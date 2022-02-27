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На півночі Києва збито два ворожі гелікоптери. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські війська збили два російських гелікоптери на півночі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На півночі Києва збито два ворожі вертольоти!", - написав Геращенко. 

На півночі Києва збито два ворожі гелікоптери 01

Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що це сталося в районі Іванкова.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
⚡️Германия отказывается от российского газа. Берлин перейдет на поставки из США.
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27.02.2022 14:36
+24
кніжкі б тєбє пісать, "Чьорний Орьол-2"...

⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇

https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
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27.02.2022 14:40
+21
Мочи русню,слава ВСУ!
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27.02.2022 14:37
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⚡️Германия отказывается от российского газа. Берлин перейдет на поставки из США.
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27.02.2022 14:36 Відповісти
Шукайте в каналі, інформація звідти. А так ФРН у гуглі забанили мабуть ?
https://invite.viber.com/?g2=AQBglj3eOlqHq07IdXeQpZuZ%2FbvW%2B45ZIjG4UixnwfgcJp7tb%2BoinXLeSd3So1Bj
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27.02.2022 14:41 Відповісти
кацап сам ищи
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27.02.2022 14:51 Відповісти
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27.02.2022 14:36 Відповісти
Да спалили уже эту колону. ВИдео уже гуляет.
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28.02.2022 00:52 Відповісти
Вот кстати ссылка попалась под руки. Осторожно, оператор высказывает своё неудовольствие понаехавшими войсками рф. https://www.youtube.com/watch?v=F_O60QdAYzI
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28.02.2022 01:39 Відповісти
уже приговорили в Буче
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28.02.2022 00:52 Відповісти
Мочи русню,слава ВСУ!
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27.02.2022 14:37 Відповісти
⚡️ «Волноваха - наша! Правда, рашисты превратили ее в руины», - представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко.
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27.02.2022 14:37 Відповісти
восстановим))

за счет контрибуций, которую паРаша будет Украине выплачивать
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27.02.2022 14:47 Відповісти
Стингеры, надеюсь?
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27.02.2022 14:38 Відповісти
Цих сук всіх позбивають, просто питання часу.
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27.02.2022 14:39 Відповісти
Це вже білоруси, що годину тому вантажилися?
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27.02.2022 14:39 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:39 Відповісти
Глупая трата времени на упоротых.
Пусть беснуются, нам делать свое, и предоставлять факты.
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27.02.2022 14:50 Відповісти
Кацапы не люди,а скот. Зачем их переубеждать?. Сами скоро охренеют от реальной жизни.
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28.02.2022 00:53 Відповісти
Пошел посмотрел что творится на кацапских сайтах, пабликах, чатах. Думаю, может одумались, может дошло? - не, ни@@я. Подтверждаю, кацапы не люди.
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28.02.2022 01:06 Відповісти
Поздравляю, сделали чувакам дополнительные просмотры. Нахрен туда ходить? Они ипанутые. Вы их не переубедите.
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28.02.2022 01:42 Відповісти
Ходить накручивать посещение ватным помойкам? Николай, ты случайно не кацап?
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28.02.2022 00:54 Відповісти
rabota u nevo takaja....
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28.02.2022 01:25 Відповісти
кніжкі б тєбє пісать, "Чьорний Орьол-2"...

⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇

https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
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27.02.2022 14:40 Відповісти
Если подполковник запаса, то это бывший командир. Как может быть командир бригады подполковником запаса?
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28.02.2022 00:53 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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27.02.2022 14:40 Відповісти
Где-то полчаса назад очевидец видел по Бородянке по центральной улице в сторону Стариков проехали танк и бтр кацапов, возможно заблудились!
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27.02.2022 14:41 Відповісти
Поехали сдаваться.
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27.02.2022 14:45 Відповісти
Шукають парковку для танків типу Джавелін.
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27.02.2022 14:47 Відповісти
Ой, більше такого позитива! Смерть свинособакам, горіть у пеклі!
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27.02.2022 14:42 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497914543971962881
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27.02.2022 14:43 Відповісти
Опять тяжелее воздуха?

Надеюсь с десантурой летел....
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27.02.2022 14:49 Відповісти
Просто бальзам на душу.
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27.02.2022 14:54 Відповісти
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27.02.2022 14:56 Відповісти
Русских аллигаторов приземлили в украинские камыши.Там им и место.
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27.02.2022 15:45 Відповісти
ОДИН ЧОРНИЙ ДРУГИЙ ЧОРНИЙ ДВА ВЕЛЕЛИХ ГУСЯ !)
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Разом швидко закінчимо війну перемогою. Будемо судити воєнного злочинця, Путіна воєнним трибуналом.
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28.02.2022 03:35 Відповісти
Очень хорошо .
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28.02.2022 06:25 Відповісти
 
 