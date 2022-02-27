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В Бучі бої. Ідуть обстріли. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки, - Безугла. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі в Бучі під Києвом тривають бої з російськими окупантами. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки.
Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"В Бучі бої. Ідуть обстріли. Цивільні будинки. Росія за все заплатить. Будьте пильні! Знищуйте окупанта", - написала вона.
Топ коментарі
+50 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар27.02.2022 08:52
+30 Muron
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+30 Nitramin
показати весь коментар27.02.2022 09:03
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Будь ласка, зачекайте...
А де ж ти раніше була?
Що будемо будувати, армію чи дороги?
- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.
Отак подивишся здаля на москаля, -
Неначе й справді він людина.
Стоїть собі, як сиротина -
Очима-блим!, губами-плям!
і, інколи бува хвилина
Неначе й справді його жаль...
А ближче підійдеш - москаль...
Надеюсь их быстренько утилизируют пока до этого не дошло.