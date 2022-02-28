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Російські окупанти спалили музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У селищі Іванків на півночі Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому, серед іншого, зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Примаченко.

Про це написала у фейсбуці збирачка української старовини та мистецтва Устина Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В містечку Іванків згорів історико-краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Примаченко. С#ки московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте, не цінуєте і чужі нищите. Хоча що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія - це історія грабунку і терору. Примаченко вам мудаки не подарую ніколи", - підкреслила Стефанчук.

Як повідомляє "Історична правда", 26 лютого російські окупанти увійшли до Іванкова у Київській області. Від їхніх дій постраждав місцевий краєзнавчий музей. Музейна будівля та експонати згоріли.

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Російські окупанти спалили музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко 01

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
Надо все называть своими именами. Те русские, которые едут сюда с целью оккупировать Украину, они убивают мирных, грабят и мародерствуют, они есть самые настоящие фашисты и нацисты.
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28.02.2022 03:40
+18
кацапы это реально - тупая орда и варвары во всей красе на марше - по моему их даже хоронить нельзя - скормить свиньям
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28.02.2022 03:41
+13
Ви подивитесь на будиночок: чистенький, охайний.

Їх заздрість бере, що українці так живуть. А вони там в срані мешкають, та хочуть, щоб ніде краще не було...

Нелюді!
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28.02.2022 03:52
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Надо все называть своими именами. Те русские, которые едут сюда с целью оккупировать Украину, они убивают мирных, грабят и мародерствуют, они есть самые настоящие фашисты и нацисты.
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28.02.2022 03:40 Відповісти
це варвари
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28.02.2022 03:49 Відповісти
Ви подивитесь на будиночок: чистенький, охайний.

Їх заздрість бере, що українці так живуть. А вони там в срані мешкають, та хочуть, щоб ніде краще не було...

Нелюді!
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28.02.2022 03:52 Відповісти
а ті, шо лишаються там і благословляють на вбивства тих, що ідуть - ціпочки шолі? всі вони - мразь, і навіть дивно, що у них там з'являються інколи якісь світлі душею люди, які протестують проти скотства і паскудства
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28.02.2022 07:43 Відповісти
Згоден. Ті росіяни, які підтримують загарбників, теж заслуговують якнайменьше отримати по пиці кілька разів. Але є все ж такі досить невеличка частина населення росії, яка категорично проти цього жахіття, цих людей з душею не треба порівнювати з оцими ординськими скотами.
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28.02.2022 07:59 Відповісти
є такі росіяни з душею (я навіть зо два десятки знаю особисто, більшість з них зараз в Україні живе). Як є й білі ворони в природі. Але ж в усих довідниках написано, що ворони мають чорний колір
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28.02.2022 08:04 Відповісти
кацапы это реально - тупая орда и варвары во всей красе на марше - по моему их даже хоронить нельзя - скормить свиньям
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28.02.2022 03:41 Відповісти
хрюшек жалко, потравятся.
лучше скормить их другим кацапам.
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28.02.2022 03:47 Відповісти
Збираємо, фіксуємо, звинувачуємо в Гаазі.

Нам все відомо, які підрозділи де воюють.
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28.02.2022 03:49 Відповісти
це ж орангутанги, шо їм та культура та музеї.
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28.02.2022 03:51 Відповісти
Я так розумію, це схема першого ракетного удару 24.02.22
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28.02.2022 03:52 Відповісти
і шо, Білорусь теж в рай?
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28.02.2022 07:44 Відповісти
Ольго, дивіться уважніше, там не затронута Білорусь. Кінець ліній вказує місце враження, а лінії віходять зовсім умовно - з Москви.
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28.02.2022 08:02 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.
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28.02.2022 03:52 Відповісти
новости что дикари из орды палят музеи , крупнейший самолёт МРИЯ, арзитектурные памятки Надо транслировать на весь мир
Пусть до западного обывателя дойдёт от какой орды Украина спасает мир .
а то раньше Меркель с Израилем все квохтала « нацисты, бандеровцы, азов» с теста хутинской хотелки
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28.02.2022 04:26 Відповісти
Мордор хуже фашистов
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28.02.2022 05:20 Відповісти
Ааа, я зрозумів, пацани, це ж вона, денацифікація, блд
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28.02.2022 08:07 Відповісти
"Денацифікація" по кацапському на мовах цивілізованого світу означає "етноцид". Памятаєте тост Шарікова в "собачому серці" - "Хочу чтоби всє!" І ми знаємо що вони хочуть - "стояти в гівні по саму шию і тягнути до себе всіх інших" (дудаєв)..
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28.02.2022 10:02 Відповісти
Це вони таку культуру несуть? варвари дикоі орди,горіть в пеклі разом з вашим "русским миром"
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28.02.2022 08:36 Відповісти
 
 