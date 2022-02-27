73 448 179
Двоє військових РФ на Харківщини попросили солярку в поліцейських: Їх затримали. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Двоє російських окупантів прийшли до поліцейських на Харківщині і попросили в них солярку.
Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+85 Alex Meln
показати весь коментар27.02.2022 16:32
+84 Николай 75107634
показати весь коментар27.02.2022 16:32
+50 Rhodesian
показати весь коментар27.02.2022 16:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кінець недоімперії вже близько, спочатку прихлопнуть ***** свої ж вротенберги, а потім почнуться бунти(бо сима русішшвайне армії то міф) спочатку на кавказі, а потім і за уралом.
А тепер від3,14здити та передати ВКР СБУ.
Це щоб наші у 1945 році приїхали у Берлін і просити у Гестапо соляру для танка. Це найсильніша армія у Світі?
Ну, принаймні, вони так собі самі надумали : )
ты хоть иногда думай, что пишешь. ты с кем украинскую полицию сравниваешь? какие аналогии проводишь? лайков захотелось?
А представтье шо смотрят з детства.
Я б срока давал тем кто по ТВ пропагандирует вражду.
Ну, хрєн з ними, за креатив отримають життя.
тепер в Парижі мені ніхто не буде задавати дурацьке питання, за яке хочеться дати в морду:
"Вы разговариваете по русски ?"
Они же уверены, что русскоязычные украинцы будут встречать их цветами и криками "спа-си-бо!"