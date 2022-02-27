Снаряд військ РФ влучив у дитячий майданчик у Харкові. ФОТО

Під час обстрілу військами РФ Харкова ворожий реактивний снаряд приземлився прямісінько на дитячий майданчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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