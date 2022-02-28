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6-річна дитина загинула внаслідок російських обстрілів Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час обстрілів Маріуполя російськими окупантами отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"У портовому місті Маріуполь, де українці намагаються зупинити російський наступ, швидка допомога доставила до міської лікарні 6-річну дівчинку, смертельно поранену під час російських обстрілів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що лікарі зробили все можливе, аби врятувати їй життя. "Дівчинку завезли усередину лікарні, навколо неї зібралися лікарі та медсестри. Одна з них зробила укол. Інша спробувала оживити дитину дефібрилятором. Медсестра плакала. Лікар у синьому медичному костюмі, наповнюючи її легені киснем, подивився прямо у камеру відеожурналіста Associated Press, якому дозволили зайти всередину", - пише агентство.

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"Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини та лікарів, які плачуть", - сказав лікар.

На жаль, врятувати дитину не вдалося. "Дівчинку, ім’я якої на той момент було невідоме, не врятували. Лікар обережно закрив їй очі. Її тіло накрили яскравою курткою, яка тепер була заляпана кров’ю", - пише АР.

6-річна дитина загинула внаслідок російських обстрілів Маріуполя 01
6-річна дитина загинула внаслідок російських обстрілів Маріуполя 02
6-річна дитина загинула внаслідок російських обстрілів Маріуполя 03
6-річна дитина загинула внаслідок російських обстрілів Маріуполя 04

Також читайте: У Києві російські диверсанти розстріляли сім'ю з 3 дітьми: дорослі та одна дитина загинули, ще двоє дітей у лікарні, - секретар Київради Бондаренко

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+32
Война до победного конца. Расия - сборище бесов и скотов.
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28.02.2022 04:04
+20
Гніди кацапські, ненавиджу потвор🤬🤬щоб кожна ваша лічінка на рашці страждала так як страждають наші діточки
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28.02.2022 04:04
+17
Живодеров в плен не брать, решать на месте!
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28.02.2022 04:05
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Война до победного конца. Расия - сборище бесов и скотов.
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28.02.2022 04:04 Відповісти
Живодеров в плен не брать, решать на месте!
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28.02.2022 04:05 Відповісти
До цього часу я іх називав москалями, московитами.
Від сьогодні у них назва одна - нЕлюди!
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28.02.2022 08:00 Відповісти
Гніди кацапські, ненавиджу потвор🤬🤬щоб кожна ваша лічінка на рашці страждала так як страждають наші діточки
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28.02.2022 04:04 Відповісти
****** тварі, ****, за це можно сміливо пристрелити парочку полонених
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28.02.2022 04:08 Відповісти
не треба стріляти, занадно просто.
краще добру петарду в сраку вставити.
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28.02.2022 04:13 Відповісти
Сьогодні вранці задам питання родичам в РОсії :ця дитина була "укробандерівкою" чи "жидофашисткою"? Дочка вчора питала сестру двооюрідну з Росії де її брат (офіцер російської армії) Знали перед самим початком війни що кудись під Вороніж направили Сестричка клянеться що він не в Україні зараз А товариша родичка сказала що говорить не буде де син тому що їх попередили що "укри" такими питаннями вираховують дислокацію російських військ в Україні!
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28.02.2022 04:09 Відповісти
Ти не знаєш їх відповіді??
1. Єта фейк

2. Єта ВСУ

3. Єта вам за дєтєй дамбаса.
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28.02.2022 04:11 Відповісти
> Єта вам за дєтєй дамбаса.

Враховуючи, что рабсія є відповідальною за всіх загиблих в Україні, в тому числі на Донбасі, відповідати їм можна такою самою фразою.
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28.02.2022 04:16 Відповісти
Знаю! Першого березня 2014-го я з матір"ю цієї "сестрички" говорив Так вона сказала: "В Крыму все сдались и вам стоит Будем жить одной страной! А "бандер" выгоняйте!" З тих пір я з нею не спілкуюсь!
А позавчора їй дружина телефонувала - знову та сама "пісня"! Вона їй про те що вбивають мирних людей обстрілюють міста а вона у відповідь: "Надо мирно жить" Пусть военные разбираются между собой Они приказ выполняют!" Моя каже: " Так ваши "приказ выполняют" - нас обстреливают и убивают?" Так та ***** таке стала молоть що моя кинула слухать
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28.02.2022 08:03 Відповісти
Такая же фигня…
Так я сегодня всех кого могла фУями обложила !!!
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28.02.2022 19:45 Відповісти
Моя сьогодні зробила те саме і видалила "родичів" взагалі!
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28.02.2022 19:48 Відповісти
так як завжди - это бындеры свою убили что бы все на русских павесить.
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28.02.2022 11:45 Відповісти
Тварі кацапські, а ми їхніх дегенаривних уйобків лікуємо і годуємо...
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28.02.2022 04:10 Відповісти
предлагаю показывать каждой пленной твари каждому политикану который будет вякать про аддиннарот и каждой ...с ЕС чтоб им снилось это каждую ночь..сочуствие Маме погибшей ...предлагаю ее внести в списки Небесної Сотни ..она с нами всегда
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28.02.2022 04:14 Відповісти
Нелюди! Будьте прокляты!
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28.02.2022 04:40 Відповісти
Бити до останнього кацапа. Суки *****, нелюди. Нікого не жаліти, всіх на ніж!!! Боже прийми ангела в Царство Небесне!!! Співчуття батькам....
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28.02.2022 04:46 Відповісти
Боже, Боже, покарай цих москальских нелюдів пекельними муками ! Бідна дитинка...
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28.02.2022 04:53 Відповісти
Кремлівський бункерний хрищ не вартий і мізинця цьої дитини! Самовозгорись, мразото!
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28.02.2022 04:55 Відповісти
Воїни України, паліть москальску наволоч живцем, не беріть полонених, щоб ніхто і ніколи більше не хоронив своїх дітей.
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28.02.2022 05:00 Відповісти
ПУТИН РЕАЛЬНО ДЬЯВОЛЬСКОЕ ОТРОДЬЕ !!! ВСЕМИ СИЛАМИ ЕГО И ЕГО СЛУГ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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28.02.2022 05:39 Відповісти
так УСІ УСІ закликаю ВАС як тільки маєте вільну секунду хвилину поширюйте фото цієї дівчинки усіма можливими соц. мережами. На весь світ на всі континенти в китай корею японію індію африку усюди. Хай увесь світ прокляне кацапів на віки вічні їх держава має бути знищена. Це ЗЛО Карфаген вбивав дітей. Ці теж повісили трирічну дитину і також мають бути знищені як і Карфаген. Будь ласка поширте перед усім серед свої х друзів і знайомих. Ніяких перемовин поки не знищимо гадів.
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28.02.2022 06:53 Відповісти
Полонених не брати
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28.02.2022 07:01 Відповісти
Нащо ви паскуди дітей вбиваєте? горіть в пеклі варвари.
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28.02.2022 08:38 Відповісти
*****! Всех покрошить! Никого не берём в плен! ****** кацапня
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28.02.2022 16:50 Відповісти
БИТИ І ЗНИЩУВАТИ! ЗНИЩУВАТИ І БИТИ!
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28.02.2022 18:30 Відповісти
Он убивал Украинцев:
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01.03.2022 08:46 Відповісти
 
 