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Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли дитячий садок у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Nexta Live".

"Ось як виглядає дитячий садок у Чернігові після обстрілу окупантами", - йдеться в дописі.

Читайте: Під час боїв за Чернігів взято в полон двох російських окупантів. Один з них - начальник штабу в/ч 41659. ФОТО

Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові 01
Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові 02
Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові 03
Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові 04
Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові 05
Російські окупанти обстріляли дитсадок в Чернігові 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Кацапи не люди-це виродки,біосміття яке підлягає повному знищенню...
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26.02.2022 17:19
+29
Деякі фашисти давали дітям шоколадки, а ці рашисти ...Гаага їх чекає...
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26.02.2022 17:19
+25
Документируйте весь этот геноцид кацапской рабсии.
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26.02.2022 17:18
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Документируйте весь этот геноцид кацапской рабсии.
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26.02.2022 17:18 Відповісти
Деякі фашисти давали дітям шоколадки, а ці рашисти ...Гаага їх чекає...
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26.02.2022 17:19 Відповісти
У мене мама народилася в 42 році. В нашій хаті в другій кімнаті жили троє німецьких солдатів. Так вони годували мою маму своїми продуктами з пайків.
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Взагалі образ солдата вермахта як такого собі еталонного зла вигадала радянська пропаганда, там були абсолютно різні люди, як і всюди
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Most of the innocent civilians were killed by the SS.
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26.02.2022 18:29 Відповісти
A takož kliatym NKVD.
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27.02.2022 06:12 Відповісти
Ми 1986му теж давали продукти афганським дітям і жінкам.
Діти дуже шоколадки хотіли
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26.02.2022 17:34 Відповісти
А про німців тоді. Не "деякі". Практично всі звичайні німецькі солдати (не СС і зондеркоманди з відморозків) досить дружелюбно ставились до мирного населення.
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26.02.2022 17:38 Відповісти
СС теж неоднорідне поняття. Панцердивізії СС були чесними воїнами, а не катами.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
Кацапи не люди-це виродки,біосміття яке підлягає повному знищенню...
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26.02.2022 17:19 Відповісти
О чем я и говорил. Кацапоиды умеют воевать только с тем кто не даст сдачи
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26.02.2022 17:20 Відповісти
кремляді
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26.02.2022 17:21 Відповісти
Російська армія - ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНЦІ!
На них НЕ розповсюджується Женевська Конвенція.
Їх потрібно ЗНИЩУВАТИ у любий можливий спосіб.
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26.02.2022 17:21 Відповісти
Мрази!

******* расеян во всех уголках мира, пусть валят к себе и мочат плешивую тварь, это их обязанность.
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26.02.2022 17:21 Відповісти
А в Донецьку ховаються за дитсадками, ставлять гради, тому що знають, що люди по дитсадкам стріляти не будуть. Ну про людей ви зрозуміли.
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26.02.2022 17:21 Відповісти
Мені здається фашисти навіть на дітей не посягали.... А ці виродки і таке можуть... круті пацани , що тут скажеш .... на дітей і виховательок вирішили нападати, щоб 4 річні діти ЛНР і ДНР визнали.
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26.02.2022 17:24 Відповісти
Кацапи як завжди в своїй шкуродерській іпостасі.
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26.02.2022 17:25 Відповісти
Внимание! Если вы слышите фразу "работайте братья" высока вероятность что перед вами диверсанты.
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26.02.2022 17:25 Відповісти
+
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26.02.2022 17:29 Відповісти
Все як завіщав їх ботоксний бункерний щур. Воювати з дітьми! Це вже Гаага трибунал, сто відсотків.
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26.02.2022 17:27 Відповісти
Стрічка новин багата повідомленнями важкими обстрілами дітсадків дітячих будинків, є вбиті і поранені діти та дорослі.
Немає ніякої жалості до фашистських федерасів.
Вбивати, нищіти і калічити їх треба.
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Колись мої унуки будуть читати наніч своїм дітям казки про українських героїв, яки вибороли свободу для українського народу. А ви, кляті окупанти, будете прокляті і забути назавжди. Горіть у пеклі!
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26.02.2022 17:40 Відповісти
Журналисты нихера не работают. Все эти видосики нужно на передовую показывать. Чтобы поменьше пленных было.
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Ублюдков ватных убиваем где увидим ,делаем это спокойно и с удовольствием .
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26.02.2022 17:41 Відповісти
!!! В РФ перестали работать главные госсайты:
Роскомнадзор
Сайт Президента РФ
Сайт Правительства
Сайт Госдумы
Сайт Совета Федерации
Госуслуги

Первые два проверила лично, пишут " сервер не найден " ​
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26.02.2022 17:42 Відповісти
Хакери «поклали» сайт Кремля



Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Зокрема не працюють сайти російського регулятора телекомунікацій «Роскомнадзор», сайт президента РФ, уряду, Держдуми, Ради Федерації, «Госуслуги» тощо.

Крім того, у мережі ширять відео, де на всіх російських каналах транслюють російську музику.

https://t.me/kievreal1/6124
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26.02.2022 17:43 Відповісти
пардон опечатка - украинскую (канешна жеж) музыку )))))
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26.02.2022 17:50 Відповісти
А це - навздогін.
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26.02.2022 18:22 Відповісти
Кацапи! Запам'ятайте: дітовбивць ненавидять, петушманять, забивають ногами навіть злочинці на зоні! Більше не приписуйте себе навіть до якихось там "АУЄ", "блатних" чи ще когось там.
Ви - півні!
Підораси, місце яких на параші з вибитими зубами та розірваною дупою!
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26.02.2022 17:44 Відповісти
Это доказательство чтоб этих тварей судили в Гааге
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26.02.2022 17:45 Відповісти
не щадят фашисты кацапские не женщин,ни детей!может УКРАИНЦАМ вспомнить чеченский опыт-как чеченцы в 90е убивали русню в их же городах,высылая специальные отряды в будёновск,москву и т.д?!с этими тварями иначе нельзя-за все их зверства они должны отвечать в их де земле!
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26.02.2022 17:52 Відповісти
Это и есть работа S5-9. Документировать и в международный трибунал. В не зависимости от того кто над кого провозгласил верховенство.
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26.02.2022 17:54 Відповісти
Ось на таке ці варвари здатні ,так як і маріонетки лднр ,горіть паскуди в пеклі.
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26.02.2022 17:57 Відповісти
Сьогодні я коли прокинувся, написав емоційний комент (навіть забув перевірити, як звичайно це роблю - помітні косяки автокорекції смартфона)... потім перечитав - аж за себе страшнувато стало...

Після новини про обстріл дитсадка перечитав комент - і знаєте, щось знову з'являються якісь кровожерливі почуття стосовно населення кацапстану
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26.02.2022 18:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw
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26.02.2022 18:10 Відповісти
подивіться, попустить.
їх не розіп"яли
не розстріляли
не вбили

РОЗШУКАЛИ РОДИЧІВ

Різниця була є і буде.
Ми не вони.

А злість коли бачиш бомблений дитсадок НОРМАЛЬНО.
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26.02.2022 18:12 Відповісти
Дякую, Тетяно ))
*трохи попустило*
Та зрозуміло, що ми не будемо робити дикунських вчинків, принаймні з мирним населенням РФ. Але від видовища розбомблених дитсадків та житлових домів АШ ТРИСЁТ. Це неконтрольоване...
(але що стосується безпосередніх винуватців і виконавців воєнних злочинів, тут не можна гарантувати, що ці виродки не зазнають безпрецедентно жорстокої розправи, якщо попадуть під гарячу руку)
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26.02.2022 18:40 Відповісти
мені сподобалося, що батько цього урода жаліється, що сину в диню дали.

Я слухаю вночі вибухи і думаю, де в місті шмаляє, а цей розказує, що в його сина личко трохи асиметричне.

Просто я заспокоююся тим, що при любому варіанті нинішніх подій за слова "МИ ЖЄ БРАТЬЯ" в Україні будуть ще дуже довго тупо бити.
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26.02.2022 18:50 Відповісти
і вони ще щось ТОРГУЮТЬСЯ
СУКИ!
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26.02.2022 18:13 Відповісти
kacapy sami ne zhivut normal'no i drugim ne dayut ,ya ukrainec no moy rodnoj russkij ,mnogo est' normal'nyh russkih ,kotorye voyuyut za Ukrainu i pomogayut Ukraine.Slava UKRAINE!
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26.02.2022 18:17 Відповісти
 
 