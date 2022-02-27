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Київ (13848) Геращенко Антон (925) диверсія (275)

У Києві диверсанти намагалися підірвати ЖК на Дніпровській набережній, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Києві диверсійно-розвідувальна група намагалася вчинити теракт в ЖК "RiverStone".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, пильний киянин повідомив, що якийсь чоловік з бородою залишив рюкзак в ЖК "RiverStone" (Дніпровська набережна, 14 - ред.). Співробітники Нацполіції та ГУР Міністерства оборони виявили у рюкзаку вибухівку.

По камерах було встановлено, що співробітник Збройних сил РФ замінував ЖК з метою теракту.

"Загалом в ДРГ було троє. Наразі ловимо двох. Дуже шкода, що не розстріляли при спробі до втечі", - підкреслив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого у Дарницькому районі Києва при спробі прориву через блокпост була знищена група диверсантів.

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У Києві диверсанти намагалися підірвати ЖК на Дніпровській набережній, - Геращенко 01

За словами Геращенка, "при спробі прориву через блокпост співробітниками поліції і ЗСУ була знищена група російсько-фашистських диверсантів".

У Києві диверсанти намагалися підірвати ЖК на Дніпровській набережній, - Геращенко 02
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Топ коментарі
+24
Этих, после краткого допроса - случайно расстрелять.
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27.02.2022 14:29
+23
РПЦ - розсадник "русского міра"
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27.02.2022 14:31
+22
Треба Лавру та монастирі РПЦ прошерстити, там буде багато цікавого
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27.02.2022 14:34
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Представник РПЦ намагався здійснити теракт в «Рівер-Молл» в Києві
https://t.me/operativnoZSU/9265
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27.02.2022 14:28 Відповісти
РПЦ - розсадник "русского міра"
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27.02.2022 14:31 Відповісти
...і головний сховок для диверсантури
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27.02.2022 14:33 Відповісти
Этих, после краткого допроса - случайно расстрелять.
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27.02.2022 14:29 Відповісти
При попытке к бегству.
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27.02.2022 14:41 Відповісти
По закону воєнного до стінки сцук
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27.02.2022 14:32 Відповісти
Вот твари!Таких точно расстреливать на месте,чтоб другим не повадно было!
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27.02.2022 14:33 Відповісти
⚡️ На севере от Киева ПВО сбило два российских вертолёта.
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27.02.2022 14:33 Відповісти
Треба Лавру та монастирі РПЦ прошерстити, там буде багато цікавого
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Не прошерстити, а вигнати на вулицю і копняками в парашу!
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27.02.2022 14:38 Відповісти
Маю надію, що після завершення цієї війни жодної прокацапської церкви у нас не буде. А якщо хтось не зможе без неї жити то у ніх буде змога їхати ***** до мацкви.
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27.02.2022 14:51 Відповісти
По всем международным нормам, можно расстрелять на месте. Диверсант это воин без опознования. На него женевская конвенция не действует.
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Хто діє проти війскових , того як взяв у полон - тільки через суд .

А ось діверсії проти громадських об"єктів це по законах будь якого часу -- ростріл на місці !
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27.02.2022 14:40 Відповісти
иногда нет времени и возможности доставить оккупанта на суд
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27.02.2022 15:04 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:36 Відповісти
Займаюся цим вже другий день, вони не вірять. Відповіді: "Неплохие фильмы ваш кв-л 95 снял", "ха-ха, ты 200-х сама посчитала?". Реально ушльопки... Їм власні сини не потрібні
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27.02.2022 14:43 Відповісти
Так, не вірять. Навіть кровні родичі не вірять. Кажуть ми самі себе стріляєм.
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27.02.2022 14:53 Відповісти
это троли ольгинские, неужели вы их не можете отличить?
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27.02.2022 15:02 Відповісти
ты че наивная это тролли фсбшные отвечают что не верят в потери кацапов
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27.02.2022 15:05 Відповісти
*******!!!
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27.02.2022 14:38 Відповісти
яка ж мерзенна кацапська пика. не зіпсована інтелектом
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27.02.2022 14:38 Відповісти
рпц - на х#й с пляжа.
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27.02.2022 14:40 Відповісти
В камеру его в киевским блатным ...будет вариант хуже расстрела ..
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27.02.2022 14:42 Відповісти
Есть информация что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми как их сослуживцы, но боятся что их расстреляют украинцы.
Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

🔥 Ищите среди офицеров однодумцев, разоружите, арестуйте тех кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥
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27.02.2022 14:43 Відповісти
Не жаль а убивать надо было. Вы посмотрите на глаза этого фашиста
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27.02.2022 14:43 Відповісти
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27.02.2022 14:44 Відповісти
rebjata - STRELAITE IH ***** !!!! neberite ih - prosto STRELAITE na poval srazu!!!!
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27.02.2022 14:46 Відповісти
Диверсантів - розбирати на органи для донорства, хоч якась користь.
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27.02.2022 15:04 Відповісти
На собачий корм.
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27.02.2022 16:31 Відповісти
Може вже час РПЦ прирівняти до теростично-релігійної організації як талібан? Поводяться саме як терористи проти цивільного населення!
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27.02.2022 15:10 Відповісти
Не понимаю почему такие же рюкзаки не оставляются в Москве?
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27.02.2022 17:02 Відповісти
 
 