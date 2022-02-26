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Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські диверсанти нанесли датчики наведення для крилатих ракет на будівлю дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України.

Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві 01

Як зазначається, правоохоронці знайшли мітки сьогодні, але метадані з камери спостереження за лікарнею свідчать, що їх розмістили ще 18 лютого.

Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві 02

Поки невідомо, скільки точно датчиків наведення нанесено на стіни Охматдиту, але їх виявили з усіх чотирьох боків лікарні.

Також дивіться: Диверсанти розставили по Києву багато міток, - КМДА. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+83
Тварі кацорилі
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26.02.2022 19:14
+67
Скажених тварин доки не вб'ємо, будуть нас знищувати.
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26.02.2022 19:16
+60
Суки
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26.02.2022 19:15
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Тварі кацорилі
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26.02.2022 19:14 Відповісти
Так там был датчик или нет???? Если это просто краска, так пусть **** себе лоботомию сделают эти сотни тысяч идиотов моих сограждан, которые думают что так наводяться ракеты! Потому что только твари тупые могут думать что краской можно навести ракету или как там вообще.

По полуумели вообще люди на "метках", "не светить светом" и подобным дерьмом. ИДИОТЫ.
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26.02.2022 20:49 Відповісти
Суки
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26.02.2022 19:15 Відповісти
Почастішали випадки телефонного шахрайства з вимогою грошей - що потрібно знати...

1.Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)

2. Якщо з "банку": то № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -не вчиняйте ніяких дій)

3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)

Шахрайство на "Біді з родичами"...

4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).

5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст

6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону

7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)

Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, кажучи інтелігентною мовою - повна херня!
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26.02.2022 19:39 Відповісти
Скажених тварин доки не вб'ємо, будуть нас знищувати.
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26.02.2022 19:16 Відповісти
Тільки лінчувати покидьків.
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26.02.2022 19:16 Відповісти
А як вони працюють, яка частота? Може їх якось виявити можна.
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26.02.2022 19:17 Відповісти
В спам, провокаторша!
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26.02.2022 19:30 Відповісти
Скоріше всього віддзеркалення радіохвилі з поляризацією.
Ракета випроминюе радіохвилю та ловить "зайчик".
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26.02.2022 19:30 Відповісти
Лазерне наведення. А деякі тварі ще і виправдовують це!
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26.02.2022 19:33 Відповісти
Це занадто технологічно для московії
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26.02.2022 21:34 Відповісти
Якщо так, то це проста система, без кодування, і можна зробити прилад для їх пошуку.
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26.02.2022 19:34 Відповісти
А ще понаставляти фальшиві мітки по полям та болотам, де нікого немає.
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26.02.2022 19:42 Відповісти
на будинку Мертветчука та всіх будинка ОПЗЖ
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26.02.2022 21:16 Відповісти
А кто эти метки ставит например на кораблях, если какие-то ракеты(Калибры или еще какие аналоговнеты) рассчитаны на такое наведение?
Это что-то для визуального наведения. Для дронов-камикадзе или для ударных БПЛА.
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26.02.2022 19:45 Відповісти
Звичайна люмінесцентна фарба. В ультрафіолеті світиться, як на купюрах. А датчик на ракеті це світло сприймає. Я б радив її випалювать пальником на асфальті. Термічно вона зруйнується. Мабуть можна і оргрозчинником змить, але це конкретний розчинник підбирать під кожну фарбу.
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26.02.2022 19:40 Відповісти
Це наші зрадники поставили за оплату. Спочатку потрібно чистити свій город від бур'янів
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26.02.2022 21:32 Відповісти
На російських помийках нас не вважають за людей.
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26.02.2022 19:17 Відповісти
Да и х .. с ними!
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26.02.2022 19:18 Відповісти
Нас за людей вважають люди і тварини. Кацапи не є не тим, не тим.
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26.02.2022 19:36 Відповісти
Мене, наприклад, думка цього скаженого стада кацапів геть не хвилює! Знаю одне: хороший кацап - мертвий кацап, крапка!
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26.02.2022 21:30 Відповісти
що то за система така поцовата ?

над моїм будинком пролетіла крилата ракета в сторону, де немає ніяких військових або інших стратегічних об'єктів і була збита
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26.02.2022 19:18 Відповісти
Це геодезичні марки! Не чіпайте їх! Вони встановлюються для моніторингу будівель!
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26.02.2022 19:22 Відповісти
Ви фахівець по технології RFID ?

В курсі того , що таке траєнгуляція ?
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26.02.2022 19:30 Відповісти
В спам, тварюко!
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26.02.2022 19:32 Відповісти
сам в спам !
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26.02.2022 21:07 Відповісти
Ні!
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
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26.02.2022 19:36 Відповісти
татишо.... ти бачив усі види марок?
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26.02.2022 19:45 Відповісти
Гуугл бачив.
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26.02.2022 19:55 Відповісти
На усіх геодезичним марка є напрям вверх. Не треба доходит до маразму.
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26.02.2022 19:59 Відповісти
Це легко перевірити:
Дай посилання на зображення такої марки.
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26.02.2022 20:08 Відповісти
Не бреши. Косять під геодизичні. У всякому разі будь які мітки потрібно стерати.
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26.02.2022 19:45 Відповісти
я дико извиняюсь... а с чего в это тревожное время понадобилось срочно ставить эти марки (как вы утверждаете) на больничку ?
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26.02.2022 19:48 Відповісти
а это? Днепр... (100 лет на доме таких меток не было...вернее никаких... )

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26.02.2022 19:52 Відповісти
Просто не обращал внимания. Они везде были. Устроили клоунаду из за геодезметок...
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26.02.2022 21:16 Відповісти
просто время такое...надо на всякую новую хрень обращать внимание...
и обычные вещи могут служить врагу... (уже молчу про нелюдей-предателей)
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26.02.2022 21:21 Відповісти
Тут уже одного геодезиста поймали.
https://censor.net/ua/video_news/3319551/zavalyly_suku_u_poltavi_zatrymaly_dyversanta_yakyyi_stavyv_mitky_video
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26.02.2022 21:50 Відповісти
Навіть якщо так, все одно путєн *****, кацапи підори, викидені сабак.
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26.02.2022 19:28 Відповісти
Не відповідайте це не правда. Які геодезичні мітки? Ви в це вірите? Запитайте справжніх геодезистів, вам пояснять.
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26.02.2022 19:36 Відповісти
дятел, я такі сам на своему об'єкті клеїв ще позаминулого року...
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26.02.2022 19:49 Відповісти
Ні!
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
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26.02.2022 19:37 Відповісти
Як ці мітки працюють?
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26.02.2022 19:26 Відповісти
Отвлекают население. Ну и как позитивная пропаганда, что можно такую статью выкатить. Одобряю. Но дебилов, которые это воспринимают в серьйоз - нет.
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26.02.2022 21:00 Відповісти
⚡️Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко обратился к YouTube с просьбой заблокировать на платформе российские телеканалы.
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26.02.2022 19:29 Відповісти
+ Запитання до Ткаченка: якого Х до цього часу у самій великій телевізійній мережі України
(єфірне Т2) висить заставка ворожого 112. В мене пропозиція передати цей канал мережі ЦЕНЗОР.НЕТ.
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26.02.2022 19:53 Відповісти
****, нехай твоїм рідним на лобі мітку намалюють !!! ТВАРЮКИ, ЦЕЖ ДІТИ !!!
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26.02.2022 19:30 Відповісти
Братья и сестры украинцы, мы побеждаем. русня боится наших ВСУ и ярости нашего народа. Они в ужасе от нашего оружия и рыдает на взрыд попадая в плен. Победа за нами. Держимся вместе, помогаем друг другу - все споры решим после победы, а сейчас отпор. Они должны с ужасом оглядываться по сторонам, они должны боятся каждого куста, они должны каждый шаг делать с мыслями что вот вот земля загорится под ногами. Они не выдержат 100% какой бы подготовкой не располагали.
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26.02.2022 19:31 Відповісти
Ну от підараси! Кацапи - ви не люди! Ніяких полонених. Смерть ворогам!
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26.02.2022 19:31 Відповісти
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26.02.2022 19:35 Відповісти
Я не понимаю , там же есть камеры Отследить тварюк и повесить над входом . Гуманизм закончился 23 _го
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26.02.2022 19:37 Відповісти
Це найкращий сьогоднішній мем з терен: "Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
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26.02.2022 19:38 Відповісти
Підараси, шлюхі, за три рубля країну продають.
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26.02.2022 19:39 Відповісти
Типа кто-то сомневался,что "рососиянцы"-это чистое зло.
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26.02.2022 19:39 Відповісти
маніакально параноїдальний психоз прогресує у ВВП
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26.02.2022 19:41 Відповісти
ввХ
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26.02.2022 20:31 Відповісти
Це здається геоточка, для вимірювання оптичним нівеліром можливого нахилу споруди. Подібні стоять на всіх вежах і висотках.
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26.02.2022 19:42 Відповісти
...когда доводили кому-то способы борьбы. Говорили. Исполнители, разные. Взрослых проще ликвидирвоват в не и в военное время. Защищая страну от ненужных убытков через обращения в евро суды. Очень трудно дказывать процесс исполения. Пацанве- подзатылник, после опроса.
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26.02.2022 19:42 Відповісти
Маю добру пропозицiю: треба намалювати такi ж самi мiтки на будинку Медведчука, Кiви, Мураева та всiх депутатiв ОПЗЖ.... Не дякуйте...
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26.02.2022 19:46 Відповісти
Так а может стрелять пора тех кто наносит?Чем они от кацапских войск отличаются?
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26.02.2022 19:47 Відповісти
Что наносит? Краской крестики? Идиот?
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26.02.2022 20:59 Відповісти
❗️Гвардійці затримали російського військового - начальника штаба в/ч 41659

Ще один підар загубився. На навчання він каже їхав.

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497582074609520642
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26.02.2022 19:49 Відповісти
Тепер наші його добряче навчать...
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26.02.2022 20:45 Відповісти
Виникає питання,чому не відстежували,та не запобігали виявленню таких міток на військових об'єктах та складах?
Пане Зе...,коли відіб'ємо ворожу атаку,буде пару запитань!
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26.02.2022 19:49 Відповісти
Переместите эти метки на дом мертвейчука и опзж.
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26.02.2022 19:52 Відповісти
модери, приберіть цю статтю, бо це дурниця. це звичайні геодезичні марки для роботи лазарних тахеометрів.
https://prom.ua/ua/p610147003-marka-geodezicheskaya-plenochnyj.html
звісно марки бувають дещо різні від різних виробників.
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26.02.2022 19:54 Відповісти
Risujte takije metki v lesax, na razvalinax, vezde... Sputajte ix
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26.02.2022 19:55 Відповісти
Пипец, девять дней назад, только заметили.....
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26.02.2022 20:01 Відповісти
Муки *******
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26.02.2022 20:06 Відповісти
*Суки
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26.02.2022 20:07 Відповісти
Странно.

Почему-то в Харькове попали в детскую областную больницу в конце ул. Клочковской. И через дорогу - в станцию переливания крови. Детей, Слава Богу, в подвал вывели, а на станции есть убитые и раненые.



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26.02.2022 20:36 Відповісти
*** предлагаю что бы люди которые думают что красный крестик нарисованый, то для десантуры или ракет или бомб, пусть себя выпилят вообще нахер. Толку от них?

Как они вообще могут принести какую то пользу стране в обороне, если они клинические идиоты???

Даже если это официальные заявления, то **** мозги все равно должны ж быть !

Не буду скрывать, возможно для антипропаганды это хорошо. Возможно для снятия "стресса" и что бы люди были якобы "причасны" и стирали всякие меточки краской, а не психовали, это хорошо. Но то что они на голову конченые дебилы - это плохо.

Скорее всего метки всякие были спецом до этого нанесены работниками ЖКХ как план по "антистрессовой терапии" для населения. Вот только это уже не население а сумасшедшие кретины. Это что то из ряда "5 ДЖИ" излучают корону.

Но тут оно якобы и во благо... Просто не думал что столько психов, которые этого не понимают.
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26.02.2022 20:57 Відповісти
Наибольшее число таких меток на стенах общественных туалетов, враги их взорвут и нас обосрут.
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26.02.2022 21:25 Відповісти
Це світловідбиваюча плівка (марка). Використовується геодезистами в будівництві для закріплення на місцевості точок з відомими координатами. Майже на всіх будівельних майданчиках ви знайдете такі
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26.02.2022 21:39 Відповісти
***... вже обстріляли
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26.02.2022 21:40 Відповісти
Метки бывают запретительные и разрешительные, возможно на "Охматдет" были запретительные метки... Тут нужно хорошенько разобраться контрразведке
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26.02.2022 23:54 Відповісти
 
 