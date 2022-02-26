Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли дитячий садок у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Nexta Live".

"Ось як виглядає дитячий садок у Чернігові після обстрілу окупантами", - йдеться в дописі.

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