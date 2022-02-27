33 680 52
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Населені пункти окуповані та практично знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею. Люди сидять у підвалах без хлібу й води.
Про це пише у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу", - написав він.
Гайдай наголосив, що російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі.
Топ коментарі
+57 Влад Воланд
показати весь коментар27.02.2022 20:05
+35 Павло ШОвте
показати весь коментар27.02.2022 20:10
+26 Стас Орлов
показати весь коментар27.02.2022 20:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
То зєнкі роззуй і почитай, що на знимці написано: Нах*й!
Це і тебе стосується!
Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
⚡️Советник президента Алексей Арестович рассказал, почему Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.
По его словам, если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни.
Вообще ничего он не применит. Ибо даже те кто его сейчас поддерживают его - отвернутся. Тоже самое с пугалкой в виде термобарической бомбы. На бумаге красиво, в реальности это кошмар, который войдет в историю и никто не хочет быть связанным с такими вещами. Это же клеймо до конца жизни.
это реальность
их же применяли в чечне
никто ничего не говорил, крое озабоченности
https://lenta.ru/news/1999/12/30/redcross/
или еще где
и сразу даешь понять что следущий киев
вот такая дьявольская тактика
приходится думать как кровожадный убийца
Смысл терроризма - это то что ты выполняешь условия террориста и он освобождает заложников. А Путин хочет держать Украину на прицеле вечно получается.
А нєт!
Стоп!
Нє врьотє...
...
Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.
ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.
В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)
З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.