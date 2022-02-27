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Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів: пересувалися містом машиною швидкої допомоги, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною швидкої допомоги.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві була частина розстріляна, частина затримана група чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!" - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів: пересувалися містом машиною швидкої допомоги, - Геращенко 01
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Топ коментарі
+79
Этих бородатых мутантов расстреливать на месте - даже не морочьте с ними голову и не теряйте время - если вы будете на их месте, они вам голову отрежут. Валите их не раздумывая.
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27.02.2022 13:33
+73
У цих шакалів, нічого святого.
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27.02.2022 13:32
+59
Знаєте що? Це не нам вже треба у НАТО, а ми їм треба. Наші ЗСУ варті половини вашого альянсу.
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27.02.2022 13:33
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У цих шакалів, нічого святого.
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27.02.2022 13:32 Відповісти
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
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27.02.2022 13:52 Відповісти
чурки рузькие лежат хорошо. нужно бы снять видео "вскрытие инопланетянина"
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27.02.2022 13:53 Відповісти
Вони так ще в 2014 році діяли - нічого нового... Тільки з білими халатами прокололися...)))
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27.02.2022 15:11 Відповісти
Шакалы!
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27.02.2022 13:32 Відповісти
Красавчікі
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27.02.2022 13:32 Відповісти
чи не отетіх от, часом?

УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва!
Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново просимо надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо, розповсюджейте!
- МВС України
https://t.me/dnvr_31/1999
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27.02.2022 13:33 Відповісти
v - морська пихота
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27.02.2022 14:06 Відповісти
Знаєте що? Це не нам вже треба у НАТО, а ми їм треба. Наші ЗСУ варті половини вашого альянсу.
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27.02.2022 13:33 Відповісти
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27.02.2022 13:34 Відповісти
Без допомоги НАТО зброєю все виглядало би по іншому...а НАТО навіть штатам потрібно.
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Тоді скажемо по іншому,НАТО мало би за честь прийняти у свої ряди таку армію.
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27.02.2022 13:41 Відповісти
Похоже на то ..... и в этом вся ваша прелесть, тримайтись, жгите врага!
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27.02.2022 13:42 Відповісти
Этих бородатых мутантов расстреливать на месте - даже не морочьте с ними голову и не теряйте время - если вы будете на их месте, они вам голову отрежут. Валите их не раздумывая.
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27.02.2022 13:33 Відповісти
А они нашим гастарбайтерам в Москве головы отрежут. Вы этого хотите?
Эти пленые материал для разведки, картринки для мировой общественности и обменный фонд
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Нехай ріжуть, менше будуть їхати. Взагалі то можна і в Грозний навідатись за такі відрізання і шкварками покропити.
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27.02.2022 13:39 Відповісти
нехер было ехать в моцвку на заработки.
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27.02.2022 13:44 Відповісти
в росисии украинцев нет.хохлы поганые-то да ,полно..а вот украинцев там нет
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Этих бездарей пытай-не пытай, - они ж ничего не знают
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27.02.2022 13:46 Відповісти
Решили ученые провести эксперимент. Закрыть в абсолютно герметичной комнате без каких-либо щелей человека, дать ему три стальных шарика и посмотреть, что будет. Для эксперимента взяли американца, китайца и русского. Рассадили по камерам. На следующий день смотрят, кто что делает. Американец сидит, шарики катает. Заглянули к китайцу - сидит, медитирует. Русский же сидит и плачет, а в руке всего один шарик. У него спрашивают: "Где еще два?".
"Один сломал, другой потерял"
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27.02.2022 14:14 Відповісти
Ослойобу кадирці привіт!
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27.02.2022 13:34 Відповісти
Меня сильно напрягает,что кацапов живыми берут.Клоун их всех отпустит,не первый раз уже.Не берите пленных!!
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27.02.2022 13:35 Відповісти
Це потрібно щоб російські мамки швидше на площі йшли. Мертвий Іван - закрита іпотека.
Живий і сім'я чисто теоретично повинна робити бунт на росії.
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27.02.2022 13:45 Відповісти
К сожалению, как бы не хотелось с них шкуру живьем спустить, но делают правильно, что часть оставляют в живых и демонстрируют для наглядности.
Иначе мокшам нечего будет терять и будут воевать в разы мотивирование.
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27.02.2022 13:47 Відповісти
А наших з дамбаса вимінять за шо?
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27.02.2022 13:48 Відповісти
Це порушення міжнародного права і законів війни. ЗСУ вам не військові злочинці, провокатор.
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27.02.2022 14:13 Відповісти
⚡️Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
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27.02.2022 13:35 Відповісти
Ще б всі морські порти закрил
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27.02.2022 13:39 Відповісти
Російських, а не чеченських. Чечня знаходиться під окупацією.Нащо ви знову і знову ображаєте друзів України??
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Та мені ПО ХYU якої воно національності ...
Друзі не приїзджають в "гості" зі зброєю !!!
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27.02.2022 14:07 Відповісти
Це не чеченці , це кадирівці .
Не ображайте бійців Ічкерії .
Чеченці це Дудаєв , Мосхадов , Гелаєв .
А ці крім того що окупанти тут , так йще й свій народ зробили рабами .
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27.02.2022 13:36 Відповісти
зачем задерживать кадыровскую мразоту? всех в расход.
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27.02.2022 13:38 Відповісти
Так це ж не одна така - вже на Сирці таку розстріляли з 10-мома диверсантами.
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27.02.2022 13:38 Відповісти
Ось не розумію , навіщо їх показувати живими ?!
Діверсантів , які йще можливо вбили лікарів - тепер їх неможливо розтріляти після допиту .
А це найкращий варіант !
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27.02.2022 13:39 Відповісти
Для свиноматок російських це потрібно. Щоб всі бачили де Іван.
Інформаційна війна, а він інформаційний патрон.
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27.02.2022 13:46 Відповісти
Дивиться одягнені по цівільному,а у того що під деревом таке пузо,що над землею тримається. Це і є "єліта" кацапського війська?
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27.02.2022 13:39 Відповісти
він вагітний руськім міром ))
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27.02.2022 13:41 Відповісти
російськими гельмінтами він вагітний.
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27.02.2022 13:43 Відповісти
так це одне й теж ))
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Знову "руськім" ? Це тупість , чи навмисно пишеш так ? Треба писати рускій мір !!!
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27.02.2022 13:55 Відповісти
Нащо ця людяність до кадирівців, вони мають здохнути тут усі.
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27.02.2022 13:40 Відповісти
перед смертю вони побрились? коли ні то погано ))
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27.02.2022 13:40 Відповісти
Откуда у них машина скорой помощи???
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27.02.2022 13:42 Відповісти
украли или где то взяли

хотя смысла такой тактики не пойму

че это даст
прорвался, куда прорываться?
в центр что ли? и потом?
где закрепляться когда ты там 2 3 будешь?

самоубийственная тактика
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27.02.2022 13:48 Відповісти
Вони так ще в 2014 році діяли, закріплюватися їм не треба, їздять на машині та стріляють...
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27.02.2022 15:14 Відповісти
На швабры всех ...
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27.02.2022 13:44 Відповісти
Бегите, россияне!
Чернозем вас поглотит бесследно в Украине.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
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27.02.2022 13:45 Відповісти
тут национальность не важна
любые рашенские военные
хоть кадыровцы, хоть с дагестана, хоть с улан удэ
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27.02.2022 13:47 Відповісти
Называйте собак по их кличке..это КАДЫРОВЦЫ. Чеченка это Амина Окуева!
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27.02.2022 13:47 Відповісти
використання символіки червоного хреста комбатантами - військовий злочин.
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27.02.2022 13:47 Відповісти
такой био-мусор даже до звания шакала не дотягивает ...
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27.02.2022 13:48 Відповісти
Дегенерат і колишній парашенівський лизоблюд,тарілколиз Геращенко плутає чи навмисно ця морда дибільноголова не вдупляє, що є Чеченці а є кадирівці(муртади,мунафіки) які служать кацапу і лижуть ***** очко. Гєращенко- це твоя така навмисна диверсія таким патяколовом чи ти реально тупий?
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27.02.2022 13:52 Відповісти
сегодня Украина бьется с ОРДОЙ 21 века !!!
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27.02.2022 13:53 Відповісти
да, какие они чеченцы... чеченцы - воины, а это обычные кадыровские бандиты, и предатели собственного народа, позор чеченской нации...
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27.02.2022 13:53 Відповісти
Нужно их интервью разместить на канале Кадирова
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Приехали на броне,а услышали выстрелы,обосрались и пересели на машину скорой,кадыровцы совсем обрусели.
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27.02.2022 14:51 Відповісти
По свидетельствам офицера 1-й Туземной (Дикой) дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа, а также чувство животного страха перед офицером. Прослужив около года среди чеченцев и побывав у них в домашней обстановке в аулах, я думаю, что не ошибусь, утверждая, что все красивые и благородные обычаи Кавказа и адаты старины созданы не ими и не для них, а очевидно, более культурными и одарёнными племенами. В то же время справедливость заставляет сказать, что чеченец незаменим и прекрасен, если, охваченный порывом, он брошен в преследование расстроенного врага. В этом случае - горе побеждённым: чеченец лезет напролом. Упорного же и длительного боя, особенно в пешем строю, они не выдерживают и легко, как и всякий дикий человек, при малейшей неудаче подвергаются панике»
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27.02.2022 15:07 Відповісти
Розстріляти гадів на місці.
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27.02.2022 15:07 Відповісти
МОДЕРАТОРИ, будь ласка, не пишіть "чеченці". Це кадировці! Різницю треба розуміти. Зараз чеченці з Ічкерії на нашому боці воюють.
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Я не можу зрозуміти чого вони усі досі живі???
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27.02.2022 15:48 Відповісти
Россияне так же использовали отжатые ими машины станции скорой помощи в мае-июне 2014 в Донецке.

ТерроРаша, это Гаага.
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27.02.2022 16:12 Відповісти
 
 