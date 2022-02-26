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Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів 35-ї мотострілкової бригади армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними Силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них - начальник штаба в/ч 41659", - йдеться у повідомленні.

Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів 01
Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів 02

Полонений - командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович.

"Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей. Його танк був підбитий ЗСУ, дивом залишився живим", - повідомляють у Міноборони.

Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+75
На самите НАТО прийнято рішення подать заявку на вступ в Украину.
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26.02.2022 18:45
+51
По Киеву сейчас укладывают орков, просочившихся вчера мелкими дрг. Бляха, кажется их превращают в пыль.
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26.02.2022 18:46
+35
Какой-то нездоровый вид у ушлепка, он поломался?
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26.02.2022 18:47
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Зачем этим уродом бошки скотчем перематывают что бы вата не вывалилась?
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26.02.2022 19:21 Відповісти
Чтоб зенками своими лишнего не видел)
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26.02.2022 19:26 Відповісти
скрепу взад затовкують...
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26.02.2022 20:58 Відповісти
Блеать,что у них такие рыла у всех? Монголоидов @баные. Орда. Реально,это борьба за наследие Киевской Руси. И эта ботоксная тварь с подельниками знает это.
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26.02.2022 19:22 Відповісти
фино-угры+ тюрки=Московиты.
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26.02.2022 20:06 Відповісти
******* несчастный, у нас много национальная страна и у каждого народа своя культура и язык, в отличии от вашего укрорейха
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28.02.2022 16:23 Відповісти
О,мразь кацапская закукарекала. Сдохни,падло.
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Чмо
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26.02.2022 19:24 Відповісти
Какой то он ***** уставший на фото И естественно был на учениях
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26.02.2022 19:24 Відповісти
Кросивое!
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26.02.2022 20:49 Відповісти
Не понял, почему у многих пленных рашистов глаза заклеены прозрачной лентой "скотч".
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27.02.2022 00:43 Відповісти
štob ne utopli v svoix slezax.
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27.02.2022 07:14 Відповісти
Тільки поглянте на це жалюгідне кацапське чмо...
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26.02.2022 19:36 Відповісти
**********-обекновенний
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26.02.2022 20:16 Відповісти
Какой-то бракованный комбат! Больше на бомжа похож. Великая армия, ёпта.
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26.02.2022 19:37 Відповісти
"Комбат батяня, батяня комбат" )
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26.02.2022 20:50 Відповісти
НАТО и Европа увидели доблестную Украину в действии противостоянии ******-***** Двери в автомате открыты для Украины. Слава Украине !!!!
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26.02.2022 19:45 Відповісти
Moloci.Smotriu samyje udarnyje vojska u vas jest pod Cernigovom i Charkovom.Eti mozet sami opytnyje? konecno ecio i Donbase
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26.02.2022 19:50 Відповісти
Самые ударные войска у нас ВСЕ, просто в один день колонна свинособак в одном месте, а в другой день другая колонна - в другом.
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26.02.2022 20:54 Відповісти
Sky News vystavili fotku, - mužik na Černigovščine golymi rukami riuzge tank ostanavlivaet.
https://www.delfi.lt/news/daily/world/uzfiksavo-****-ukrainieciai-rankomis-stabdo-tankus.d?id=89568063
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27.02.2022 07:17 Відповісти
Ещё и наркота в паспорте порошок какой то
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26.02.2022 19:54 Відповісти
вид какой-то болезненньій....
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26.02.2022 19:56 Відповісти
гарні новини пішли косяком...
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26.02.2022 20:08 Відповісти
Це командир? Уйопок якийсь! Алкашня мокшанська!!!!
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26.02.2022 20:33 Відповісти
... и это вояка вяликайрасеи тьфу.
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26.02.2022 20:35 Відповісти
І це воньюче падло є кадровик московського мяса
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Какой фюрер, такие и солдаты
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26.02.2022 20:55 Відповісти
Я такої думки,шо це ми зараз можемо митикувать,чи прийняти НАТО в Україну,чи нє.Я вже 2 дні не можу поїхать в свою бригаду.Такі черги в віськоматах.Слава Україні.
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26.02.2022 23:14 Відповісти
Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы.
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27.02.2022 01:03 Відповісти
камбат, батяня, батяня камбат
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27.02.2022 01:59 Відповісти
Щеткін Леонід Петрович.

Представитель еврейского казачества.))
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27.02.2022 08:41 Відповісти
Держись солдат! Эти ******** ответят, поправочка - ********
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28.02.2022 16:16 Відповісти
Ты ответишь конечно. Приходи. Расскажешь ВСУ, как там и что на твоём рашко-нацистском свинарнике.
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28.02.2022 16:50 Відповісти
***** московітська, як ти можеш комбата солдатом називати ? Смірно, ***** ! Розвалився як свиня, а командир конає.
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27.03.2022 20:20 Відповісти
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