У Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії, - МВС. ФОТО

При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами в місті Маріуполь. При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації", - йдеться у повідомленні.

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"Вони переконували містян ставити мітки на цивільних спорудах, не пояснюючи, що в підсумку ці будинки будуть обстрілюватися. Закликаємо громадян уважно слідкувати за підозрілими людьми, не вестися на провокації і не ставати посібниками вбивств. В разі чого - повідомляйте військових, провоохоронців, або за можливості здійснюйте громадські затримання", - додали в МВС.