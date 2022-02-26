Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити. ФОТОрепортаж

З'явилися фото поранених після обстрілу "Градами" мешканців селища Сартана, що під Маріуполем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі.

"Поранені після обстрілу "Градами" "нацисти" – мешканці селища Сартана, що під Маріуполем. Їм пощастило. Троє їхніх сусідів навіки попрощалися з життям через бажання Путіна звільнити Україну від нацистів", - провідомив він і виклав відповідні фото.

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Фото: Геращенко /телеграм