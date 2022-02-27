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В Бучі бої. Ідуть обстріли. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки, - Безугла. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наразі в Бучі під Києвом тривають бої з російськими окупантами. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"В Бучі бої. Ідуть обстріли. Цивільні будинки. Росія за все заплатить. Будьте пильні! Знищуйте окупанта", - написала вона.

В Бучі бої. Ідуть обстріли. Ворожі снаряди влучили у цивільні будинки, - Безугла 01

Читайте також: Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем, - Безугла. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
«Увидеть Харьков и сибацца!»… Брошенная техника российиских оккупантов!

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27.02.2022 08:52
+30
Що спільного між москалем і спеpматозоидом?

- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.

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27.02.2022 08:52
+30
Лукашенко надо повесить. Без суда. Сразу. Без вопросов.
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27.02.2022 09:03
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⚡ В TikTok появилось видео танка российской армии, который утонул в болоте. Локация уточняется
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27.02.2022 08:51 Відповісти
посилання можна?
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27.02.2022 08:54 Відповісти
О! Мар'яша з'явилась! Заступниця голови комітету ВРУ з питань оборони!
А де ж ти раніше була?
Що будемо будувати, армію чи дороги?
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02.04.2022 12:26 Відповісти
Сумська область. Здається р.Псел.
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02.04.2022 12:27 Відповісти
Що спільного між москалем і спеpматозоидом?

- І в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною.

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27.02.2022 08:52 Відповісти
При умові, що обидва опинилися не в сраці.
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27.02.2022 08:55 Відповісти
А кацапи з дупи ніколи не вилазили і тепер мабуть будуть ще значно глибше навічно.
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27.02.2022 09:00 Відповісти
Класика.

Отак подивишся здаля на москаля, -
Неначе й справді він людина.
Стоїть собі, як сиротина -
Очима-блим!, губами-плям!
і, інколи бува хвилина
Неначе й справді його жаль...
А ближче підійдеш - москаль...
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27.02.2022 08:55 Відповісти
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27.02.2022 08:57 Відповісти
«Увидеть Харьков и сибацца!»… Брошенная техника российиских оккупантов!

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27.02.2022 08:52 Відповісти
Нам пригодится
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27.02.2022 08:55 Відповісти
Я 💯 процентов согласен с тобой. Ни в коем случае. Если есть что то оставляем себе
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27.02.2022 09:15 Відповісти
а пассажиры?
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27.02.2022 08:55 Відповісти
розбіглись,йде зачистка
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27.02.2022 08:56 Відповісти
Не така вже й гарна новина. Тепер це падло розбіглося по місту і буде кошмарити мирних. Спробуй відлови.
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27.02.2022 08:57 Відповісти
А теперь, помимо того, что не приняли закон о колаборантах, нам аукнется и не принятый закон о ношении оружия гражданским
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27.02.2022 09:05 Відповісти
Воно сере під себе.
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27.02.2022 09:22 Відповісти
Их рано или поздно зачистят или возьмут в плен ,тем более они как видите трусы и будут скорее всего просить пожрать и их здадут
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27.02.2022 10:25 Відповісти
Збс, перемалювати, помити від кацапського гівна і можна використовувати. Там по ходовій і трансміссії багато від БТР-80 до якого у нас є ремкомплекти ще з совка.
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27.02.2022 08:58 Відповісти
лазять по будинках,випрошують цивільний одяг.
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27.02.2022 09:01 Відповісти
Мізків власних немає взагалі, ********** у них мозок, куди вони лізуть???
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27.02.2022 09:20 Відповісти
Может топливо закончилось?
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27.02.2022 09:36 Відповісти
Они реально как безмозглые зомби врываются, то в Киеве то в Харькове и дохнут. Точно зомби-апокалипсис
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Ничего,набутылим кацапье всратое!
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27.02.2022 08:53 Відповісти
❗️Международный уголовный суд предупредил Россию о случайных происшествиях на территории Украины. Угроза Международным Гаагским трибуналом теперь не просто лозунг.
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27.02.2022 08:55 Відповісти
У Крюківці люди вмовили окупанта далі не рухатися і ті погодились. Зараз техніка стоїть де була. Мешканці і поліція ведуть перевовини з кацапами, щоб ті повертались.
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27.02.2022 08:58 Відповісти
Лукашенко надо повесить. Без суда. Сразу. Без вопросов.
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27.02.2022 09:03 Відповісти
Проводить перемовини з Макроном. Знову починає грати в вашим/нашим. Теоретично може зрадити ***** в обмін на помилування в Гаазі. Але я в це не вірю.
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27.02.2022 09:21 Відповісти
а як він, власне, його зрадить? Він вже нічого не може і не вирішує
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27.02.2022 09:42 Відповісти
За усы его повесить, усолини херов.
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27.02.2022 09:53 Відповісти
Красивый парк в Буче, это просто зомби-апокалипсис какой-то, в голове не укладывается, их покусал Путин и они лезут и лезут !
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27.02.2022 09:06 Відповісти
Ну так, самі позхначили "Z"
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27.02.2022 09:09 Відповісти
их уже зачали "покусанные" и "покусанными"
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27.02.2022 09:28 Відповісти
Ну так тех кто прорывался на Киев с о стороны Ирпень-Гостомель - остановили, мосты все взорваны, вот они и сидят в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель. Щас закончится жратва - начнут магазины грабить, а заодно и население.
Надеюсь их быстренько утилизируют пока до этого не дошло.
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27.02.2022 11:57 Відповісти
 
 