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Розвідники ГУР знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів: пересувалися містом машиною швидкої допомоги, - Геращенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Розвідники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знешкодили у Києві групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною швидкої допомоги.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві була частина розстріляна, частина затримана група чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!" - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.
Топ коментарі
+79 Ostap Bender c683cd52
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+73 Чайка Київ
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+59 Опандопало
показати весь коментар27.02.2022 13:33
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Будь ласка, зачекайте...
"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
УВАГА! ТЕРМІНОВО! НАДВАЖЛИВО!
Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.
Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Техніка рухається в бік Києва.
Дуже важливо.
Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва!
Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново просимо надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.
Це вкрай важливо, розповсюджейте!
- МВС України
https://t.me/dnvr_31/1999
Эти пленые материал для разведки, картринки для мировой общественности и обменный фонд
"Один сломал, другой потерял"
Живий і сім'я чисто теоретично повинна робити бунт на росії.
Иначе мокшам нечего будет терять и будут воевать в разы мотивирование.
Друзі не приїзджають в "гості" зі зброєю !!!
Не ображайте бійців Ічкерії .
Чеченці це Дудаєв , Мосхадов , Гелаєв .
А ці крім того що окупанти тут , так йще й свій народ зробили рабами .
Діверсантів , які йще можливо вбили лікарів - тепер їх неможливо розтріляти після допиту .
А це найкращий варіант !
Інформаційна війна, а він інформаційний патрон.
хотя смысла такой тактики не пойму
че это даст
прорвался, куда прорываться?
в центр что ли? и потом?
где закрепляться когда ты там 2 3 будешь?
самоубийственная тактика
Чернозем вас поглотит бесследно в Украине.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
любые рашенские военные
хоть кадыровцы, хоть с дагестана, хоть с улан удэ
ТерроРаша, это Гаага.