Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів: пересувалися містом машиною швидкої допомоги, - Геращенко. ФОТО

Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною швидкої допомоги.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві була частина розстріляна, частина затримана група чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!" - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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