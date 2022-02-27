Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай. ФОТОрепортаж

Населені пункти окуповані та практично знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею. Люди сидять у підвалах без хлібу й води.

Про це пише у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу", - написав він.

Гайдай наголосив, що російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі.





























