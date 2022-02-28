Російські окупанти спалили музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селищі Іванків на півночі Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому, серед іншого, зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Примаченко.
Про це написала у фейсбуці збирачка української старовини та мистецтва Устина Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"В містечку Іванків згорів історико-краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Примаченко. С#ки московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте, не цінуєте і чужі нищите. Хоча що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія - це історія грабунку і терору. Примаченко вам мудаки не подарую ніколи", - підкреслила Стефанчук.
Як повідомляє "Історична правда", 26 лютого російські окупанти увійшли до Іванкова у Київській області. Від їхніх дій постраждав місцевий краєзнавчий музей. Музейна будівля та експонати згоріли.
Будь ласка, зачекайте...
Їх заздрість бере, що українці так живуть. А вони там в срані мешкають, та хочуть, щоб ніде краще не було...
Нелюді!
лучше скормить их другим кацапам.
Нам все відомо, які підрозділи де воюють.
Пусть до западного обывателя дойдёт от какой орды Украина спасает мир .
а то раньше Меркель с Израилем все квохтала « нацисты, бандеровцы, азов» с теста хутинской хотелки