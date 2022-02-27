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Снаряд військ РФ влучив у дитячий майданчик у Харкові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час обстрілу військами РФ Харкова ворожий реактивний снаряд приземлився прямісінько на дитячий майданчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Снаряд військ РФ влучив у дитячий майданчик у Харкові 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові розбили ще одну колону російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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по стариках и детях стратегические цели кацапни
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27.02.2022 11:17 Відповісти
слава криворуким рашистським складальникам!
щоб ваш кожен другий вистріл не вибухнув...
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27.02.2022 11:18 Відповісти
Це тільки пів правди , крім того , що вони "криворуковдупі" вони йще ледащі й пихасті . Чванство це головна риса "ру$$кАгА міра" !

А крім того вони настільки же жорстокі й цинічні , як спробують видавати себе за перших у світі "гуманістів" .
Й тому не факт , що цей снаряд від "криводупості" - може й спланованно й тупо не зрозуміли , що українці зараз в бомбосховищах .
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27.02.2022 11:28 Відповісти
Жоден боєць ЗСУ не склав зброю! Усі військові на своїх бойових позиціях захищають рідну Харківщину і знищують ворога. росія активно поширює фейк про те, що в Харківській обл затриманий 302 зенітний полк. Це фейк! росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!
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27.02.2022 11:18 Відповісти
Как говорит ********** - Мы станем за спинами женщин и детей...Любого народа, даже своего.
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27.02.2022 11:21 Відповісти
Це фото має бути на перших шпальтах в усьому світі. Це квінтесенція руского міра.
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27.02.2022 11:24 Відповісти
Это путая болванка от смерча, касетные бомбы из неё уже вылетели.
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27.02.2022 11:26 Відповісти
Несподівано сніг пішов
І здалося: війни нема.
Розірвався неба мішок,
Тиша в місті, спокій, зима.

Та, на жаль, це тільки мана...
І під Харковом йдуть бої.
Ворогів наші хлопці б'ють
На своїй, на рідній землі.

А хотілося б хлопчакам
Молодим - з коханою йти,
Тим, хто старше, своїх діток
На санчатах гуляти везти.

Тож молімося всі за те,
Щоб додому вернулися всі
З Перемогою.
Кацапня хай вертає в свою ліси.

Навіжений їхній царьок
Хай скоріше ляже в труну
І не має спокою в ній
За оцю огидну війну.

Харківська поетеса Валентина Зав'ялова
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27.02.2022 11:34 Відповісти
 
 