кров вірних Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
...
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26.02.2022 17:29 Відповісти
Папа, я в плєну, я нє знал, куда мєня послалі!

Якось після цих кадрів мені не сильно хочеться жаліти цих "МАМАМЄНЯОБМАНУЛІ".

Фашисти кляті.
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26.02.2022 17:26 Відповісти
Брешуть всі як один. Щойно подивився шматочок передачі з каналу Соловьйова. Там якийсь хрєн Карагодін ніс таку ахінею і такою мовою лютої ненависті що навіть німецькі фашисти на таке були не здатні. Це нагадує пропаганду в Північній Кореї. Основна ідея це "денацифікація". Під нею вони розуміють тотальне вбивство україномовних "нациків", перейменування України на щось інше і викреслення нації "українці" з світового словника. І така фігня там почалась на всіх центральних каналах з 2005 року, а з 2014 досягла масштабів зомбування. Вони нас люто ненавидять і кожен кацап твердо знає для чого він вступив у військо і що саме робить в Україні.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
Це і має назву - "етноцид", тобто знищення етнічної самосвідомості народу, його мови, його назви, його історії та культури, і є злочином проти людяності. Ось це і є справжній, а не вигаданий фашизм.
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26.02.2022 20:04 Відповісти
залез на белгородский сайт люди тикают из города боятся мести украинцев и мат ерят *****
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26.02.2022 17:35 Відповісти
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26.02.2022 17:35 Відповісти
наступним пунктом програми йде: Лебедине озеро по всім кацапським каналам
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26.02.2022 17:37 Відповісти
Угруповання хакерів Anonymous записала особисте звернення, адресоване президентові Росії Володимиру Путіну, який 24 лютого оголосив війну Україні.
https://t.me/operativnoZSU/8959
https://twitter.com/litemods
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26.02.2022 17:37 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ,МОЖНО НЕБЫСТРАЯ !!!
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26.02.2022 17:36 Відповісти
****** гандони, нема прощення вам, горіть у пеклі свинособаки рашистські!!!
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26.02.2022 17:38 Відповісти
Боже, какой ужас( Боже, храни Украину!💙💛
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26.02.2022 17:57 Відповісти
рашисти - це нацисти пи дора путлера - всі згорят і будуть у нас соняхи рости
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26.02.2022 18:13 Відповісти
Москоскій звір прийшов. Хто звав Путлера, прошу в чергу!
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26.02.2022 18:32 Відповісти
Москотня ******. Пора прекратить брать пленных!
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26.02.2022 18:33 Відповісти
Вот это греческое село как-раз и поддержало срускую весну в 2014. Там живёт ватное население. Вот и получили очередные подарки от родненьких братушек. С одним ватным пендосом из этого села мне даже приходилось общаться. Ему разбили руссо-фашисты дом в 2014, но всё-равно виноваты по его словам украинцы. Били градами орки, но он всё-равно говорил,. что это украинцы дом разбомбили. Говоришь, что откуда прилетело там позиции руссо-фашистов. Нет всё-равно украинцы расхерачили. И там такие все. Мне не жалко их. Они хотели путина, вот путин им привет братский и передал.
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26.02.2022 18:39 Відповісти
 
 