Інформація про перемовини мера та поліції Куп’янська з окупантами - фейк. Поліція Харківщини працює 24/7 для захисту регіону, - Синєгубов
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інформація про те, що мер Куп’янська разом з поліцією ведуть перемовини з окупантами, не відповідає дійсності.
Про повідомив у телеграмі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"У соцмережах з’явилися повідомлення про те, що мер Куп’янська разом з поліцією ведуть перемовини з окупантами. Ця інформація не відповдає дійсності. Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24\7, не зафіксовано жодного факту зради присязі співробітниками поліції. Українські поліцейські беруть участь у звільненні області від російського окупанта", - йдеться у повідомленні.
"Працюємо 24/7. Поліція Харківської області", - прокоментував цю інформацію помічник начальника в Поліція Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
В МВД говорят, что российская власть перед отправкой солдат на войну забрала у них телефоны - так что пленные не могут связаться с родными!
"Матери пишут в комментариях в группах "ВКонтакте", что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу с Украиной, перестали выходить на связь. По словам Ларкиной, молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп либо подписывают контракты за них, отметила председатель "Комитета солдатских матерей".
"Переводят [на контракт] целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план", - рассказал заместитель председателя "Комитета солдатских матерей" Андрей Курочкин изданию "Такие дела".
"Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило и он развернулся и ушел. Мы заменяли все необходимые участки, поэтому тоже готовы", - говорит мэр Вадим Бойченко.