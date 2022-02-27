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Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє російських окупантів прийшли до поліцейських на Харківщині і попросили в них солярку.

Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ми доведемо у справедливому суді, що Путін - головний військовий злочинець 21 століття. Скажемо вам це в Гаазі в очі, - Венедіктова. ВIДЕО

Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 01
Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 02
Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 03
Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+85
патронів би ще попросили
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27.02.2022 16:32
+84
это уже не смешно !!!
***** у них в голове точно лишняя хромосома !
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27.02.2022 16:32
+50
вовсе нет, - живы будут. А те кто постесняются попросить солярки, сгниют в земле...
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27.02.2022 16:33
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повар-кондитер-танкист?
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27.02.2022 16:41 Відповісти
******, уже поваров посылают на передовую....
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28.02.2022 04:35 Відповісти
еще и с каким-то банньім номерком... Или то чтобьі на палец в морге привязьівать?
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28.02.2022 06:28 Відповісти
Таке враження, що їм дійсно вбили в голову, що вони йдуть визволяти "братський народ" від... #идів? Справа у тому, що їм тут і так непогано живеться. Нам трохи гірше...
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27.02.2022 16:41 Відповісти
Мудрое решение, хоть и косят под дурачков. Не захотели ехать 200-ми в мешке, а так типа и не сами сдались, и в плену живыми будут.
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27.02.2022 16:42 Відповісти
Тю здалися. А блін читать вони вміют
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27.02.2022 16:42 Відповісти
блін аж смішно, самая лучччая армія всія галактіки, то перелякана дітвора яку шлють на убой.
Кінець недоімперії вже близько, спочатку прихлопнуть ***** свої ж вротенберги, а потім почнуться бунти(бо сима русішшвайне армії то міф) спочатку на кавказі, а потім і за уралом.
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27.02.2022 16:42 Відповісти
А чому дегенерати?! хитрі пацани! Не здались же добровільно, за що їм в РФ не буде покарання. А типу пішли соляри попросити. Їм же казали що їх тут мають з квітами зустрічати як в Криму! От вони пішли і попросили! Ну не здались же і живі. Типу в бою в полон попали. Цей приклад якось щоб наші кібервійська розповсюдили на телефони окупаційних військ. Типу щоб був такий шифр: "А может у вас соляра есть а то мы заглохли" Наші: Конечно єсть! Милости просим в плен! Потом к мамке поедешь!
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27.02.2022 16:42 Відповісти
Представляю обличчя українських поліціянтів. Слово о)(уїли, мабуть не виражає і сотої частки істинного здивування. Вони б щепід райвідділом нас...ли. Тупість кацапів - безмежна, що той всесвіт.
А тепер від3,14здити та передати ВКР СБУ.
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27.02.2022 16:42 Відповісти
я бы просто дар речи потерял, и меня бы прямо заклинило наверное...
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27.02.2022 16:50 Відповісти
и шо, дал бы солярки?
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28.02.2022 00:49 Відповісти
, да в отверстие для этого неприспособленное
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28.02.2022 01:05 Відповісти
Не гостеприимные вы,хлопчики может хотели спросить,в каком направление Киев.
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27.02.2022 16:43 Відповісти
расстреливать по законам военного времени.
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27.02.2022 16:45 Відповісти
Ты либо дурак, либо провокатор. Пленные гораздо ценнее + Женевская конвенция.
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27.02.2022 19:32 Відповісти
Нет конечно. Ни в коем случае. Эти фрукты намного хитрее чем остальная русня оказалась. Я так понимаю что они сговорились сдастся властям, под видом отсутствия топлива. Это умные кассабы, такие даже в армии могут пригодиться. Другое дело если бы они в наглую попытались смародерить, тогда для них все было бы плохо.
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28.02.2022 00:40 Відповісти
Пришли и сдались,а солярка то предлог

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27.02.2022 16:45 Відповісти
Пусть сдаются!!! Будут ПАХАТЬ там где его собратья удобряют!!! СЛАВА ЗСУ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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27.02.2022 16:45 Відповісти
Це яким треба бути дебілом, щоб приїхати завойовувати державу і просити соляру та ще в поліції?
Це щоб наші у 1945 році приїхали у Берлін і просити у Гестапо соляру для танка. Це найсильніша армія у Світі?
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27.02.2022 16:46 Відповісти
Во всяком случае они так думали.
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27.02.2022 16:47 Відповісти
Абсолютно вірне порівняння. Мозку там нема від народження.
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27.02.2022 19:34 Відповісти
якби вони вирішили попросити палива у військових то тіб в них шмальнули ще здалеку, цивільні б побили, а поліція найкращий варіант - просто заарештувала. І тепер вони типу не військовополонені, а просто заарештовані.
Ну, принаймні, вони так собі самі надумали : )
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27.02.2022 20:52 Відповісти
это такой способ сдаться, чтоб на параше их не обвинили в том что они сами сдались.
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28.02.2022 00:36 Відповісти
дибилы не дибилы а остались живыми и не помятыми. Они оказались самыми умными.
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28.02.2022 00:41 Відповісти
рука-лицо...
ты хоть иногда думай, что пишешь. ты с кем украинскую полицию сравниваешь? какие аналогии проводишь? лайков захотелось?
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28.02.2022 00:52 Відповісти
Походу, там реальні ******** в раші
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27.02.2022 16:46 Відповісти
они умнее чем остальные кацапы. И живые, и типа не сами сдались.
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28.02.2022 00:37 Відповісти
Там по ТВ ,после просмотра новостей или передачи "аля-Соловьев" чердак начинает дымить на 5-10 минуте.
А представтье шо смотрят з детства.
Я б срока давал тем кто по ТВ пропагандирует вражду.
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28.02.2022 02:31 Відповісти
Им же сказали что тут будет хлеб соль, но соляру никто не обещал.
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27.02.2022 16:47 Відповісти
Помните фильм со Шварцем «Красная жара» - так они все, нехристи, одинаковые - «Ми простие льюди!»
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27.02.2022 16:47 Відповісти
Здалися а читать вони можуть
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27.02.2022 16:48 Відповісти
Может им еще в рот поссать, чтобы морем пахло?
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27.02.2022 16:49 Відповісти
Аларм!Нас пытаются захватить дегенераты.
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27.02.2022 16:51 Відповісти
судя по их фюреру, да.
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28.02.2022 00:54 Відповісти
Они ещё и умственно отсталые,неудивительно,что Путин их 20 лет имеет
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27.02.2022 16:51 Відповісти
Я починаю просто оуєвати. Їх вирощують в спеціальних дебілятниках?
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27.02.2022 16:51 Відповісти
В одном дебилятнике...рассей он называется...
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27.02.2022 16:59 Відповісти
Їм пообіцяли, що з букетами будуть зустрічати.
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27.02.2022 16:58 Відповісти
Курва, я представив очі тих поліцейських в райвідділку коли до них підійшли за солярою.
Ну, хрєн з ними, за креатив отримають життя.
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27.02.2022 16:59 Відповісти
Ну, находчивые, нашли способ не исполнять преступные приказы.
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27.02.2022 17:02 Відповісти
я тоже так думаю. Просто сдаваться вроде как неудобно. Но что бы их заметили наверняка -- обратились к полицейским.
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27.02.2022 17:05 Відповісти
И правильно сделали. Так живы будут.
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27.02.2022 17:06 Відповісти
пацаны просто пришли сдаться...разве они не понимали? предлог нашли и пришли сами.они же не стали у местных искать,а пришли туда,где есть власть и сила и где их не отдадут на самосуд народа...пацаны сделали правильные выводы и решение
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27.02.2022 17:09 Відповісти
простой вопрос - а для какой техники солярка, ноль информации, и простите а как же конфискация для нужд обороны.
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27.02.2022 17:51 Відповісти
та не было никакой техники, просто пришли сдаться.
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28.02.2022 00:38 Відповісти
Повар-кондитер!
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27.02.2022 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iRieRJV3veA
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27.02.2022 17:21 Відповісти
"личная подпись владельца" - сразу видно: свинособака - бешеная
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27.02.2022 17:48 Відповісти
ПРИДУМАЛИ КАК НЕ ЗДОХНУТЬ БЫСТРО !)
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Пу сошел с ума, детей на убой посылает
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Так вони ж думали, що на ученнях в рашке.
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27.02.2022 20:39 Відповісти
Так вони ж думали, що на ученнях в рашке. Не правий я. Передивися коментарі і зробив висновок, що це розумні хлопці. Зробили це, щоб вижити, а не спалитися у танку.
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27.02.2022 20:43 Відповісти
Не,ну гэта ужо нейкi KВН!!!
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27.02.2022 21:27 Відповісти
с некоторых пор ненавижу все эти квны и чтогдекогда. уже лет 8. что бы это значило?..
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28.02.2022 00:58 Відповісти
зате вони живі, і колись поїдуть додому
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27.02.2022 21:51 Відповісти
Согласен . Чем больше таких идиотов - тем крепче оборона .Слава Украине
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28.02.2022 00:40 Відповісти
к стати таких неглупых пацанов желательно использовать и в всу как гехаймфилиган ( добровольных помощников ВСУ).
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28.02.2022 00:44 Відповісти
Читал на чешском сайте.
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28.02.2022 00:39 Відповісти
"повар кондитер" решил что манал он такие пирожки и сдался. И правильно сделал.
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28.02.2022 00:40 Відповісти
Вторая армия мира поваров-кондитеров. Пригожинская школа

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28.02.2022 01:11 Відповісти
Народ пишет, что они так хитро сдались. Не думаю, вы посмотрите на подпись в военном билете этого Чуклина (там где личная подпись владельца). Какое убожество... А ведь мы пишем не ручкой, и даже не рукой, а мозгом!
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28.02.2022 03:15 Відповісти
вся ************ это фейк и "симулякр", а тебя удивляет, что у этих двух орков мозгов нет
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28.02.2022 03:28 Відповісти
Это пи...ц. Если кому то рассказать- вот не поверят, и эти ******** поперлись завоевывать Украину. Орки ***... никогда вам Украину не взять.
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28.02.2022 03:46 Відповісти
таки да
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28.02.2022 04:19 Відповісти
Российских туристов, которые находятся в европейских странах, закрывших воздушное пространство для самолетов России, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

тепер в Парижі мені ніхто не буде задавати дурацьке питання, за яке хочеться дати в морду:
"Вы разговариваете по русски ?"
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28.02.2022 03:27 Відповісти
Не, ну у них там биомассе внушается что их везде будут с цветами встречать. Похоже они в натуре в это верят, что ли? Как ещё объяснить такое?
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28.02.2022 05:31 Відповісти
Они ЖИЗНЬ попросили а ни солярку ...
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28.02.2022 06:23 Відповісти
ну и получили
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28.02.2022 06:47 Відповісти
Не фиг с ними возится, тратит время, по законам военного времени - в ад их отправлять. На удобрения скотов.
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28.02.2022 08:55 Відповісти
А ч то вы удивляеетесь?
Они же уверены, что русскоязычные украинцы будут встречать их цветами и криками "спа-си-бо!"
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28.02.2022 09:45 Відповісти
говна вам на палочке,кацапы поганые!
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28.02.2022 17:52 Відповісти
Ну да по твоему американцы во всем виноваты а не твоя падлючая московия которая выползла из мокшанских болот.
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28.02.2022 18:15 Відповісти
Что они там на своей московии употребляют,или их плодят уже без мозгов?
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28.02.2022 18:14 Відповісти
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