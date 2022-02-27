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Тіла українських захисників, які загинули в перші години вторгнення РФ, дістали з води в Очакові, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Тіла українських захисників, які загинули в перші години російського вторгнення, вдалося дістати з води в Очакові.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Водолазам ДСНС лише зараз вдалося дістати з води тіла військових, загиблих у перші години вторгненя в Україну путінської армії. Очаків, Миколаївська область, страшні наслідки "погостювавшого" тут "русского мира" .

Наші рятувальники теж на передовій. На передовій подолання наслідків цієї злочинної війни, розв’язаної кремлівським терористом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Результати обстрілу Охтирки російськими окупантами. ВIДЕО

Тіла українських захисників, які загинули в перші години вторгнення РФ, дістали з води в Очакові, - ДСНС 01
Тіла українських захисників, які загинули в перші години вторгнення РФ, дістали з води в Очакові, - ДСНС 02
Тіла українських захисників, які загинули в перші години вторгнення РФ, дістали з води в Очакові, - ДСНС 03
Тіла українських захисників, які загинули в перші години вторгнення РФ, дістали з води в Очакові, - ДСНС 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+135
Память в веках героям!
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27.02.2022 17:07
+84
Рідні наші..
Спочивайте у мирі.
Царство Небесне.
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27.02.2022 17:08
+64
Украинцы своих не бросают, даже мёртвых.
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27.02.2022 17:08
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Память в веках героям!
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27.02.2022 17:07 Відповісти
Я бы не постил такие фото, народ сейчас и так на нервах, а тут ещё.
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27.02.2022 17:07 Відповісти
Даже если просто посрал на обочине- документировать, чтобы потом сожрать можно было заставить *****.
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27.02.2022 17:11 Відповісти
Это гражданские, за них надо мстить
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27.02.2022 17:12 Відповісти
а за военных не надо мстить?
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28.02.2022 02:18 Відповісти
Неверно.лечите нервы.
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27.02.2022 17:13 Відповісти
всех адекватных это только подстегивает на месть. сейчас уже даже самые трусливые успокоились и поняли что никакие потери не заставят нас сдаться. уничтожат один город - другие пойдут резать свиней не беря пленных
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27.02.2022 17:14 Відповісти
То правда. Я під Ів.Франківськом, на нашій вуличці 20 хат, організували оборону чол 20, 4 молодих в офіційній тро, сусід їздив у воєнкомат -за цілий день не пробився - чол 200 черга. Спочатку очкували, тепер всім пох. - хіба що атомна бомба.
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27.02.2022 17:20 Відповісти
Моя теща в Поточищі - там таке ж саме.
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27.02.2022 17:30 Відповісти
На нервах зараз кацапи, а в нас тільки одне - люта ненависть до них!
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27.02.2022 17:56 Відповісти
‼️Беларусы уже у Генштаба и скандируют «Слава Украине»!
https://twitter.com/i/status/1497942600791195651
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27.02.2022 17:08 Відповісти
Белорусы могли бы не дать возможности выйти военным из казарм , как делали украинцы во время Майдана
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27.02.2022 17:10 Відповісти
Рідні наші..
Спочивайте у мирі.
Царство Небесне.
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27.02.2022 17:08 Відповісти
Память...
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27.02.2022 17:08 Відповісти
Украинцы своих не бросают, даже мёртвых.
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27.02.2022 17:08 Відповісти
В отличии от кацапни
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27.02.2022 18:27 Відповісти
Мстить : убивать , убивать и убивать кацапов
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27.02.2022 17:09 Відповісти
Мститися не треба як не гризе злість!Але, вбивати, вбивати і вбивати, то святе діло!
Переможе той хто більше знищить ворога!
І переможців не судять!
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27.02.2022 17:27 Відповісти
и эти ****** говорят, что они пришли в Украину "не знамо зачем"!! перед этим убив украинских пограничников!
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27.02.2022 17:10 Відповісти
доречі кажуть що Мрія знайшлася,інфа перевіряється
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27.02.2022 17:11 Відповісти
На жаль,Кулеба підтвердив,що тварі мокшанські вбили нашу ластівку Мрію
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27.02.2022 17:13 Відповісти
Построят новую "Мрию" - документация есть. Той уже полвека - будет новенька
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27.02.2022 18:41 Відповісти
Козацюри ваші імена запишуть в новітню історію.... Царство Небесне Вам....
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27.02.2022 17:11 Відповісти
Світла і вічна пам'ять - справжні герої!
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27.02.2022 17:15 Відповісти
підери відповідатимуть за все............
вічна пам,ять героям.
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27.02.2022 17:15 Відповісти
Нехай постять, щоб всі знали правду про "срусSSкий", а то ***** "дружба, фройндшафт, навеки разом", а вата з путінососами, шаройями, мараєвими, шіфричами і зажопниками може заткне свої смердючі пелькі.
Полеглий герой він навічно живий в памяті народу.
Сукі москалі, це ж треба цілу крилату ракету на погран.наряд запускати, аж бетонні плити поламались, але наші люди не ламаються.
Слава Україні ! ГЕРОЯМ СЛАВА тричі !!!!!
СМЕРТЬ МОСКОВІЇ !!!
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27.02.2022 17:15 Відповісти
"русский мир" это война, получается?
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27.02.2022 17:16 Відповісти
Доброго ранку!
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27.02.2022 17:37 Відповісти
У Миколаїві нацгвардія затримали фури АТБ для догляду, а там виявились руськощелепі. Відправили у пекло.
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27.02.2022 17:17 Відповісти
Можливо треба створити петицію для Президента з метою присвоювати звання Героя України усім загиблим (і не тільки) за українську свободу..?
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27.02.2022 17:18 Відповісти
Спочатку треба забрати Героя в Савченко, бо настоящим Героям стидно буде знаходитись в одній когорті із тією гниллю!
До речі, де це воно, чи не ,, захищає,, Украну в Лугандонії?
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27.02.2022 17:32 Відповісти
А де вона до речі поділась? Щось ніде нічого не чутно!
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27.02.2022 19:00 Відповісти
Надо поставить стеллу с ФИО всех, кто пал за Украину....

с 2013.

Имена этих парней должны знать все.
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27.02.2022 17:28 Відповісти
Обязательно, только сначала надо самим выжить …
Этот кацапский ***** пугает весь мир ядерной бомбой …
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27.02.2022 23:10 Відповісти
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27.02.2022 17:41 Відповісти
Ріднесеньки, земля Вам нехай буде пухом. ВІЧНА ВАМ СЛАВА !!!
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27.02.2022 17:49 Відповісти
За вас ми відповімо в стократ!
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27.02.2022 17:55 Відповісти
Вот как вы думаете, а согласятся ли их души на вашу тему о переговорах с кацапней для мира !?
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27.02.2022 18:14 Відповісти
пробачте , а ви де зараз воюїте , що на кожній новині верзете про зраду якої нема ?
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27.02.2022 18:32 Відповісти
А вы знаете кто поехал на переговоры - осетинский еврей арахамка от слуг, абрамовский, тут всё понятно, от опзж, зам министра оброны и несколько клерков. Так ничего состав?
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28.02.2022 07:10 Відповісти
как это касается вопроса который я задал сутки назад , причём даже не вам ?
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28.02.2022 07:55 Відповісти
Только одно чувство украинец может ощущать к россиянам и и их холуем белорусам - ненависть
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27.02.2022 18:15 Відповісти
культурна людина каже тепер - "бiлокацапам".
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27.02.2022 19:35 Відповісти
Вічна Слава нашим Героям! Пам'ятаємо!
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27.02.2022 18:28 Відповісти
Вечная память героям…….
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27.02.2022 18:28 Відповісти
Плачу, бідні хлопці!
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27.02.2022 18:29 Відповісти
покойтесь с миром.
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27.02.2022 18:29 Відповісти
Герої не вмирають ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 18:30 Відповісти
По телеканалу Киев заявили что немцы отказались от кацапского газа
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27.02.2022 18:32 Відповісти
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27.02.2022 18:34 Відповісти
😥
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27.02.2022 18:40 Відповісти
Где хваленые противокорабельные ракеты? Почему вот так безнаказанно приходят с моря?
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27.02.2022 19:34 Відповісти
Вечная память пацанам.
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27.02.2022 19:39 Відповісти
Может кто знает как там с нашими ,, ластоногими,, ? Или инфа закрыта?
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27.02.2022 20:01 Відповісти
Мы с вами БРАТЬЯ ! Наши сердца залиты кровью,мы хоть и далеко но наша помощь будет оценена .Бейте тварей, у вас будет и оружие и еда и все будет восстановлено. И мы еще споем наш РУШНЫК. Вы не забыты. Слава Украине ! Героям Слава
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27.02.2022 22:23 Відповісти
надо поскорее убрать из центра Киева ярмо "дружбы народов" и памятник дешевой обозной проститутке катьке в Одессе... и вместо этих двух говенных символов поставить стелы с именами погибших за свободу и независимость Украины с вечным огнем...
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28.02.2022 05:59 Відповісти
Герої не вмирають
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28.02.2022 10:14 Відповісти
 
 