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Держприкордонслужба (4341) Одеська область (2491) диверсія (275)

Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати. У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню.

Також читайте: Десант окупантів намагався висадитися під Одесою й відступив із втратами, - ЗМІ

Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ 01
Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ 02
Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ 03
Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ 04
Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ 05
Ворожа ДРГ відкрила вогонь по захисниках України в Роздільній. Затримано позашляховик зі зброєю і вибухівкою та одного диверсанта, пошук решти триває, - ДПСУ 06

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
вбивати на мiстi без вагань
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27.02.2022 07:09
+30
Згідно з "правом війни" - вони НІХТО!!! Валить на місці!
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27.02.2022 07:14
+19
ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ --- РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ ! ЭТО НЕЛЮДИ ! МРАЗИ ! БИОМУСОР !
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27.02.2022 07:15
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вбивати на мiстi без вагань
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27.02.2022 07:09 Відповісти
Але треба для обмінного фонду. Сподіваюся, що тепер уже не мінятимуть на таксистів.
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27.02.2022 08:23 Відповісти
Уничтожить. Посмотрите на морду - патологический убийца.
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27.02.2022 09:12 Відповісти
жаль, что у диверсанта морда лица целая... перед тем, как его допрашивать надо с его тельцем поработать - дать пива пару кружек по почкам, потом еще кружечку по печенке... ну а когда оно насытится - оно само скажет откуда оно...
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27.02.2022 07:14 Відповісти
Згідно з "правом війни" - вони НІХТО!!! Валить на місці!
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27.02.2022 07:14 Відповісти
ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ --- РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ ! ЭТО НЕЛЮДИ ! МРАЗИ ! БИОМУСОР !
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27.02.2022 07:15 Відповісти
Навпаки - це порушення звичаїв війни
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27.02.2022 07:27 Відповісти
до терорістів це не відноситься
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27.02.2022 07:56 Відповісти
Рідненькі наші, одужуйте якнайшвидше !
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27.02.2022 07:16 Відповісти
Питання..чому...ще ...живий?
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27.02.2022 07:22 Відповісти
перед швабризацією най допитає військова розвідка або Служба Божа України (СБУ) має допитати, бо може знати інших
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27.02.2022 07:26 Відповісти
тобі пиszda! шваброю або лопатою вибирай, скрєпний холоп Х_ла
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27.02.2022 07:24 Відповісти
У Миколаїві наші доганяли танк що драпав. Наздогнали і зробили з нього лего )) Потім підступило біля 30 танків і БМ - більшість знищили.
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27.02.2022 07:26 Відповісти
автомат "нестандартний" Це мабуть "вагнерівці"
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27.02.2022 07:29 Відповісти
Курва. У столиці ДРГ розстріляли сім"ю: батьки і 1 дитина загинули, 2 дітей у лікарні.
Рвати сук на шмаття на місці. Ніякого, *****, полону!
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27.02.2022 07:32 Відповісти
Того одного як слід допитати, він легко здасть решту ватки.
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27.02.2022 07:35 Відповісти
МПЦ МП хтось перевіряв?
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27.02.2022 07:35 Відповісти
простреливайте колени !!!! чтобы эта мерзота на всю жизнь запомнила как делать не надо, а лучше кастрировать, чтобы не могли производить биологический мусор !!!!
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27.02.2022 07:41 Відповісти
Дуже хочеться дізнатись хто ці *****
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27.02.2022 07:52 Відповісти
100% эти паскуды залезли из Придестровья
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27.02.2022 09:46 Відповісти
Приднестровье и группировку РФ у них нужно уничтожать Точками У .... И Тирасполь отдать Молдове .....
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27.02.2022 10:09 Відповісти
А чего он улыбается?
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27.02.2022 10:31 Відповісти
странно что спальник украинский
Travel Extreme это житомирская контора.
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27.02.2022 11:52 Відповісти
 
 