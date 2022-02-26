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В Охматдиті зробили три операції маленькому хлопчику, що потрапив під ворожі обстріли. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Хлопчику, який постраждав від російських обстрілів, в "Охматдиті" зробили три операції, дитина перебуває у реанімації у вкрай важкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку НДСЛ "Охматдит".

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24 лютого до Охматдиту карета швидкої доставила орієнтовно 7-річного хлопчика у вкрай тяжкому стані після обстрілу ворожими солдатами.

Повідомляються, що через напад Росії на Україну в найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит" вимушені вдатися до принципів воєнного сортування. Поранений хлопчик в документах записаний, як Невідомий #1, — батьків не знайшли. За непідтвердженою інформацією вони могли загинути.

В Охматдиті зробили три операції маленькому хлопчику, що потрапив під ворожі обстріли 01

Дитячий лікар-хірург відділення ургентної хірургії НДСЛ "Охматдит" Олег Годік сказав, що через тяжкість поранення для зупинки кровотечі довелося проводити оперативне втручання просто у приймальному відділені травматологічного пункту лікарні.

У хлопчика виявили осколкове поранення шиї з правого боку, множинне осколкове пошкодження м’яких тканин, рвану рану голови та контузію мозку.

В Охматдиті зробили три операції маленькому хлопчику, що потрапив під ворожі обстріли 02

"Ми вимагаємо від агресора терміново зупинити атаки по цивільних та дітях. Команда медиків Охматдиту звертається до всієї світової спільноти: допоможіть нам. Це кровопролиття в європейській державі у ХХІ столітті має закінчитися", — зазначають у Охматдиті.

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"Дуже прикро, що страждають діти. Ми змушені не проводити планові операції та надавати висококваліфіковану допомогу, а екстрено рятувати здорових дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій", — каже Наталія Карпенко, завідувачка відділення інтенсивної терапії.

В Охматдиті зробили три операції маленькому хлопчику, що потрапив під ворожі обстріли 03
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Топ коментарі
+19
а ті уроди, що в нього влучили - НЕ ПОВИННІ ЖИТИ
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26.02.2022 18:42
+16
хлопчик повинен жити
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26.02.2022 18:39
+10
Хлопчик буде жити!
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26.02.2022 18:42
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И таких тварей сколько по Украине,засланые казачки.
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26.02.2022 18:42 Відповісти
⚡Российский ТАСС сначала опубликовал данные по потерям российских войск, а также написал, что РФ "встречает неожиданно сильное сопротивление со стороны ВСУ, а также народа Украины".

Ссылались на источники в Минобороны РФ. А потом резко удалили.
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26.02.2022 18:36 Відповісти
картина Ильи Репина "НЕ ЖДАЛИ"....

То хай не лазять там, де їм не раді.
В Янука могли б ще перепитати як перекладається на російську "НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!"
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26.02.2022 18:41 Відповісти
хлопчик повинен жити
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26.02.2022 18:39 Відповісти
а ті уроди, що в нього влучили - НЕ ПОВИННІ ЖИТИ
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26.02.2022 18:42 Відповісти
Хлопчик буде жити!
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26.02.2022 18:42 Відповісти
Проклинаю *****, нехай він і його шайка горять в пеклі.
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26.02.2022 18:43 Відповісти
Можливо це хлопчик загиблих - дівчинки та батьків на Lb була ця новина

"Сьогодні зранку на вулиці Олени Теліги в Києві російська ДРГ розстріляла машину, в якій перебувала родина з трьома дітьми. На місці загинула четвертокласниця Поліна та її батьки, двоє інших дітей - у важкому стані в лікарні. Про це LB.ua розповіла матір однокласника Поліни. Вона також повідомила, що іде збір коштів на шкільну карту на потреби дітей, що перебувають в лікарні. Сестра Поліни у реанімації 17-ої лікарні, в неї серйозне кульове поранення, стан стабільний. Їхній братик - в Охматдиті."
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26.02.2022 18:48 Відповісти
поширюйте ці новини, на всіх ресурсах, дякую
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26.02.2022 18:55 Відповісти
Боже, дай мальчику здоровья.
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26.02.2022 18:57 Відповісти
Неможливо на це дивитись без сліз, без тремтіння!

СМЕРТЬ ПРОКЛЯТИМ МОСКАЛЯМ!
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26.02.2022 19:02 Відповісти
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26.02.2022 21:12 Відповісти
 
 