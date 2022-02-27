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Російські диверсанти обстріляли автомобілі поліцейських на Житомирщині, двоє правоохоронців загинули. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє поліцейських загинули під час обстрілу автомобілів поліції російськими диверсантами.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Уночі 27 лютого під час виконання службового завдання із перевірки інформації про диверсійну діяльність у прикордонному районі Житомирщини, неподалік смт Народичів, ворожі ДРГ обстріляли службові автомобілі поліцейських. Унаслідок цього двоє правоохоронців загинули. Ще троє, серед яких представник громадського формування, отримали поранення.

Загинули 41-річний майор поліції Володимир Солодчук, заступник начальника сектору поліцейської діяльності №1 Коростенського РУП та 40-річний майор поліції Іван Гераїмчук, інспектор з реагування патрульної поліції СПД №1 Коростенського РУП. Обидва правоохоронці понад 20 років служили в органах внутрішніх справ, захищаючи права і свободи громадян.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських поліцейських… Світла пам'ять полеглим!" - йдеться в повідомленні.

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Російські диверсанти обстріляли автомобілі поліцейських на Житомирщині, двоє правоохоронців загинули 01
Російські диверсанти обстріляли автомобілі поліцейських на Житомирщині, двоє правоохоронців загинули 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:01 Відповісти
Сходил)) там в коментах такие стандартно тупые посты, что ужас.еще такие заказные посты пишут на торговых площадках в отзывах. Кого там убеждать - пригожинских?!!
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27.02.2022 15:09 Відповісти
Світла пам'ять i співчуття рідним.
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27.02.2022 15:02 Відповісти
а вот и вагнервцы в Буче уже приехали)) свэжий металл поедет на чермет)) Буковки V все как вы любите))
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27.02.2022 15:12 Відповісти
Оперативний ЗСУ
Есть информация что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми как их сослуживцы, но боятся что их расстреляют украинцы.
Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

🔥 Ищите среди офицеров однодумцев, разоружите, арестуйте тех кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥
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27.02.2022 15:15 Відповісти
Це їх пролеми, раніше тре було думати, а тепер тільки повзком, штовхаючи розряджну зброю перед собою. ₴ напй молять свого бога, щоб залишитись живитми. бо ж люди здненервоані, можуть і зірватися...
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27.02.2022 17:28 Відповісти
Герої не вмирають
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27.02.2022 15:16 Відповісти
Нравится им- не нравится, а Стингер с их сыночками справится.
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27.02.2022 15:20 Відповісти
А сколько просили власть разорвать отношения и закрыть границу и ввести визовый режим с окупантами? Сколько етих тварей понаезжало из Рашки и сейчас бродят по нашим улицам
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27.02.2022 15:37 Відповісти
 
 