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На півночі Києва збито два ворожі гелікоптери. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська збили два російських гелікоптери на півночі Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На півночі Києва збито два ворожі вертольоти!", - написав Геращенко.
Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що це сталося в районі Іванкова.
Топ коментарі
+52 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 14:36
+24 olele
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+21 Ирина Мороз
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за счет контрибуций, которую паРаша будет Украине выплачивать
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Пусть беснуются, нам делать свое, и предоставлять факты.
⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.
Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇
https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
Смерть москалям
Надеюсь с десантурой летел....