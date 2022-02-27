Покинуті окупантами танки Т-80 4-ї танкової дивізії на Сумщині. ФОТОрепортаж

У Сумській області, поблизу села Чупаховка, стоять покинуті російськими військовими танки Т-80 4-ї танкової дивізії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

"Сумська область, с. Чупаховка, покинуті окупантами танки Т-80 4-ї танкової дивізії", - йдеться у повідомленні.







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