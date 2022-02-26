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"Я б не радив ворогу потикатися до Києва": Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину "Тритон". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони 30 кулеметів ПКМ виробництва "Кузні на Рибальському", крупнокаліберний кулемет та броньовану машину "Тритон"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна заява опублікована на сайті "Європейської солідарності".

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"Рідний "Покемон" – наші найкращі бійці розуміють, що це таке – безвідмовна, потужна, сильна міцна зброя, сьогодні на озброєнні батальйону. І в кожному відділенні буде такий кулемет. Це була ініціатива "Кузні на Рибальському", робочих, керівництва заводу. Я хочу подякувати керівництву заводу і сподіваюся, що всі підрозділи територіальної оборони будуть забезпечені", – говорить Порошенко.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 01

"А ще нам дуже пощастило – це броньована машина "Тритон", яка виготовлена спеціально для Збройних Сил, для прикордонників. Вона може долати водні перешкоди. Унікальна. Вона має величезні можливості протимінного бронювання. Вона найкраща. І чомусь з різних політичних причин не була використана. Зараз вона дістанеться батальйону", – пояснює п’ятий Президент.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 02

"Ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону.

Так зараз комплектується українська територіальна оборона. Оборона міста Києва. Так ми плануємо зустрічати ворога і не радимо йому сунутися в Київ", – застерігає Порошенко.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 03

"Ще один подарунок від "Кузні" – крупнокаліберний кулемет, який здатний знищувати вже і броньовані цілі. І "Тритон" буде оснащений крупнокаліберним кулеметом. Який насправді буде демонструвати, що чекає Путіна і загарбників", – говорить лідер партії.

"Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити Київ, захистити киян. А захистимо Київ і киян – захистимо Україну. Ми не дозволимо нікому знищити нашу державу. Бо Україна для нас – понад усе", – наголошує Порошенко.

Я б не радив ворогу потикатися до Києва: Порошенко передав батальйону тероборони партію кулеметів і броньовану машину Тритон 04
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Топ коментарі
+85
Гетьман 💪
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26.02.2022 17:37
+65
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26.02.2022 17:41
+62
Ось він- справжній Гетьман, з яким нічого не страшно
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26.02.2022 17:38
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Як чую про "політоту", одразу впізнаю кацапа. В бан свинособака!
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26.02.2022 20:00 Відповісти
Порошенко - продажный шакал. Напоминаю, он сейчас обвиняется в Государственной Измене!!! Миллиардер, проспонсировавший сегодня пулеметики за три доллара и наворовавший во время своего президенства миллиарды... Мои друзья, имея большие деньги на счетах, сидят сейчас в окопах, отказываясь уезжать с Украины, а это чучело порошенко позирует в соцсетях, находясь где-нибудь в Польше, в бронежидете и с автоматиком в руках.. Ублюдок!
Привет всем вменяемым их Латвии. Держитесь!
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26.02.2022 20:42 Відповісти
Слава Богу відбій небезпеці . Говорив ,але повторюся, для послідовників Секти Петровой. На жаль вони такі тупі ,що не можуть збагнути ;_коли згорає порох залишається лише один пшик .А це вже сталося.
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26.02.2022 21:22 Відповісти
****** спамящие мои коменты успокойтесь ,а то недай Боже сердечко остановится.

За помощь спасибо, но пиариться на войне это как-то гниловато . Я про третье фото. Гетьман ***********.
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26.02.2022 21:32 Відповісти
А Зеля піариться на досягненях Пороха, поступово присвоює їх собі. Вже такі, як Олєйнікі піддкржують йому коки і підсажують на п"єдистал. Чи не 2 дні назад Членограй збирався здати х**лу Україну і постяти на загиблих воїнів і патріотів, що захищають рідну землю і свободу. Чи не він закривав всі воєнні проекти і ослабляв армію, чи не він почав судити військових, що не дали ворогу захопити весь Донбас. Це Зеля піариться на захисниках України, ставить себе вище них, але він ніхто, запам"ятайте це міцьно.
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27.02.2022 00:04 Відповісти
Довго не буду , де був твій "пшик" 2 дні тому, коли Україні було найтяжче ? Можеш не відповідати,я знаю де .Сидів на горщику і міркував як рятувати своє бабло.
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27.02.2022 00:21 Відповісти
Смердящий кацапский тролль Валерий Олейник 8883b3ef , иди на ..!
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27.02.2022 03:15 Відповісти
Сам ти кацап . Підар ти гнойний.
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27.02.2022 06:47 Відповісти
О, значит попала верно, раз так быдлота разнервничалась!
В спам, хамло набутылочное!
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01.03.2022 23:40 Відповісти
Малюх хрестик на своєму тупомі лобі , Тобі пи""да.

Слава Україні - Смерть ворогам !!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 07:43 Відповісти
Вали за кацапским кораблем, хамло!
Слава Украине!
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05.03.2022 01:09 Відповісти
Знімав відосики та робив фотосесії...
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27.02.2022 10:38 Відповісти
Що Наталі заціпело?
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27.02.2022 00:28 Відповісти
Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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27.02.2022 10:58 Відповісти
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