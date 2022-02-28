Російські окупанти спалили музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко. ФОТО

У селищі Іванків на півночі Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому, серед іншого, зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Примаченко.

Про це написала у фейсбуці збирачка української старовини та мистецтва Устина Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В містечку Іванків згорів історико-краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Примаченко. С#ки московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте, не цінуєте і чужі нищите. Хоча що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія - це історія грабунку і терору. Примаченко вам мудаки не подарую ніколи", - підкреслила Стефанчук.

Як повідомляє "Історична правда", 26 лютого російські окупанти увійшли до Іванкова у Київській області. Від їхніх дій постраждав місцевий краєзнавчий музей. Музейна будівля та експонати згоріли.

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