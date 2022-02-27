Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: "Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полонений російський військовий Олексій Чупров запевняє, що не знав, куди йшов. Він бідкається, що відстав від своїх, заблукав, а, потрапивши під обстріл, вирішив скласти зброю, щоб спасти собі життя.

Відео допиту полоненого росіянина опублікувала 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, інформує Цензор.НЕТ.

А вже потрапивши у полон, він враз вирішив розкаятися, та закликає не ворогувати між собою, а вирішувати всі питання у мирний спосіб.





