Інформація про перемовини мера та поліції Куп’янська з окупантами - фейк. Поліція Харківщини працює 24/7 для захисту регіону, - Синєгубов

Інформація про те, що мер Куп’янська разом з поліцією ведуть перемовини з окупантами, не відповідає дійсності.

Про повідомив у телеграмі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У соцмережах з’явилися повідомлення про те, що мер Куп’янська разом з поліцією ведуть перемовини з окупантами. Ця інформація не відповдає дійсності. Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24\7, не зафіксовано жодного факту зради присязі співробітниками поліції. Українські поліцейські беруть участь у звільненні області від російського окупанта", - йдеться у повідомленні.

"Працюємо 24/7. Поліція Харківської області", - прокоментував цю інформацію помічник начальника в Поліція Харківської області.