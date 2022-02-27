Танкову роту РФ знищено в районі Прилук: Окупанти несуть великі втрати на Київщині. ФОТОрепортаж

ЗСУ знищили танкову роту російських окупантів в районі Прилук.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищено танкову роту армії рф.

Рота знищена разом з особовим складом.

Також російські окупанти несуть великі втрати на Київщині.

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