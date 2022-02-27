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щастя (19) гуманітарна катастрофа (86) Станиця Луганська (192) Гайдай_ЛОГА (905)

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Населені пункти окуповані та практично знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею. Люди сидять у підвалах без хлібу й води.

Про це пише у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу", - написав він.

Гайдай наголосив, що російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі.

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 01
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 02
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 03
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 04
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 05
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 06
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 07
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 08
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 09
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 10
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 11
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 12
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 13
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 14
Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОДА Гайдай 15

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
Ось так виглядає руських мир....
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27.02.2022 20:05
+35
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27.02.2022 20:10
+26
Кацапы ставлю вас в известность что в Украине обьявлено военное положение.
Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
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27.02.2022 20:07
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Ось так виглядає руських мир....
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27.02.2022 20:05 Відповісти
так виглядає типовий райцентр в руцькій глибинці
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27.02.2022 20:11 Відповісти
Там казали у Станіці вати було... цікаво й досі ******* рашисстов.... от би спитати.... вірять це Київска "хунта" зробила?
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01.03.2022 05:31 Відповісти
Вчіть українську!
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27.02.2022 20:08 Відповісти
Рубіжне утримали.Станицю і Щастя орки захопили ще 2 дня тому.Гайдай про це давно казав.ВСУ відійшли з тих позицій на більш зручні бо в Станиці досить не зручні позиції.
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27.02.2022 20:08 Відповісти
все правильно потом отобьем жизнь каждого украинского воина сейчас дороже (к сожалению)
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27.02.2022 20:24 Відповісти
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27.02.2022 20:10 Відповісти
Кацапа, читати вмієш, чи лише букви знаєш?
То зєнкі роззуй і почитай, що на знимці написано: Нах*й!
Це і тебе стосується!
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27.02.2022 20:54 Відповісти
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27.02.2022 21:11 Відповісти
Твари русофашитские вы сдохнет.
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27.02.2022 20:07 Відповісти
Кацапы ставлю вас в известность что в Украине обьявлено военное положение.
Каждое козломордое с оружием в руках подлежит уничтожению без предупредения!
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27.02.2022 20:07 Відповісти
УХ у*бани. Донбас в них 8 років бомбили...
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27.02.2022 20:10 Відповісти
Хм... Не уверен, что больному ублюдку есть до этого дело
​⚡️Советник президента Алексей Арестович рассказал, почему Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

По его словам, если уничтожить всю украинскую армию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и Беларусь на многие годы станет не приспособленной для жизни.
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27.02.2022 20:11 Відповісти
Он не может уничтожить украинскую армию ядерным ударом, так как она рассредоточена на большой территории. Даже если он завтра скинет бомбы на несколько городов не изменится буквально ничего. Мало того зажарится почти вся русская армия.

Вообще ничего он не применит. Ибо даже те кто его сейчас поддерживают его - отвернутся. Тоже самое с пугалкой в виде термобарической бомбы. На бумаге красиво, в реальности это кошмар, который войдет в историю и никто не хочет быть связанным с такими вещами. Это же клеймо до конца жизни.
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27.02.2022 20:20 Відповісти
Мне кажется, оно уже поняло что ему *****, но отступть для него хуже самоубийства. Очень даже может шарахнуьт, понимая, что это его последние минуты.
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27.02.2022 20:39 Відповісти
Понимаешь весь русский миф строится на том что их все обижают и они за мир. Но сложно быть за мир и верить что ты несправедливо обижен, когда ты выпускаешь оружие судного дня. Это полное нарушение внутренней парадигмы. Причем не против коварного Фашингтона, а против там каких-то жалких хохлов.
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27.02.2022 20:52 Відповісти
а почему термобарическая бомба пугалка?
это реальность
их же применяли в чечне
никто ничего не говорил, крое озабоченности
https://lenta.ru/news/1999/12/30/redcross/
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27.02.2022 20:52 Відповісти
Бомба реальность. Он может буквально уничтожить весь Киев со всем населением без какого-либо радиоационного заражения, но пугалка потому что этого не будет.
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27.02.2022 20:53 Відповісти
так берешь и скидываешь на какой то городок малый
или еще где
и сразу даешь понять что следущий киев
вот такая дьявольская тактика

приходится думать как кровожадный убийца
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27.02.2022 20:57 Відповісти
Ну так, а что меняют по этому делу переговоры? Или переговоры будут о том что он откажется от этих бомб? А если не откажется, то он завтра может снова стрельнуть. Так что стратегически ничего не меняется.
Смысл терроризма - это то что ты выполняешь условия террориста и он освобождает заложников. А Путин хочет держать Украину на прицеле вечно получается.
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27.02.2022 21:06 Відповісти
Цей советник - пропагандист дурнуватого п'ятого проекту (того ж "русского мира", тільки в профіль) - постійно заспокоює і присипляє. А правда війни зовсім інша. І Путін з його наближеними здатні на все.
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27.02.2022 20:22 Відповісти
Нет. Арестович как раз вкидывает пугалку, чтобы нас деморализовать. Также как Кадыров берет нас на понт страшной чеченской армией. Всё это цель одна - деморализовать нас. Конечно, теоретически шанс применить оружие у них есть, но в реальности это почти нереально.
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27.02.2022 20:26 Відповісти
Арестович 100% кацапский крот - как мы еще держимся с таким окружением зеленсокго - куда ни плюнь кацапаские агенты
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27.02.2022 20:28 Відповісти
Норм тримаємось.
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01.03.2022 05:34 Відповісти
Ви всьо врьотє, ето фото Чєчні, 96 год!
А нєт!
Стоп!
Нє врьотє...
...
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27.02.2022 20:16 Відповісти
Из Крыма вышло 11 больших десантных кораблей. По информации разведки, некоторые направляются в сторону Затоки. Будут высаживать десантуру, которая должна помочь в штурме Одессы.
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27.02.2022 20:16 Відповісти
Это было ожидаемо еще числа 25. Посмотрим что им удастся. Я читал что у Одессы очень хорошая оборона.
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27.02.2022 20:21 Відповісти
Одесса - город-Герой! Рашисты, видать, забыли об этом!
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27.02.2022 22:02 Відповісти
а их нельзя потопить или подбить с самолтов?
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27.02.2022 20:29 Відповісти
Ввел однако....80-90% ваты
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27.02.2022 20:19 Відповісти
Вата всегда первые жертвы русского мира.
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27.02.2022 20:20 Відповісти
это реально пипец какой-то - люди расплачиваются за свою ТУПОСТЬ ну сколько можно? на одни и те же грабли наступать
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27.02.2022 20:30 Відповісти
О бляха АЗВАБАДИТЕЛИ ОТ БИНДЕР как стараются.
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27.02.2022 20:27 Відповісти
Цілком ймовірно, що пуйло вже капут. І при владі військові з Мєдвєвим, як вивіскою.

Вони в даний момент можуть згодитися на все - щоб консолідувати і легалізувати свою владу за час перемир"я.
Але
потім зроблять звичайний (для кацапні) фінт вухами,
і скажуть, що тимчасовий уряд не міг приймати такі рішення... і (скажімо) з Криму вони не йдуть...
або підуть тільки після референдуму. Або ще щось.

ЗЕ майже гарантовано спокуситься на такий нікчемний "мир" без (реальних) гарантій.
Німці (тобто від імені ЄС) почнуть тиск на Україну, що вона не хоче миру.

В результаті може вийти, що:
а) Україна понесла всі можливі і людські, і економічні втрати;
б) РФ втратила кращі війська і пуйла, далі терпить символічні санкції (бо головні познімають, бо вже мир);
в) Зе покраде гроші на відбудову (котрих і так дадуть замало)

З.І.
Вірогідно, власне інформація про те, що пуйло вже дохлий, і спричинила таку секретність і поспіх в переговорах зі сторони Зе - спішиться за лаврами... і може дуже нашкодити Україні.
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27.02.2022 20:38 Відповісти
Вангуєте... Ви праві.
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27.02.2022 21:19 Відповісти
байрактар знищив кацапський бук https://www.youtube.com/watch?v=wrrRElF_vY0
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27.02.2022 20:48 Відповісти
Усе пропало, град стреляет -нацист убегает
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27.02.2022 20:51 Відповісти
Ні . Невстигає. Поїде до мамки у Чєлябу як курка гриль. Хвала святому Джавеліну.
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01.03.2022 05:37 Відповісти
мост надо было деревянный делать
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27.02.2022 20:52 Відповісти
это так они донбасс освобождают... от людей
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27.02.2022 20:53 Відповісти
Мэр купянска(Харьковская область) сдал город. На таких рассчитывал Пуйло. Неужели и это сойдёт ему с рук
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27.02.2022 20:53 Відповісти
Будет повешен Он из ОПЗЖ
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27.02.2022 21:03 Відповісти
Весною 2014-го вони кричали "росіїіііііііііія!!!", референдили...А росія прийшла і почала їх поступово знищувати...
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27.02.2022 21:09 Відповісти
На Донбасі скрізь, куди не тицьни, є пам'ятники радянської епохи на честь захисту міст у 1919 році від російських денікінських військ. Як відомо, прапором денікінців був російський триколор, той самий, що й у нинішній росії. І ось парадокс: жителі Донбасу, діди яких героїчно билися з денікінцями, навесні 2014-го запрошують до себе з росії нащадків цих денікінців, знову під тим самим триколором і двоголовим орлом. Історія повторюється...
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27.02.2022 21:30 Відповісти
А беспилотниками можно доставить? Сегодня наш Красный крест временно прекратил сбор помощи для населения Украины собрали столько, что не успеваем вывозить.у
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27.02.2022 21:42 Відповісти
Счастье на грани гуманитарной катастрофы.
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28.02.2022 00:15 Відповісти
 
 