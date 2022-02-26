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Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові нацгвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національної гвардії України.

"При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.

А також список особового складу ОМОН "Вимпел" Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях "Заслон – 2022", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидкість російського наступу тимчасово сповільнилася через силу українського спротиву - Міноборони Великобританії

Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 01
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 02
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 03
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 05
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 06
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 07
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 08

Також читайте: ДСНС спростувала інформацію про нібито перевірки бомбосховищ та укриттів в Харкові: "Будьте пильними! Негайно повідомляйте про подібні випадки"

Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 09
Нацгвардія затримала розвідгрупу РФ у Харкові: намагалися потрапити до військової частини, при собі мали список особового складу ОМОН Вологодської області 10

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+43
Стратегічні навчання "Заглот-2022"
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26.02.2022 19:58
+35
Розтріляти. Полонені були в 2014. Зараз відразу знищувати.
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26.02.2022 19:59
+34
Кацапи твердять, що ідуть на Україну. Українці уже 8 років їх поправляють не на, а в... Єдине, що у них добре получається, це йти на йух.
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26.02.2022 19:59
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26.02.2022 19:57 Відповісти
Патрони - імпортні ?
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26.02.2022 19:59 Відповісти
Кампания GGG - Литовская.
https://www.ggg-ammo.lt/index.php?route=common/home
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26.02.2022 20:05 Відповісти
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26.02.2022 20:16 Відповісти
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26.02.2022 20:36 Відповісти
Тут помилка, треба разом писати.
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26.02.2022 20:39 Відповісти
Поширюйте це та інші відео, аби якомога більше росіян розуміло, що їх чекає на нашій землі.
Захистимо Україну разом! 🇺🇦

https://twitter.com/DefenceU/status/1497591946000404487
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26.02.2022 19:58 Відповісти
Почастішали випадки телефонного шахрайства з вимогою грошей - що потрібно знати...

1. -Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)

2. Якщо з "банку": то запитайте № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -ніякої інформації не надавайте і не вчиняйте ніяких дій)

3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)

Шахрайство на "Біді з родичами"... розраховане на ШОК того, кому дзвонять... і його наступні та нерозумні дії

4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).

5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст

6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону

7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори-перевіряючі", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)

Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, чесно кажучи і інтелігентною мовою - повна херня!



***** Lugina, Олена Форсюк та ще 4

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26.02.2022 20:05 Відповісти
просто запитайте прізвище, імя, поганяло і по якій статті чалиться
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26.02.2022 21:59 Відповісти
Росіянцям суттєво обрізали Фейсбук і зовсім - Твіттер.
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26.02.2022 22:20 Відповісти
Стратегічні навчання "Заглот-2022"
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26.02.2022 19:58 Відповісти
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26.02.2022 20:16 Відповісти
Інфу треба перевіряти! Бо може бути дезінформація!
Але якщо підтвердиться - честь і хвала НУ.
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26.02.2022 19:58 Відповісти
Я только ЗА такую "дезинформацию". Хочу ещё и побольше!
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26.02.2022 20:01 Відповісти
Согласитесь, в нынешних условиях набирать текст, распечатывать, ставить печати ради такого фейка малоцелесообразно.
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26.02.2022 20:24 Відповісти
❗️Гвардійці затримали російського військового - начальника штаба в/ч 41659

Ще один підар загубився. На навчання він каже їхав.

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497582074609520642
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26.02.2022 19:59 Відповісти
Аж з Алтаю. А місця ж незнайомі, люди чужі, ось і заблукав.
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26.02.2022 22:24 Відповісти
Кацапи твердять, що ідуть на Україну. Українці уже 8 років їх поправляють не на, а в... Єдине, що у них добре получається, це йти на йух.
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26.02.2022 19:59 Відповісти
Одразу в расход
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26.02.2022 19:59 Відповісти
Та вишо це цінні кадри це здається ГРУ
на допит і до нюрнбергу
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26.02.2022 22:48 Відповісти
Розтріляти. Полонені були в 2014. Зараз відразу знищувати.
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26.02.2022 19:59 Відповісти
Це обмінний фонд. Бранців треба визволити. Або на розмінування Донбасу запустити. Перейде мінне поле тричі - вільний... до вечора...
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26.02.2022 20:37 Відповісти
А ще важлива справа - трупи кацапів збирати. Бо до них торкатися гидко. Та ще багато справ...
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26.02.2022 20:41 Відповісти
трупи нехай збирають полоненні
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26.02.2022 21:21 Відповісти
дебільність це не діагноз, а професійна риса у окупантів
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26.02.2022 20:00 Відповісти
Супер.Молодцы.Берегите себя
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26.02.2022 20:00 Відповісти
Окупанти, вам мало було привида Києва? Отримуйте винищувача танків!🔥🔥🔥
Далі буде...
https://facebook.com/100066660016222/posts/292076076357724/

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1497597123512225802
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26.02.2022 20:00 Відповісти
Отличный улов, дичь ценная
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26.02.2022 20:00 Відповісти
Спецы, а не обычная шваль.
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26.02.2022 20:00 Відповісти
А скільки таких під...сів вже проникло?Будьте пильними!
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26.02.2022 20:02 Відповісти
З ОМОНУ- ******* піхотинці,а особливо розвідники...Ті що звикли на машинах з мігалками міста розсікати,зв"язаних в райвідділках тортурувати...
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26.02.2022 20:03 Відповісти
ОМОН то легенда підарів найманців які свідомо їдуть вбивати яб їх у полон не брав.
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26.02.2022 20:23 Відповісти
повісити їх на дорозі перед містом , шоб рашисти що ще в дорозі знали шо їх чекає
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26.02.2022 20:04 Відповісти
Після допиту чому не розстріляні?
Оця наша толерантність нас і погубить!
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26.02.2022 20:04 Відповісти
Димову гранату в дупу кожному а вже потім питання задавати якщо є бажання слухати їх брехню чи відразу чеку виймати
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26.02.2022 20:05 Відповісти
Список напевно для перевірки, як що зустрінуться з ними на "об'єкті!
Напевно у тих завдання десь поруч.
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26.02.2022 20:05 Відповісти
Пресс-служба МО РФ жалуется на противника. Воюет как подлые арабы или русс бандит в 41-42 годах


"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами", - сказал Конашенков.
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26.02.2022 20:06 Відповісти

Розовая пантера)))
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Друзі, ці лоханулися. Але перед нами є страшний ворог. Ярий, жорстокий та підступний.

Кожна людина в Україні має бути зі ЗСУ!

Кожен має викривати мітки диверсантів.

Борони Бог захисників!
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26.02.2022 20:06 Відповісти
Так и робиться. Вже навіть місцева вата кацапів не навидить.
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26.02.2022 20:24 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 20:06 Відповісти
Нові знаки на дорогах України
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26.02.2022 20:06 Відповісти
той список - деза, чи справді таки тупі?
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26.02.2022 20:07 Відповісти
Здесь свежая петиция о признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно. Кто сможет подпишитесь.
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26.02.2022 20:07 Відповісти
И распространяйте ссылку.
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26.02.2022 20:11 Відповісти
Звиняйте, але це - компьютерна графіка.

Видаляйте.
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26.02.2022 20:14 Відповісти
Так мені вже напихали, тільки згадав що, бачив це фейк 15 чи 14 року це фейк. Сори.
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26.02.2022 20:15 Відповісти
заслон? за *** вам
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26.02.2022 20:08 Відповісти
я голосую: вбити(с)
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26.02.2022 20:09 Відповісти
Використати цих ********* для обміну на наших полонених, завчасно піддавши цих орків хімічній гуманій кастрації. Якщо кацапська орда відмовиться прийняти своїх запроданців--до стінки приставити кастрованими.
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26.02.2022 20:09 Відповісти
Чому турки закрили Босфор https://youtube.com/shorts/xy7Y8lbXUWE?feature=share
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26.02.2022 20:13 Відповісти
"пливуть" ТРК Варяг и Трибуц з пароходами супроводу, а вони всі з крилатими ракетами
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26.02.2022 20:22 Відповісти
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26.02.2022 20:14 Відповісти
А чо у него с ногой? Он чо гимнаст? Ойбл... Гамнист? И он какой то сыроватый... Прожарьте пожалуйста сильнее
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26.02.2022 20:39 Відповісти
Справжній ватнік...
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26.02.2022 20:49 Відповісти
Последнее па! Не иначе как к хору Александрова приписан будет. Если, конечно, доктор Лиза даст добро.
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26.02.2022 20:57 Відповісти
Дерзко работают.
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26.02.2022 20:14 Відповісти
Без розпізнавальних знаків? Кулю в голову.
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26.02.2022 20:18 Відповісти
Пи#дять. Легенда підарів з "вагнера" , найманців не беріть у полон тільки строковиків. Ці підари свідомо їхали вбивати та гвалтувати.
По Закону війскового часу можно розстрілювати без суду. Робіть.
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26.02.2022 20:20 Відповісти
ничего себе они учения проводят
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26.02.2022 20:21 Відповісти
а гвинтівки ну точно не рашківського виробництва, скоріш, судячи із затворної рами, німецького виробництва. ганси того і не хочуть допомагати Україні, бо рейху таки допомагають зброєю. Потрібно ці гвинтівки передати - одну Шольцу, а другу тій зеленій
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26.02.2022 20:25 Відповісти
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26.02.2022 20:26 Відповісти
Увага. Херсон.

Ці потворт пересуваються по місту у цивільному одязі.

Хто побачить. дайте інфу про їхнє місцезнаходження.
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26.02.2022 20:28 Відповісти
Особенно первые два... Вообще не паливные
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26.02.2022 20:40 Відповісти
О, узкоглазые слаяне - глозки как у *****
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26.02.2022 22:25 Відповісти
При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал .308 Win, тактичне спорядження, гроші Джерело: https://censor.net/ua/p3319533


українці хозяйновита нація -у господарстві все знадобиться
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26.02.2022 20:27 Відповісти
В одном из украинских регионов домовитые местные жители решили разобрать брошенный российский БТР - ведь в хозяйстве все может пригодиться.

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26.02.2022 20:30 Відповісти
Расстрелять нах ...
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26.02.2022 20:28 Відповісти
Дак они ж просто убежали из Ростова и полным списком решили присоединиться к защите Украины
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26.02.2022 20:29 Відповісти
Видно, рашинські диверсанти в Україну зайшли задовго до вторгнення, а нас попереджали про вторгнення і треба було владі включати мізки.
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26.02.2022 20:30 Відповісти
русские диверсанты захватывают машину с гражданскими, после чего обстреливают другую машину.
https://t.me/glavredinfo/23186
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26.02.2022 20:32 Відповісти
//

В сети появилось видео колонны уничтоженных оккупантов, которые сгорели живьем на юге Украины.

Кадры не для слабонервных опубликовал Telegram-канал "Останній блокпост". 18+

В соцсетях пишут, что предположительно в Запорожской области, была уничтожена БМД-4М ВС РФ, в которой погибли по меньшей мере пять российских военных. Отмечается, что это первая потеря данной машины в истории.

Осторожно! На видео жесткие сцены и ненормативная лексика!
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26.02.2022 20:33 Відповісти
Таких нельзя менять! Насыпать в карманы семечек и на удобрения.
В крайнем случае, при задержании рубить большой и указательный палец, что бы больше не могли стрелять.
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26.02.2022 20:38 Відповісти
чому ще живі?
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26.02.2022 20:38 Відповісти
Ну вот и на обмен есть ребятки если шо.
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26.02.2022 20:50 Відповісти
Ні, любі друзі, це - ОМОН, тварюки, які бьють людей за гроші ***** стверджуючи його владу, які приїхали зачищати нас. Насмерть зачищати, по-мацкальськи! Ще які аргументи потрібні для прийняття рішення щодо цих виродків?
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26.02.2022 21:02 Відповісти
на мило Шариковых
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26.02.2022 21:26 Відповісти
Спецуру взяли! Ну красавчики!
А ці ідіоти навіть список особового складу з собою таскали.
клоуни!!!
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26.02.2022 22:43 Відповісти
Как же ещё долго мы будем выхаркивать своей кровью, не принятие закона о коротком огнестреле, как о базовом постулате любой Конституции в любой стране, как закон о личной безопасности??! Как же долго ещё......
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26.02.2022 22:58 Відповісти
Наши хлопци красавчики, прищучили ************* мерзоту. Цим тварюкам руки повидрубувати, ци знали куди та за яки гроши йшли до нас. Це не 20-литни срчники.
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26.02.2022 23:51 Відповісти
Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы.
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27.02.2022 01:02 Відповісти
причем все без знаков различия
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27.02.2022 01:07 Відповісти
с росгвардией лучше не связываться. Пробовали в Ирпене, танунах. Невкусные
https://news.depo.ua/rus/news/zsu-spalili-kolonu-rosgvardii-v-irpeni-video-18-202202251428937
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27.02.2022 01:08 Відповісти
Віддайте їх харків'янам з будинків, що розбомбили путлеровці
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01.03.2022 01:47 Відповісти
 
 