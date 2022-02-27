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Полонений російський окупант Чупров бідкається, що не знає, куди йшов: "Відбився від своїх, потрапив під обстріл. Склав зброю, щоб зберегти життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонений російський військовий Олексій Чупров запевняє, що не знав, куди йшов. Він бідкається, що відстав від своїх, заблукав, а, потрапивши під обстріл, вирішив скласти зброю, щоб спасти собі життя.
Відео допиту полоненого росіянина опублікувала 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, інформує Цензор.НЕТ.
А вже потрапивши у полон, він враз вирішив розкаятися, та закликає не ворогувати між собою, а вирішувати всі питання у мирний спосіб.
Топ коментарі
+22 Палиця Василь
показати весь коментар27.02.2022 18:02
+18 Александръ Кучкинъ 80626659
показати весь коментар27.02.2022 18:02
+16 Gyro
показати весь коментар27.02.2022 18:04
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Будь ласка, зачекайте...
С Вами согласен, но сейчас они нужны, как наглядное пособие...
Сяд нормально, і в рило разів п'ять!
Сидить воно.
В их методичках это есть, только тупо они отмазываются. Легко на любом допросе расколоть, мозги промыты и это нацисты.
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тобі тварь повезло-живий лишився...Бо твої таваріщі вже не бідкаються
Не вірю тварюкам і вбивцям , бо правди від них ми ніколи не чули і не пчуємо - ці брехливі потвори заслугують на смерть , за вбивста
наших братів і синів 😡
только так можно прекратить кровавые кацапские бойни
Раскаялся - компенсируй. Помогай разгребать завалы, строить укрепления...
тварюки горить в пеклі!!!!