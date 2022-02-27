У Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії, - МВС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.
"Жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами в місті Маріуполь. При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації", - йдеться у повідомленні.
"Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися. Закликаємо громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації і не ставати посібниками вбивств. В разі чого - повідомляйте військових, провоохоронців, або за можливості здійснюйте громадські затримання", - додали в МВС.
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Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Вони напевно збиралися красти наші УНІТАЗИ!!!
Всім дивитись кадиркиних *********
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Распространять, вплоть до ООН!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
По имеющейся у нас информации сегодня ночью город Мариуполь будет подвергнут массированному удару из тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 Солнцепёк/Буратино.
Вплотную приблизившиеся к городу части ВС РФ будут накрывать плотным огнём все укреп.районы частей ВСУ по периметру города.
ВСУ знают что делать, главное чтобы средств хватило
игры казаки))