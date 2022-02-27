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"Українські воїни відбили Волноваху, але ситуація у місті вкрай важка", - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Збройні сили України відбили місто Волноваха на Донеччині від нападу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко у фейсбуці.

"Волноваха наша. Але ситуація у місті вкрай важка. Артобстріли не припиняються вже другий день. І у дані хвилини також гатять. Місцеві кажуть, летить таке важке, що залишає воронки у три – п’ять метрів.

Води немає вже протягом кількох днів. Немає електрики, бо розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи харчі немає можливості", - аовідомила вона.

Також вона повідомила, що людей розряджені телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює на генераторах, але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. На даний час там перебуває 11 поранених .

Українські воїни відбили Волноваху, але ситуація у місті вкрай важка, - ОДА 01

За її словами, лікарня також постраждала: "Рашисти влучили у будівлю лор відділення".

До роботи готова й ДСНС, але знов таки – виїхати не може.

"Місто практично заблоковане російськими військовими – сволотою-набродом-іхтамнєтамі-горіти-їм-у-пеклі!

Місцева влада створила штаб, щоб коли припиняться обстріли – оперативно почати діяти. Обдзвонюють людей. Місцеві усі сидять по підвалах", - повідомила Ігнатченко.

Українські воїни відбили Волноваху, але ситуація у місті вкрай важка, - ОДА 02

"Скільки загиблих, у мене поки що немає інфи", - додала вона.

Українські воїни відбили Волноваху, але ситуація у місті вкрай важка, - ОДА 03
Українські воїни відбили Волноваху, але ситуація у місті вкрай важка, - ОДА 04
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Топ коментарі
+23
парни спасибо
восстановим
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27.02.2022 15:24
+18
⚡Президент Республики Молдова Мая Санду передала мэру города Могилев-Подольский Геннадию Глухманюку продукты питания для граждан Украины, стоящих в очередях в пункте пропуска на границе с Молдовой.
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27.02.2022 15:26
+15
Волноваха ,ви Герої.
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27.02.2022 15:27
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С любовью от путлєра.
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27.02.2022 15:24 Відповісти
Держитесь . Подкрепление будет . Слава УКРАИНЕ !!!
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28.02.2022 05:23 Відповісти
парни спасибо
восстановим
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27.02.2022 15:24 Відповісти
Восстанавливать будут эти рукожопы заблудившиеся
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27.02.2022 15:30 Відповісти
⚡Президент Республики Молдова Мая Санду передала мэру города Могилев-Подольский Геннадию Глухманюку продукты питания для граждан Украины, стоящих в очередях в пункте пропуска на границе с Молдовой.
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27.02.2022 15:26 Відповісти
Волноваха ,ви Герої.
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27.02.2022 15:27 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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27.02.2022 15:32 Відповісти
"Асвабадітелі"...

Посіяли вітер - пожнуть бурю!
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27.02.2022 15:34 Відповісти
Воронеж и Пенза ждут нас
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27.02.2022 15:40 Відповісти
Але спочатку - Хабаровськ!
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27.02.2022 15:44 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:25 Відповісти
зачем тинькофу ждать утра понедельника, он ужо подсуетился и выставил бакс с вечера за 153 деревянных.
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28.02.2022 01:47 Відповісти
Если наша,,,разве нет корридора эвакуации или хотя бы доставки необходимого?
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28.02.2022 01:01 Відповісти
путінський коридор - Іловайськ
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28.02.2022 01:11 Відповісти
как ты туда по этому коридору поедешь, если по городу гатят артилерией? Приехать и умереть?
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28.02.2022 01:11 Відповісти
Воїни і патріоти визволяють, а мер куп'янська напевно створює нову республіку, фюрер під боком… він себе , як казав рахує, як мінімум культурною спадщиною. Я окуєваю..
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28.02.2022 01:16 Відповісти
Банки стали продавать доллар по 150 рублей - Яндекс

2 часа назад - » валюту США предлагают купить по 150 рублей

Рабсеяне завтра в который раз проснутся нищими - у них снова девяностые и зарплата в 200-300 баксов. Весь импорт подорожает в 2 раза, а Расеющка ничегошеньки ПУТНОГО не производит. ******* вынесут вперёд ногами.
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28.02.2022 01:42 Відповісти
Тинькоф продаёт баксы по 153
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28.02.2022 01:44 Відповісти
Чекаємо аж за 100 рублів будуть давати в морду!
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28.02.2022 02:05 Відповісти
Вот, что странно..на цензоре все время победы!кацапы разбиты кругом!!!везде видео...а они ***** не снимают и уже на 4 день возле Киева!
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28.02.2022 01:54 Відповісти
Якщо ворог не здається, його знищують.
Слава Нації!!! Весь розумний Світ з Вами!
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28.02.2022 03:39 Відповісти
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28.02.2022 03:46 Відповісти
монолог в VK солдата ВС РФ с передовой в Украине

https://www.youtube.com


"по ним луплять чвкашники від нєгра до індуса"-Я думала Луценко про цього воїна придумав байку, а це справжній рашист
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28.02.2022 05:15 Відповісти
 
 