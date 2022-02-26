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Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські диверсанти нанесли датчики наведення для крилатих ракет на будівлю дитячої лікарні Охматдит у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України.
Як зазначається, правоохоронці знайшли мітки сьогодні, але метадані з камери спостереження за лікарнею свідчать, що їх розмістили ще 18 лютого.
Поки невідомо, скільки точно датчиків наведення нанесено на стіни Охматдиту, але їх виявили з усіх чотирьох боків лікарні.
Топ коментарі
+83 Alex Bylim acfe5d4d
показати весь коментар26.02.2022 19:14
+67 Petrov Viktor
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+60 S S a7c07fb2
показати весь коментар26.02.2022 19:15
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Будь ласка, зачекайте...
По полуумели вообще люди на "метках", "не светить светом" и подобным дерьмом. ИДИОТЫ.
1.Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)
2. Якщо з "банку": то № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -не вчиняйте ніяких дій)
3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)
Шахрайство на "Біді з родичами"...
4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).
5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст
6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону
7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)
Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, кажучи інтелігентною мовою - повна херня!
Ракета випроминюе радіохвилю та ловить "зайчик".
Это что-то для визуального наведения. Для дронов-камикадзе или для ударных БПЛА.
над моїм будинком пролетіла крилата ракета в сторону, де немає ніяких військових або інших стратегічних об'єктів і була збита
В курсі того , що таке траєнгуляція ?
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
Дай посилання на зображення такої марки.
и обычные вещи могут служить врагу... (уже молчу про нелюдей-предателей)
https://censor.net/ua/video_news/3319551/zavalyly_suku_u_poltavi_zatrymaly_dyversanta_yakyyi_stavyv_mitky_video
Геодезичні марки НЕ ТАКІ!
І у них нема напрямку "вверх".
(єфірне Т2) висить заставка ворожого 112. В мене пропозиція передати цей канал мережі ЦЕНЗОР.НЕТ.
Ще один підар загубився. На навчання він каже їхав.
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497582074609520642
Пане Зе...,коли відіб'ємо ворожу атаку,буде пару запитань!
https://prom.ua/ua/p610147003-marka-geodezicheskaya-plenochnyj.html
звісно марки бувають дещо різні від різних виробників.
Почему-то в Харькове попали в детскую областную больницу в конце ул. Клочковской. И через дорогу - в станцию переливания крови. Детей, Слава Богу, в подвал вывели, а на станции есть убитые и раненые.
Как они вообще могут принести какую то пользу стране в обороне, если они клинические идиоты???
Даже если это официальные заявления, то **** мозги все равно должны ж быть !
Не буду скрывать, возможно для антипропаганды это хорошо. Возможно для снятия "стресса" и что бы люди были якобы "причасны" и стирали всякие меточки краской, а не психовали, это хорошо. Но то что они на голову конченые дебилы - это плохо.
Скорее всего метки всякие были спецом до этого нанесены работниками ЖКХ как план по "антистрессовой терапии" для населения. Вот только это уже не население а сумасшедшие кретины. Это что то из ряда "5 ДЖИ" излучают корону.
Но тут оно якобы и во благо... Просто не думал что столько психов, которые этого не понимают.