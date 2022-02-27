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Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: "Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський військовий Олексій Чупров запевняє, що не знав, куди йшов. Він бідкається, що відстав від своїх, заблукав, а, потрапивши під обстріл, вирішив скласти зброю, щоб спасти собі життя.

Відео допиту полоненого росіянина опублікувала 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, інформує Цензор.НЕТ.

А вже потрапивши у полон, він враз вирішив розкаятися, та закликає не ворогувати між собою, а вирішувати всі питання у мирний спосіб. 

Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя 01
Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя 02
Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
забагато тих "невинних" ********** у нас на балансі
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27.02.2022 18:02
+18
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27.02.2022 18:02
+16
Пленный дает свои показания стоя. Допрос ни при каких обстоятельствах не должен напоминать "дружескую беседу", и разрешение давать показания сидя может быть предоставлено пленному лишь в тех случаях, когда он находится в очень плохом физическом состоянии (с)
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27.02.2022 18:04
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Рускія нє сдаються.
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27.02.2022 18:01 Відповісти
Лицо у него не особо славянское. Какой то чурка, метис.
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27.02.2022 18:10 Відповісти
руский, но только глаз узкий
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27.02.2022 18:20 Відповісти
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27.02.2022 18:02 Відповісти
забагато тих "невинних" ********** у нас на балансі
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Счастливчики, будут жить....
С Вами согласен, но сейчас они нужны, как наглядное пособие...
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27.02.2022 18:51 Відповісти
В анатомічних кабінетах медінститутів.
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27.02.2022 20:56 Відповісти
они не просто так будут жить, а кайло в зубы и востанавливать разрушенное народное хозяйство Украины.
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28.02.2022 16:13 Відповісти
Чого **** розвалися на дивані як боров!?
Сяд нормально, і в рило разів п'ять!
Сидить воно.
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Пленный дает свои показания стоя. Допрос ни при каких обстоятельствах не должен напоминать "дружескую беседу", и разрешение давать показания сидя может быть предоставлено пленному лишь в тех случаях, когда он находится в очень плохом физическом состоянии (с)
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27.02.2022 18:04 Відповісти
У него в собаке осколок от стингера застрял.
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27.02.2022 18:10 Відповісти
Сраке
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27.02.2022 18:11 Відповісти
ничё, поработает за пайку, рыло сойдёт вмиг.
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28.02.2022 16:15 Відповісти
100% *******.
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27.02.2022 18:04 Відповісти
Их заранее учили, как прикинуться ветошью чтоб отмазаться если взяли в плен.

В их методичках это есть, только тупо они отмазываются. Легко на любом допросе расколоть, мозги промыты и это нацисты.
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28.02.2022 11:14 Відповісти
російський окупант Чупров бідкається..
===========
тобі тварь повезло-живий лишився...Бо твої таваріщі вже не бідкаються
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27.02.2022 18:05 Відповісти
Какая Мразь, Какая Мразь ! Говорит Давайте не будем враждовать, мразь, напала на нас, а враждуем мы !!! Убить мразь
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27.02.2022 18:06 Відповісти
Убить мразь!!
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27.02.2022 19:41 Відповісти
не уподобляйся рашистам. Раб. сила Украине ещё понадобится.
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28.02.2022 16:16 Відповісти
Яке ж лайно цей підорашенський "мір".
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27.02.2022 18:07 Відповісти
По ходу Герой Рассии.
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27.02.2022 18:09 Відповісти
мер3отник
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27.02.2022 18:09 Відповісти
Прийшов до нас, намагався відстрілюватись, а потім такий давайте дружить.
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27.02.2022 18:10 Відповісти
Всі рашинські полонені розповідають одну і ту саму казочку :,, нічого не знали , куди нас везуть і для чого "
Не вірю тварюкам і вбивцям , бо правди від них ми ніколи не чули і не пчуємо - ці брехливі потвори заслугують на смерть , за вбивста
наших братів і синів 😡
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27.02.2022 18:10 Відповісти
Тамбовскїй вовк тобі товариш,****** кацапська
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27.02.2022 18:13 Відповісти
Да нет его там.
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27.02.2022 18:14 Відповісти
це кацапське падло за кого нас має? не знав куди йде... провести експиримент, прострелити вначалі ногу, якщо не згадає, прострелити башку рогату, згадає ще до пострілу в ногу куди й навіщо йшов... й буде голосно кричати Слава Україні й путін-ху...йло.
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27.02.2022 18:23 Відповісти
Отрежьте ему правую руку !!! Чтобы зброю больше не брал в руки !!!

только так можно прекратить кровавые кацапские бойни
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27.02.2022 18:24 Відповісти
им не генном уровне надо что сделать, что бы вообще без рук рождались. они у них и так из жопы растут
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27.02.2022 19:07 Відповісти
софи-мария дуглас, никаких преждевременных членовредительств! Ему ещё лет пять пахать принудительно на благо Украины.
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28.02.2022 16:18 Відповісти
навіщо нам так багато полонених??????
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27.02.2022 18:32 Відповісти
тільки відволікають наших вояків від оборони від тих же кацапів.... може це спецоперація кацапська? не вірити оркам, знищувати на місці.
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27.02.2022 18:45 Відповісти
Сергей Невзоров, лишняя рабочая дармовая сила не помешает.
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28.02.2022 16:19 Відповісти
які вони відразу за мир стають
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27.02.2022 18:37 Відповісти
Наверно рашка перед наступлением им всем методичку выдало "Что делать при попадании в плен"...
Раскаялся - компенсируй. Помогай разгребать завалы, строить укрепления...
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27.02.2022 18:40 Відповісти
Здаровый гад ! Шо, не было шо жрать в парашке що в Украину полез? твари
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27.02.2022 18:51 Відповісти
Можно навіть не сумніватися,це я про інструкції при попаданні в полон.Вони ж 3 місяці "ЗВІРІЛИ" В ПАЛАТКАХ БІЛЯ КОРДОНІВ.вСІ ЗНАЛИ ЩО ЙДУТЬ В УКРАЇНУ.Згадайте "9 роту". Тільки в кіно їм щось говорили про афганське "харам",табу,заборону..В Україні для знищення кацапа ніяких табу,тільки смерть.Різати,труїти,спалювати,якщо нема зброї.Слава Україні...
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27.02.2022 20:02 Відповісти
Бреше падло, все воно знав.
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28.02.2022 01:07 Відповісти
Врут фашисты!!! Кастрировать мразей, чтобы не плодить!
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28.02.2022 07:00 Відповісти
Я за останні дві ночі стільки матов нагнула раніше ніколи цього не робила(

тварюки горить в пеклі!!!!
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28.02.2022 07:20 Відповісти
 
 