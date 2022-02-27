"Українські воїни відбили Волноваху, але ситуація у місті вкрай важка", - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Збройні сили України відбили місто Волноваха на Донеччині від нападу російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко у фейсбуці.
"Волноваха наша. Але ситуація у місті вкрай важка. Артобстріли не припиняються вже другий день. І у дані хвилини також гатять. Місцеві кажуть, летить таке важке, що залишає воронки у три – п’ять метрів.
Води немає вже протягом кількох днів. Немає електрики, бо розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи харчі немає можливості", - аовідомила вона.
Також вона повідомила, що людей розряджені телефони. Зв'язок поганий. Центральна районна лікарня працює на генераторах, але швидкі не виїжджають, бо небезпечно. Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. На даний час там перебуває 11 поранених .
За її словами, лікарня також постраждала: "Рашисти влучили у будівлю лор відділення".
До роботи готова й ДСНС, але знов таки – виїхати не може.
"Місто практично заблоковане російськими військовими – сволотою-набродом-іхтамнєтамі-горіти-їм-у-пеклі!
Місцева влада створила штаб, щоб коли припиняться обстріли – оперативно почати діяти. Обдзвонюють людей. Місцеві усі сидять по підвалах", - повідомила Ігнатченко.
"Скільки загиблих, у мене поки що немає інфи", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
восстановим
Посіяли вітер - пожнуть бурю!
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Рабсеяне завтра в который раз проснутся нищими - у них снова девяностые и зарплата в 200-300 баксов. Весь импорт подорожает в 2 раза, а Расеющка ничегошеньки ПУТНОГО не производит. ******* вынесут вперёд ногами.
Слава Нації!!! Весь розумний Світ з Вами!
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"по ним луплять чвкашники від нєгра до індуса"-Я думала Луценко про цього воїна придумав байку, а це справжній рашист