В Охматдиті зробили три операції маленькому хлопчику, що потрапив під ворожі обстріли. ФОТО 18+

Хлопчику, який постраждав від російських обстрілів, в "Охматдиті" зробили три операції, дитина перебуває у реанімації у вкрай важкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку НДСЛ "Охматдит".

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24 лютого до Охматдиту карета швидкої доставила орієнтовно 7-річного хлопчика у вкрай тяжкому стані після обстрілу ворожими солдатами.

Повідомляються, що через напад Росії на Україну в найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит" вимушені вдатися до принципів воєнного сортування. Поранений хлопчик в документах записаний, як Невідомий #1, — батьків не знайшли. За непідтвердженою інформацією вони могли загинути.

Дитячий лікар-хірург відділення ургентної хірургії НДСЛ "Охматдит" Олег Годік сказав, що через тяжкість поранення для зупинки кровотечі довелося проводити оперативне втручання просто у приймальному відділені травматологічного пункту лікарні.

У хлопчика виявили осколкове поранення шиї з правого боку, множинне осколкове пошкодження м’яких тканин, рвану рану голови та контузію мозку.

"Ми вимагаємо від агресора терміново зупинити атаки по цивільних та дітях. Команда медиків Охматдиту звертається до всієї світової спільноти: допоможіть нам. Це кровопролиття в європейській державі у ХХІ столітті має закінчитися", — зазначають у Охматдиті.

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"Дуже прикро, що страждають діти. Ми змушені не проводити планові операції та надавати висококваліфіковану допомогу, а екстрено рятувати здорових дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій", — каже Наталія Карпенко, завідувачка відділення інтенсивної терапії.