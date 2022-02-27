В Бучі бої. Ідуть обстріли. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки, - Безугла. ФОТО

Наразі в Бучі під Києвом тривають бої з російськими окупантами. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"В Бучі бої. Ідуть обстріли. Цивільні будинки. Росія за все заплатить. Будьте пильні! Знищуйте окупанта", - написала вона.

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