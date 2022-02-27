12 555 8
Снаряд військ РФ влучив у дитячий майданчик у Харкові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час обстрілу військами РФ Харкова ворожий реактивний снаряд приземлився прямісінько на дитячий майданчик.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
щоб ваш кожен другий вистріл не вибухнув...
А крім того вони настільки же жорстокі й цинічні , як спробують видавати себе за перших у світі "гуманістів" .
Й тому не факт , що цей снаряд від "криводупості" - може й спланованно й тупо не зрозуміли , що українці зараз в бомбосховищах .
І здалося: війни нема.
Розірвався неба мішок,
Тиша в місті, спокій, зима.
Та, на жаль, це тільки мана...
І під Харковом йдуть бої.
Ворогів наші хлопці б'ють
На своїй, на рідній землі.
А хотілося б хлопчакам
Молодим - з коханою йти,
Тим, хто старше, своїх діток
На санчатах гуляти везти.
Тож молімося всі за те,
Щоб додому вернулися всі
З Перемогою.
Кацапня хай вертає в свою ліси.
Навіжений їхній царьок
Хай скоріше ляже в труну
І не має спокою в ній
За оцю огидну війну.
Харківська поетеса Валентина Зав'ялова